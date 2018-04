Bezdrátový telefon Angelo12

Nákup

Přístroj byl dodán v modré krabici. Na přední straně krabice je zobrazen přístroj a na zadní je popis ovládacích prvků. Jedná se o přístroj standardu CT0, který má v sobě zabudovaný záznamník. Balení obsahuje tyto součásti. Základnu, sluchátko, telefonní a nabíjecí kabel, kazetu do záznamníku a přípravek pro montáž na stěnu. Nesmím zapomenout na návod a ohlašovací list. Přístroj je homologován. Záruka na přístroj je 12 měsíců.

Základna

Má rozměry 220x155x60 mm. Teleskopická anténa je na pravé straně a má délku 90 cm. Protože základna obsahuje záznamník, je nutno při zapnutí zasunout mikrokazetu a namluvit úvodní vzkaz (OGM). Ten může být dlouhý až šedesát sekund. Pokud OGM nenahrajeme, je to signalizováno varovným pípáním. Na zadní straně základny je vypínač zvonění, nastavení volby (tónová, pulzní), zdířky pro napájecí a telefonní kabel. Tyto dvě zásuvky nelze zaměnit. Je zde i zdířka pro připojení paralelního přístroje. To se mi líbí, protože tímto můžeme využít některé další schopnosti, jako je například přepojení hovoru nebo konferenční hovor. Na pravé straně, hned vedle antény je posuvný regulátor hlasitosti intercomu. Když se podíváme na základnu, v levé části je prostor pro odložení sluchátka. Vpravo je kryt, který po nadzvednutí ukáže prostor pro kazetu a tlačítko pro nahrávání OGM. Pro nejběžnější operace se záznamníkem jsou zde čtyři další tlačítka.

Sluchátko

memo-nahrání vzkazustop-ukončení práce se záznamníkemplay-přehrávání vzkazůanswer-zapnutí nebo vypnutí záznamníku (kontrolka ANS)ANS(zelená)-svítí, je-li záznamník zapnut (tlačítko answer), bliká, když je na záznamníku jeden nebo více vzkazůIN USE(červená)-bliká a tím signalizuje příchozí hovor. Svítí, je-li linka obsazenaCHARGE(červená)-svítí v průběhu dobíjení sluchátkaTlačítko PAGER aktivuje paging ze základny na sluchátko. Je-li stisknuto znovu, paging ukončíme. Na sluchátku můžeme paging zrušit, nebo zahájit intercom. Nejdříve začne vyzvánět základna a se spožděním i sluchátko.

Sluchátko má rozměr 210x55x50 mm. V horní části je pevná anténa v délce 9 cm. Před prvním použitím je nutno anténu našroubovat. Také je nutno zapojit baterii, která je umístěna pod kryt na zadní části. Baterie je umístěna v přístroji, ale je nutno připojit napájecí kablík (nedá se zapojit obráceně). Na zadní straní, vedle antény, je kontrolka, která se rozbliká červeně a tím signalizuje příchozí hovor. Ale je to velice nevýrazné, takže posloužit může asi jen ve tmě. Dále zde je plexisklo, pod kterým je štítek na popis pamětí. Přístroj sice má dvanáct pamětí, ale zde je jen deset řádků. Ale to vůbec nevadí, protože si můžeme vytvořit svůj štítek. Na levé straně je přepínač, kterým je možno vypnout vyzvánění sluchátka. Sluchátko je masivní a jeho spodní strana je rozšířená, takže sluchátko může stát. Zde také nalezneme tři nabíjecí kontakty. Sluchátko se má před prvním použitím nabíjet dvanáct hodin.

Telefonování

in use-aktivita na lincelow bat-baterii je nutno dobít nebo je aktivní ovládání záznamníkuTalk-přijmout hovor nebo vstoupit na linkuOff-ukončení vnějšího hovoru nebo intercomučíselnice 0-9,*,# mají ještě druhý význam pro kompletní ovládání záznamníku ze sluchátka.1-play-poslech vzkazů (ICM)2-memo-nahrání MEMO vzkazů3-xogm-změna OGM4-save-uložení ICM vzkazu5-ans-zapnutí/vypnutí záznamníku (viz. tlačítko ANS na základně)6-erase-smazání ICM vzkazu7-ff-rychlé převíjení vpřed8-stop-zastavení9-rew-přetáčení zpět0-p.ogm-poslech OGM*-cut-odpojení#1-změna bezpečnostního kódu#2-změna CBT kóduNěkteré funkce záznamníku je možno chránit kódem, který je od výrobce nastaven na standardní hodnotu. Je doporučeno tento kód změnit.CBT je funkce, která vydá zvláštní tón po dobu jedné minuty a může tak upozornit na důležitý hovor. Záznamník může být ovládán i dálkově. K tomu je nutno znát bezpečnostní kód a mít přístroj s tónovou volbou nebo tónový volič. Dále zde je možnost provádět odposlech místnosti.V případě, že zapomeneme bezpečnostní kód nebo CBT, je nutno odpojit telefon od napájení a vyjmout kazetu, pak se kódy nastaví na tovární hodnoty.Nelze spořit poplatky ani nastavit délku zprávy. Čas uložení není na záznamníku uveden. Ale to je pochopitelné, protože se jedná o přístroj nižší kategorie.CH-tlačítko, které přepíná kanály. Používá se tehdy, pokud se snížila slyšitelnost ve sluchátku. Pŕi použití tlačítka se dočasně odpojí sluchátko, takže nic neslyšíme a druhá strana také ne.Redial-vytáčí posledně volané čísloMemo-programuje nebo používá paměť na telefonní čísla. (nesouvisí s funkcí memo na záznamníku). Číslo může být dlouhé až 16 číslic. Programování musí být dokončeno do 20 vteřin.Pause-vkládá pauzu do vytáčeného číslaR-recall/flash-využívá vlastnosti ústřednyHold/remote-V průběhu hovoru dočasně odpojí mikrofon. V základním stavu zapíná ovládání záznamníku ze sluchátka, které je signalizováno kontrolkou Low batInt(tlačítko i červená kontrolka) Aktivuje intercom ze sluchátka na základnu. Ten není nutno na základně přijmout, ale je přijmut automaticky. Kontrolka bliká při iniciaci a v průběhu už jen svítí.

Hovor přijmeme stiskem tlačítka TALK nebo zvednutím sluchátka ze základny. Ukončení hovoru se provede stiskem tlačítka OFF nebo odložením do základny. Odchozí hovor provedeme tak, že stiskneme tlačítko TALK a navolíme číslo. Lze použít i paměti (celkem 12) nebo redial pro posledně volané číslo. Systém používá 64000 bezpečnostních kódů, které mění buď při odložení sluchátka do základny nebo v pravidelných intervalech. Při prvním použití nebo při výpadku proudu je nutno sluchátko umístit do základny, aby se bezpečnostní systém správně nastavil.

Manuál

Má sedmnáct stránek a je zde popsáno vše potřebné pro práci s přístrojem. Jsou zde ale i některé nepřesnosti, jako třeba nesouhlasné popisky k ovládacím prvkům. V manuálu je sice napsáno redial ale na sluchátku je napsáno BIS. Že by nějaká skrytá reklama? Místo Recall je na sluchátku pouze R. Jestli je to chyba manuálu, nebo špatně popsané sluchátko, to není jasné. A pak ještě nejednoznačné tlačítko memo.

Dosah

Jak už je zřejmé, standard CT0 neposkytuje velký dosah. V bytě nebo kanceláři a na přilehlých chodbách je příjem ucházející. O patro výš nebo níže jsme už bez signálu. Na přímou viditelnost by dosah mohl být tak, jak je u těchto telefonů zvykem. Pokud se snažíme telefonovat a jsme mimo dosah, telefon vydá varovný tón. Jsme-li na hranici dosahu, může se stát, že vnější hovor neuskutečníme, ale intercom ještě funguje.

Baterie

V přístroji je baterie Ni-Cad 3.6V - 270mAh. Hovorový čas je jeden až dva dny, v pohotovostním režimu by měl přístroj vydržet až týden. Baterie se před prvním použitím má nabíjet asi dvanáct hodin. Je-li baterie na hranici svých možností, je to signalizováno kontrolkou low bat a také pípáním.

Tabulka parametrů

standard CT0 kmitočet sluchátka 39.925-40.225 kmitočet základna 31.025-31.325 odstup kanálů 25kHz počet kanálů 12 vysílací výkon 10mW bezpečnostní kódy 64000 napájení AC 220V-50Hz/DC12V-500 mA (KX-A11) baterie Ni-Cad/3.6V 270 mAh rozměry sluchátka 210x55x50 mm rozměry základny 220x155x60 mm

Závěr

Je to jeden z levnějších přístrojů, ale přítomnost záznamníku tomuto dává jistý šmrnc. Cena (prosinec 1999) 3500 Kč s DPH naznačuje, že by to mohla být dobrá koupě, telefon na trh dodává VZHIFI. Já jsem přístroj používal jako dvojče spolu s Telsonem TCP-980 a velice jsem ocenil již zmíněný konferenční hovor. Záznamník je příjemná věc, ale slabší dosah určuje tento přístroj do méně rozlehlých prostor. Za tyto peníze je to docela obstojná věc, ale pokud si trochu připlatíte, je tu zajímavější nabídka přístrojů Panasonic. Když bych měl odpovědět sám za sebe, tak jsem na rozpacích. Ale každý upřesňuje jiné vlastnosti, to co vyhovuje jednomu, pro druhého může být nedůležité. Pokud nemáme peníze na dražší přístroj, tak je celkem jasno.