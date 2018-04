Bezpečné spojení přes WAP udělá radost bankám a jejich zákazníkům

Nejvýznamnější výrobce Wapových prohlížečů a dalších WAPových aplikací, firma Phone.com, konečně představila svůj software pro bezpečnou komunikaci na platformě WAP. Jedná se o Secure Enterprise Proxy (SEP), který zajišťuje kódovanou komunikaci mezi serverem a WAPovým prohlížečem na libovolném přístroji. Podobně jako na webu, zabezpečené kódování je důležité především pro finanční transakce, hlavně pro spojení s bankou nebo prodejcem. SEP využívá 128bitové kódování, které znamená solidní záruku bezpečí.

Neméně podstatnou zárukou bezpečného spojení přes SEP je technologie WTLS tunelování. V tomto případě se nejedná o vykrádání bank, ale pouze o zřízení přímého "tunelu" mezi serverem a koncovým zařízením. V tomto tunelu se data přesouvají stále zakódovaná, i přes gateway operátora.

Výhodou systému je bezpečné spojení (session) mezi mobilním telefonem a webovým serverem. Pro toto spojení není třeba žádná speciální konfigurace ani na straně uživatele, ani u operátora sítě. O vše se stará software SEP, který je umístěn na serveru. Secure Enterprise Proxy funguje na všech sítích, počínaje GSM, přes CDMA, TDMA, iDEN až po CDPD. Pouze gateway musí podporovat WAP 1.3. S vyhlídkou na budoucnost mobilních komunikací, SEP podporuje i GPRS a UMTS. Na straně telefonu je vyžadován prohlížeč WAP verze 1.2.1 a vyšší. Produkt by měl být k dispozici v prvním čtvrtletí roku 2001. Požadavky na straně serveru jsou následující: Sun Enterprise Server s 170MHz Ultra SPARC procesorem, 256 RAM a 4 GB místa na disku. Vyhlídka na co nejbezpečnější WAPové obchodování se tak naplňuje. Nejedna z bank čeká s implementací WAPového bankovnictví právě na dobu, kdy bude možné používat 128bitové kódování. Secure Enterprise Proxy jim nyní umožní bezpečné kódované spojení s koncovým zařízením uživatele, aniž by se musely obávat nabourání dat. Brzo by tak tento produkt měl pomoci ještě razantnějšímu rozvoji m-commerce, tentokrát na bázi WAPu.