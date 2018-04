Big Brother ovládl v Anglii mobilní televizi

Co je to UMTS? Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) představuje další krok ve vývoji mobilních sítí. Tato síť nabídne rychlejší datové přenosy, větší kapacitu sítě a nové multimediální služby. Spolu s dalšími standardy se UMTS řadí do tzv. třetí generace mobilních sítí (zkráceně 3G).