Bezšňůrový Philips Kala 200 Vox

Základna a sluchátko

Už je to poměrně dlouho, kdy jsme naposledy psali o bezdrátových telefonech Philips. Mezitím již model Xalio zmizel z trhu a Kala 6120 dávno není nejžhavější novinka. Dnes je tady konečně Philips Kala 200 Vox.

Základna ve tvaru nakloněné roviny má na pravé straně tlačítko pro aktivaci pagingu. Na spodní straně naleznete konektory pro napájecí a telefonní kabel. Koncovky jsou klíčovány, takže chybné zapojení není možné. Na spodní straně základny je štítek, na kterém si všimněte kódu RC, který je nutno zadat při dálkovém ovládání záznamníku nebo tehdy, když přihlašujete další sluchátka k základně.

Sluchátko má tvar loďky a v jeho horní části je malý nápis CS2. Přístroje firmy Philips se totiž vyznačují krystalickou kvalitou zvuku (Crystal Sound). Ta je nyní ještě lepší, má proto pořadové číslo dvě. Kousek pod nápisem čeká oválný displej. Není možno hovořit o řádcích pro zobrazení údajů, protože znaky se objevují a ukládají do půlkruhu. Najíždějí z pravé strany a zastaví se na straně levé, což je zajímavý efekt. Celkem se na displej vejde deset znaků. Je-li číslo delší, znaky rolují vlevo. Celková možná délka čísla je dvacet pět pozic.

Dále na displeji naleznete stavové symboly. V klidovém režimu jsou zobrazeny dva. Stav akumulátorů a kontakt se základnou. Pokud je zapnut záznamník, objeví se i symbol pásky. Kala má několik telefonních seznamů. Ke každému můžete přistoupit vyhrazenou klávesou. Klávesa se sluníčkem zpřístupní seznam pro přátele. Hned vedle naleznete tlačítko se dvěma postavami. To je seznam pro členy rodiny. Tyto dva seznamy jsou jmenné a pojmou každý deset záznamů. Jsou řazeny abecedně a je možné v nich procházet klávesami 1 a 3 (šipky). Klávesa s písmenem C slouží jako klávesa opravná, nebo vstupuje do seznamu naposledy uskutečněných hovorů (redial). Poslední seznam, čtvrtý, je určen pro přijaté hovory.

Velké tlačítko se sluchátkem zahajuje a ukončuje hovor a "domeček" provádí interní volání, odkládá hovor, případně přesměruje na jiné sluchátko. Číselné klávesy slouží pro ovládání záznamníku. Klávesa s písmenem R vstupuje do režimu programování a poslední tlačítko s reproduktorem aktivuje hlasité HF. Na zadní straně sluchátka nepřehlédnete průhledné tlačítko, které se používá k obsluze záznamníku. Je-li zanechán nový vzkaz, toto tlačítko oranžově bliká.

Telefonování

Příchozí hovor přijmete stiskem velkého tlačítka se sluchátkem. Ukončení se provede stejným způsobem. Odchozí hovor lze uskutečnit dvěma způsoby. Buď přímým vytáčením, nebo lze použít volbu s opravou. Při hovoru je na displeji zobrazen symbol sluchátka a po chvíli se objeví hovorový čas.

Záznamník

Před prvním použitím záznamníku je nutné nastavit den v týdnu a čas. Tyto hodnoty budou zobrazeny u každého zanechaného vzkazu. Dále bychom měli nahrát ohlas (OGM). Můžete také nastavit počet zvonění, kdy záznamník přijme hovor (2, 3, 4, 5). Je podporována funkce spoření poplatků. Kvalita záznamu může být nastavena na vysokou, potom je možno zanechat vzkazy v celkové délce šest minut. Při normální kvalitě je délka vzkazů devět minut. Záznamník může být také ve stavu "odpovídač", kdy se pouze přehraje ohlas, ale vzkaz není možné zanechat. Pokud "vypadne" proud, je nutno den v týdnu a čas nastavit znovu. Zanechané vzkazy se nevymažou. Záznamník je možno ovládat také dálkově. Oznámení, kdy byl vzkaz zanechán, se děje pomocí průvodce v anglickém jazyce.

Ostatní funkce

V režimu programování můžete dále nastavit sedm melodií ve čtyřech hlasitostech. Seznam pro rodinu a pro přátelé může mít odlišnou melodii vyzvánění. Lze nastavit typ volby (pulzní, tónová), typ sítě, případně automatické vkládání pauzy. K základně můžete přihlásit celkem čtyři sluchátka nebo již přihlášená odhlásit. Přihlášení sluchátka je podmíněno zadáním kódu RC. Nastavování probíhá na displeji pomocí ikon, takže jazykové znalosti nejsou vůbec podstatné. Stačí si pouze jednou prostudovat manuál a pak už to půjde samo.

Akumulátory

Pod krytem na zadní straně jsou dva akumulátory Ni-CD typu AA/R6. V pohotovostním stavu sluchátko vydrží až 200 hodin a telefonovat můžete až 12 hodin. Pokud akumulátory "melou z posledního", poznáte to na displeji. Také se ozve varovný tón. Nezapomeňte, že první nabíjení by mělo trvat dvacet čtyři hodin.

Dosah

Dosah ve volném terénu může až na vzdálenost tři sta padesát metrů. Ostatní DECTy udávají maximálně tři sta metrů, takže Kala je v tomto parametru jednoznačně špičková. V zastavěné oblasti je již dosah standardních padesát metrů. Je-li základna už na hranici dosahu, kvalita hovoru značně klesá. Pokud jsme už mimo dosah, probíhající hovor se přeruší a nový není možno uskutečnit. V takovém případě se ozve varovné pípnutí. K základně můžete připojit až čtyři sluchátka a samozřejmě lze uskutečnit interní hovor na jiné sluchátko. K tomu účelu slouží tlačítko s obrázkem domečku. Bohužel vždy vyzvánějí všechna sluchátka, protože volání nejde směrovat.

Kala podporuje režim GAP. V manuálu tato funkce není popsána, pouze na krabici naleznete malý symbol. Otestovali jsme jej na sluchátku Siemens Gigaset 3000 Micro. Pokud aktivujete na sluchátku přihlašovací dialog, je nutno chvilkově základnu Kala odpojit od elektrické sítě. Jinak přihlášení neproběhne. Přihlášené Micro ale umožní interní hovor na konkrétní sluchátko. Nejdříve si ale musíte vyzkoušet, jak jsou sluchátka očíslovaná. Pokud chcete přihlásit sluchátko Kala k jiné základně, musí být odhlášeno od té původní, jinak tato operace neproběhne. O tom se také manuál nezmiňuje.

Manuál

Manuál je rozdělen do čtrnácti sekcí, kde jsou popsány všechny vlastnosti přístroje. Vše je názorné a přehledné, snad kromě přihlašování nových sluchátek. V této sekci je uvedeno, že přihlašovací kód má hodnotu 0000, ale to není pravda. Má hodnotu, která je totožná s kódem RC na spodní straně základny.

Tabulka parametrů

Standard DECT/GAP Rozměr základny 130x165x50 Rozměr sluchátka 30x50x152 Váha základny 171 g Váha sluchátka 155 g Pohotovostní režim 200 h Hovorový režim 12 h Seznam 2x10, 10, 5 CLIP ano Přesměrování hovorů ano Cena 4490 Kč s DPH

Závěr

Kala 200 Vox neoplývá velkým množstvím funkcí, takže zde nenajdete třeba blokování hovorů, konto kapesného nebo dětské volání. Základní funkce ale zvládá bez problémů. Jistě využijete jmenné seznamy, hlasité HF a záznamník. Na identifikaci volajícího si musíte ovšem ještě chvíli počkat. Malou výtku bych vznesl na problematické přihlašování sluchátek, ale jak často takovou činnost provádíte? Kala je ideální do domácností a menších firem. Tam, kde by byly třeba nadstandardní schopnosti, se musíte poohlédnout po jiném přístroji. Philips sice vyrábí i modely vyšší třídy, ale na našem trhu je nenajdete.

Děkujeme firmě Philips za zápůjčku přístroje.