Bigboardové pokračování

O prázdninách jsme přinesli fotografie dvou bigboardů v Praze - jeden na České národní bance patřil RadioMobilu a druhý nad Muzeem patřil EuroTelu. Tehdy jsme se zmínili o tom, že další podobný bigboard je na křižovatce Sokolské a Rumunské kousek od naší kanceláře - ten patří RadioMobilu a je opět na Twist.

Jak se ukázalo, EuroTel se nechal nepochybně článkem inspirovat a na křižovatku na IP Pavlova rychle přispěchal se svým vlastním bigboardem. To patrně proto, abychom do práce nechodili jen kolem reklamy na Twist, což je ohrožení nezávislosti našeho média.

Reklama na Go kartu se tentokráte pěkně protáhla - nikoliv snad časově, ale na výšku. Oproti jiným bigboardům je totiž podstatně užší a tím protáhlejší.

Pro jistotu jsme vám vyfotili reklamu na Twist - ta není umístněna na boku domu jako reklama na Go kartu, ale je přímo na lešení. Mám dojem, že firmě se vyplatí nechat dům pod lešením hodně dlouho - reklama na bigboardech není nijak laciná, alespoň na internetové poměry.

Takže až pojedete po magistrále ven z města a nebudete mít sebou mobilní telefon, první na vaše smysly zaútočí EuroTel, ale hned na první odbočce, kterou byste mohli zamířit do nejbližší prodejny EuroTelu (což je tuším Febra kousek od Pavláku), atakuje vás ujištění, že pro Twist je to coby kamenem dohodil.

No, rozhodnutí je na vás. My s Markem jdeme obhlídnout naši kancelář zvenčí, kam by se na ni dal pověsit velký bigboard - vždyť máme kancelář přímo nad magistrálou...

