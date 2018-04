Bezpečné telefonování s telefonem Tiger

Již na první pohled netradiční telefon nám na informačním veletrhu Telecom 99 představuje společnost Sectra Communications. Telefon netradičního designu je navržen pro bezpečný přenos signálu v sítích GSM a DECT (klasický bezdrát. telefon).

To není ovšem hlavní funkce, kterou nás má Tiger zaujmout. Hlavní funkce spočívá v možnosti kódování signálu - tedy vlastně přenášených dat a tím pádem i bezpečné komunikaci. Úroveň kódování je zde implementována opravdu dobře, takže se jedná o velmi bezpečnou komunikaci.

Samotný materiál poskytovaný firmou Sectra hlásá v podtitulku "Security first".

Systém zabezpečení a kódování odpovídá standardu ITSEC, který zajišťuje dostatečně chráněný přenos signálu až do přístroje osoby, kterou voláte.

Telefon je dále navržen tak, aby sám dokázal vytvořit kódovací klíč, který lze po té s pomocí Smart cards společnosti Sectra předávat dále a nebo je přímo beamovat přes IrDA port do handsetů kolegů. Pokud se jedná o organizaci s větším množstvím terminálů, lze klíče distribuovat pomocí SMC (Sectras Security Management Center).

V souvislosti s výše zmíněnou možností komunikace telefonu v pásmu DECT lze k telefonu sehnat i základnovou stanici, která rozšiřuje "Tigří" možnosti komunikace do pevné sítě. Stanice se nazývá CUB (Combined User Base station). CUB není klasickou základnovou stanicí, která podporuje také kódovanou komunikaci pomocí telefonů Tiger.

To ovšem není vše. Samozřejmě, že tato základnová stanice slouží i jako stolní nabíječka pro telefony Tiger. Funkce pro základnové stanice přirozená, ovšem obrátímeli to vzhůru nohama, tak získáme investicí do stolní nabíječky i domácí/kancelářskou DECT základnu. Nyní to zní již zajímavěji, že?

Tiger disponuje všemi potřebnými funkcemi, které od dnešních mobilních telefonů očekáváme. Dokonce jsou implementovány i funkce, které se dnes stále ještě nevidí u všech nových modelů. Jsou jimi integrovaný HW modem a IrDA rozhraní. IrDA samozřejmě vyhovuje specifikaci telefonu, to jest jeho použití pro bezpečnou komunikaci a tudíž i IrDA port je uzpůsoben pro chráněný (kódovaný) přenos dat z/do notebooku a PDA.

Také podpora SMS doznala úpravy ve formě možnosti zaklíčovat zprávu, kterou přečte jen oprávněná osoba.

Pokud by vás zajímalo, jak zjistíte zda je bezpečný mód používán při právě probíhajícícm hovoru, stačí se podívat na LED diodu pod klávesnicí a pokud zjistíte, že svítí zelená barva, můžete si pustit "hubu na špacír" s vědomím, že váš hovor neuslyší nikdo nepovolaný ... pokud to člověk na druhé strně nevysílá v reálném čase do éteru. Naopak červená dioda signalizuje nechráněný mód, takže je třeba si dávat pozor.

Design telefonu je hodně vzdáleně podobný hybridu Sony Z1 a Philips Genie. K ničemu jinému jsme shodné rodinné rysy s Patrickem nenašli. Pravděpodobně to bude zapříčiněno tím, že se telefon ničem nepodobá.

Sony Z1 nám připomíná díky velmi neobvyklému, skoro bych řekl originálnímu umístění antény, která směřuje dolu a připomíná tak otevřený mikrofon od "zet jedničky".

Ovšem proporcemi telefon nepatří zrovna mezi špičku. Jeho hmotnost 197 gramů jej posunují na další místo ve váhové kategorii hned za Ericssonem SH888 - tuto kategorii jsme pojmenovali "demoliční kladivo".

Rozměry 52x120x20 milimetrů ovšem dokazuje, že i menší telefon, než S868 může být těžší. Doufejme, že zde nejsou použity olověné baterie. Pohotovostní a čas hovoru by tomu ale nasvědčovaly, jelikož telefon vydrží 30hodin ve standby a 3 hodiny talk time. Vyšší hmotnost je ovšem pravděpodobně způsobena tím, že je telefon stavěn také jako bezdrátový DECT telefon.