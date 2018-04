Bible v novém - Matrix na PDA - a další

Matrix - šetřič obrazovky pro PalmOS5

Matrixové šílenství se nevyhýbá ani PDA - zde si můžete stáhnout šetřič displeje pro PDA s tématikou Matrixu, vše je navíc zdarma!

Fun Cam - využití záleží na fantazii

Po delším vývoji si mohou majitelé PalmOS handheldu s foťákem (Zire71, Clié NR70, NX70, NZ90), či s hlasovým záznamníkem (HandEra 330, Clié NX70/NZ90) zakoupit za 12,95 USD dálkový ovladač pro spouštění kamery, spouště fotoaparátu (i v nastavitelných intervalech), či hlasového záznamníku. Co všechno se dá s takovýmto program podnikat, to už necháme na fantazii uživatelů, pár námětů najdete zde.

MRAM - do PDA již v roce 2004?

Motorola, IBM a další společnosti pracují na vývoji další generace paměťových technologií MRAM (magnetoresistive). MRAM slibuje větší rychlost a drastické snížení nároků na spotřebu baterie. To vše jsou parametry, které jsou na PDA dvojnásob důležité. Právě na PDA by se nové paměti měly objevit někdy v polovině roku 2004. Podrobnější informace najdete na WiredNews.

TapWave odkrývá tajemství Helixu

TapWave zveřejnil podrobnější informace o herním PalmOS zařízení Hellix. Bohužel nic, co by uuž o tomto zařízení nebylo známo už dříve. Čeká se zejména na to, jak bude jedno z nejočekávanějších mobilních herních zařízení vypadat. Spekuluje se i o ceně - poslední odhady jsou 199 USD a 299 USD Helix s foťákem.

PalmBible Plus lepší a dokonalejší

Nového zpracování (2.3) se dočkala freewarová Bible pro palmy - PalmBiblePlus. Vývoj aplikace převzal Yih Chun Hu (nová www adresa je zde) a program nabízí nyní i PalmOS5 podporu, HiResPlus, vylepšení se dočkal design i ovládání aplikace. Můžete nastavovat šířku mezery mezi řádky i mezi slovy. Projekt zůstává GPL.

Novou adresu má i stránka Pavla Vocha po české překlady biblí. Bible Kralická je zde v nové verzi, takže si ji stáhněte (v předchozí byly chyby).