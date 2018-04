Bezpečnostní mobil

Možnost zajištění objektu pomocí mobilního telefonu se u vás setkala s živým zájmem a řada z vás si psala o kontakt na firmu, která zařízení TOM-GSM prodává. Dozvěděli jsme se, že mobilní telefon jako prostředek zajištění pasivní bezpečnosti objektů, nemusí využívat jenom jednotlivci, kteří si chtějí svůj majetek chránit sami.Bezpečnostní služba Securitas využívá obdobný systém, ovšem má jej připojený k pultu centralizované ochrany (PCO).

Jde o zajímavé řešení, které je diky spolupráci s PCO schopno ještě dále rozvíjet funkce popsané v předcházejícím článku o TOM-GSM.

Základní provední je obdobné TOMovi. Plechová, uzamykatelná skříň, v níž se skrývá ústředna pro instalovaný bezpečnostní systém, v níž se sbíhají signály od jednotlivých čidel rozmístěných po daném objektu. Pokud tedy nezvaný návštěvník vnikne do chalupy nebo chaty (samozřejmě také bytu, či prodejny atd.), vyšle čidlo signál do ústředny. Ta jej vyhodnotí a předá příslušný signál mobilnímu telefonu. Odsud odchází signál ve formě SMS a směřuje přes SMS centrum operátora na pult PCO. Zde podle kódu, přijatého prostřednictvím datového modulu, zjistí ochranka o jaký objekt se jedná a o jaký typ poplachu jde. Pak již následuje standardní akce - pískání gum, minometná palba a další náležitosti, které vedou k zajištění syčáka. Zde je důležité poznamenat, že bezpečnostní služba využívá jiné SMS centrum, než které má většina z nás nastavené ve svém mobilním telefonu.

Aby se předešlo falešným poplachům, vysílá systém i signál o tom, že byl aktivován. To dovoluje další stupeň zajištění, který ocení spíše majitelé a vedoucí různých obchodů. V případě, že jejich provozovna bývá zpravidla uzavřena (tzn. aktivovaný systém) vurčitou hodinu a najednou se tak nestane, je to signálem pro bezpečnostní službu, aby místo prověřila. Může se tak předejít třeba přepadení nebo podobné násilné akci, která bohužel může nastat. Protože systém pracuje s kódy, vysílanými prostřednictvím SMS, je také možné průběžně ověřovat funkci systému. To probíhá vysláním kódu do ústředny a vyčkáním na zpětný signál.

Používání SMS je zde výhodné i z dalšího důvodu. Systém má totiž dálkové ovládání právě přes mobilní telefon. Pokud tedy systém někdo deaktivuje, přijde do PCO zpráva o tom, kdo a v kolik hodin jej deaktivoval, což umožňuje další kontrolu pohybu osob ve střeženém objektu. Kódové ovládaní ústředny dovoluje dokonce, při rozšíření systému, dálkově zapínat třeba topení. Funkce ústředny je zálohována baterií, která vydrží pracovat tři dny a před svým vybitím , s dostatečným předstihem, informuje PCO o nutnosti vyměnit baterii. Pokud tedy pobertové přeruší přívod proudu do objektu, ústředna plní svoji funkci beze změny. Dokonce i v případě, že by se někdo pokusil ji vyřadit z činnosti tím, že celou kovovou krabici centrály strhne ze zdi, stihne včas vyslat signál o útoku.

Jeden vysílač, respektive mobilní telefon, lze použít k vysílaní hlášení až o čtyřech objektech současně. To je obzvlášť vhodné třeba v chatové kolonii nebo v činžovním domě, kdy se jednotliví obyvatelé mohou podělit o náklady na zabezpečení svých nemovitostí.

Centrála PCO, kde se na základě SMS uchystá uvítání pro nezvané návštěvníky střežených objektů.

Na rozdíl od TOM-GSM, zůstává celé zařízení majetkem bezpečnostní agentury. Je tomu tak především proto, že se tím dále zlevňuje provoz celého systému. Všechna telefonní čísla, používaná pro přenos zpráv z jednotlivých bezpečnostních systémů, jsou v tomto případě zpoplatňována operátorem sítě mobilních telefonů v rámci jedné faktury, což samozřejmě stojí podstatně méně, něž kdyby si každý uživatel systému platil své SMS sám.

Za instalaci centrály účtuje agentura tzv. integrační poplatek přibližně 12 tisíc korun a pravidelný měsíční paušál 1500 Kč. Měsíční poplatek zahrnuje i jeden výjezd zásahové jednotky zdarma.

Celý systém bude existovat i v jakési cestovní verzi. Bude instalován v kufříku, k němuž se připojí bezpečnostní čidla a aktivuje se třeba před usnutím. Aby plnil svoji funkci, bude samozřejmě před tím potřeba oznámit vaší bezpečnostní agentuře, kde se právě nacházíte, aby vám mohla v případě napadení poskytnout pomoc.

Jak je vidět, GSM již proniklo do oblastí zcela nečekaných. Zdá se, že na heslu jednoho z našich operátorů "více ze života", je více pravdy, než jsme si původně mysleli.

A pokud někoho napadlo, že by si mohl nějaký lump vypomoci rušičkou GSM, měl by si také uvědomit, že se s ní musí dostat do poměrné blízkosti k telefonu, který chce rušit. Ovšem nejdříve musí překonat bezpečnostní čidla a tak ve chvíli, kdy začne rušit signál mobilu, budou již na PCO mít dávno hlášení o jeho vniknutí.