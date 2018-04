Bezplatné SMS informační služby asi skončí

(ČIA) – Kvůli blokování ze strany mobilních operátorů zažívá těžké časy několik služeb, které uživatelům zdarma nabízejí doručování informačních krátkých textových zpráv (SMS). Jedná se například o služby SMS Plus, Super SMS nebo Mr. X. Zástupci všech tří tuzemských operátorů přiznávají, že z činnosti provozovatelů zmíněných služeb nejsou nadšeni. Vyplývá to z ankety ČIA mezi provozovateli i operátory. Uvedené služby nabízejí bezplatné zasílání SMS s informacemi nebo zábavou.

"Služba Super SMS má 53 tisíc uživatelů, průměrně jim zasíláme 14 zpráv denně," uvedl její autor Zdeněk Cendra. Eurotel podle něj službu blokuje už delší dobu, Oskar začal letos 8. července. Konkurenční služba SMS Plus letos zatím odeslala 3,07 milionu SMS více než 16,5 tisícům uživatelů. "Na problém s Oskarem jsme přišli až 15. července - do té doby se náš tým rekreoval a nikdo z nás nezůstával v kanceláři," uvedl Josef Kulhavý z týmu SMS Plus. Přesto ale věří, že se blokování podaří obejít.

Další ze služeb - Mr. X - měla podle svého provozovatele Martina Kadlčíka téměř 70 tisíc uživatelů, kterým denně přicházelo zhruba deset SMS. "Zatímco e-mail poslaný z libovolného serveru došel na mobil Oskara během 10 minut, tak e-mail poslaný z mrx.cz přišel asi po 25 hodinách. Minulý týden Oskar naši IP adresu zablokoval zcela," uvedl Kadlčík. Třetí z tuzemských operátorů T-Mobile podle něj zkomplikoval situaci změnou tvaru e-mailových adres uživatelů a nuceným přechodem na služby Click. Stejně nepříjemná je údajně i současná změna služby Click na T-zones. Službu Mr. X její provozovatel od poloviny června pozastavil.

Tiskový mluvčí Českého Mobilu Igor Přerovský uvedl, že kvůli přetěžování SMS centra a e-mailu provozovateli těchto serverů hrozilo zhoršení kvality poskytovaných služeb i všem ostatním účastníkům sítě Oskar. "Proto jsme v souladu s našimi Všeobecnými podmínkami omezili možnost zasílání zpráv z uvedených domén," dodal Přerovský.

Firmy odesílající větší množství SMS si mohou objednat novou službu, která za paušální poplatek nabízí přímý přístup k SMS bráně. Uvedené společnosti však podle Přerovského nabídku zatím nevyužily, protože za ukončování SMS zpráv nechtěly hradit žádné náklady. Podobnou službu pro hromadné zasílání SMS již několik let nabízejí i Eurotel a RadioMobil. "Bezplatná brána je určena pouze pro soukromé uživatele a neumožňuje komerčně nabízet služby," potvrdil mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš. Podle Petra Stoklasy z tiskového oddělení RadioMobilu podporuje hromadné rozesílání zpráv tvorbu front na těchto bránách a zpožďuje doručování zpráv individuálním zákazníkům.

Eurotel ani RadioMobil sice provozovatele zmíněných bezplatných služeb přímo neblokují, obě internetové SMS brány ale automaticky omezují počet odeslaných SMS zpráv. Kromě přetěžování existuje i další důvod negativního postoje operátorů k provozovatelům uvedených služeb: Operátoři totiž svým zákazníkům nabízejí vlastní informační kanály. Například za přijetí aktuální agenturní zprávy sice uživatel zaplatí mírný poplatek, na rozdíl

od užití bezplatných informačních služeb však operátoři nabízejí jistotu včasného doručení takových zpráv včetně jejich pravdivosti a neobcházení autorských práv. "Bezplatné služby ve většině případů nemají nikým garantovaný obsah, hrozí i nebezpečí spamu," uvedl Stoklasa.