Bezplatná navigace od Nokie míří do palubních desek automobilů

To, co tedy trvalo výrobcům navigací několik let, zvládla Nokia výrazně rychleji. Podíl na navigačním trhu tak bude tento finský výrobce postupně zvyšovat a do této hry jistě brzy výrazně vstoupí také další výrobci mobilních telefonů. Naopak výrobci klasických navigací mají před sebou velmi obtížnou budoucnost a pokud nepřijdou s něčím výjimečným, uvidíme za několik let na předních sklech automobilů převážně mobilní telefony.

Se zajímavým řešením, jak nalákat zákazníky, přišel před časem například Garmin, který službou ecoRouteHD chce postupně nahradit funkce palubního počítače v automobilech. Nokia ale chystá něco podobného, na displeji mobilního telefonu bychom tak měli mít k dispozici například údaje o průměrné spotřebě, zbývajícím palivu nebo stavu motoru.

Řešení od Alpine využívá pro připojení mobilního telefonu USB konektor, přes který je možné telefon také dobíjet a samozřejmě také bezdrátové Bluetooth spojení. Celé řešení ovšem není jen o navigaci, ale samozřejmě také o telefonování nebo přehrávání hudby. Ne, že by běžné navigace něco takového neuměly, každý se ale určitě dalšího zařízení navíc rád zbaví.

Že to Nokia myslí opravdu vážně, dokazují i další později oznámené kooperace o integraci telefonů do automobilů. Například Fiat propojí telefony Nokia se svým multimediálním a navigačním rozhraním Blue&Me, kde v současné době zde obstarává navigaci TomTom.