Bezpečné silnice podle USA. Rušičku mobilů do každého auta

, aktualizováno

Americký ministr dopravy se nechal slyšet, že by rád poměrně zajímavým a kontroverzním způsobem omezil telefonování za volantem, které odvádí pozornost a zabíjí tisíce lidí každý rok. Do každého auta by nechal povinně montovat jejich rušičku. Ministerstvo dopravy USA ale naštěstí nic podobného v nejbližší době neplánuje.