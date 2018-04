Bezdrátový telefon pro Visory - Parafone

Podnětem pro napsání tohoto článku byla malá recenze publikovaná na stránkách palminfocentrum.com. Parafone, nebo také PRF500, je modul do SpringBoardu, který funguje v pásmu 900 MHz, má vlastní základnovou stanici, do které se spolu s Visorem zasune - přesně jako do kolébky. Však také základnová stanice funguje jako integrovaná kolébka s USB rozhraním. Vlastní modul je napájen z bateriového bloku, který je totožný s velkou částí bezdrátových telefonů.





V krabici nalezneme základnovou stanici, včetně USB kabelu, vlastní SpringBoard modul, síťový napáječ a obsáhlý manuál.





Po zasunutí modulu do SpringBoardu se automaticky spustí aplikace, která je uložena v modulu. Tato aplikace obsluhuje displej, na kterém máte zobrazenu klávesnici jako na telefonu, vlastní telefonní seznam, přehled o volaných číslech atp. Hezkou věcí je funkce identifikace volajícího, tedy pokud to vaše ústředna, na kterou je bezdrátový telefon pomocí JTS připojen, umí. Tato funkce vám na displeji zobrazí, kdo že vám to právě teď volá.

D

alšími funkcemi, které zpříjemní používání tohoto bezdrátového telefonu, je např. funkce

Mute

(ztišení mikrofonu, pokud chcete říct někomu během hovoru něco a ten na druhém konci to nemá slyšet). Samozřejmostí a velkou výhodou je to, že během hovoru můžete pracovat na svém Visor PDA, tzn. např. hledat v poznámkách, úkolech, diáři atp.





Příjemnými vlastnostmi jsou hodnoceny funkce jako:

nastavování hlasitosti přímo ve Visoru

možnost připojení faxu a modemu na základnovou stanici

možnost vytáčení čísel pomocí hardwarové klávesnice přímo na základnové stanici s použitím hands-free sady.

Autor recenze se také zmiňuje o nedostatcích hlavně bázové (základnové) stanice. Např. kolébka je určena hlavně pro modely Visor (DeLuxe), např. Prism a Edge nejsou pro to úplně rozměrově uzpůsobené. Navíc Prism ani Edge nejsou v kolébce dobíjeni. Základnová stanice by pro to musela být navrhnuta (napájení).

Závěr:

Tento nový SpringBoard modul určitě rozšíří další užitné funkce Visor počítačů. Američtí kolegové byli z tohoto modulu úplně očarováni, nevím jak to bude v naší zeměpisné šířce, ale 120 dolarů za základnovou stanici, včetně USB kolébky, SpringBoard modulu, napáječe a manuálu se mi nezdá tak velký obnos, a tak si myslím, že by možná tento modul mohl mít i úspěch.