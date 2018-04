Bezdrátový internet Bluetone Angel na vlastní kůži

Služba Českých radiokomunikací Bluetone Angel přináší zákazníkům analogovou telefonní linku a rychlý internet, aniž by museli využívat kabely Českého Telecomu. Zákazníci tak ušetří peníze a mohou se připojit i v místech, kde Telecom neinstaloval metalické vedení, Radiokomunikace proto Angelu přezdívají Bezdrátové ADSL (viz slovníček na konci článku). Na rozdíl od většiny konkurenčních služeb využívajících mikrovlny k přenosu hlasu a dat nevyžaduje Angel přímou viditelnost mezi vysílačem a přijímačem. Díky modulaci OFDM (vysílání ve dvou navzájem kolmých rovinách polarizace) a citlivým přijímačům může Angel využívat signál také ohybem a odrazem. České radiokomunikace udávají, že významná část zákazníků využívajících Angel sídlí v památkově chráněných budovách, kde není povoleno umisťovat antény na střechu ani na fasádu. Anténa Angelu je v těchto případech umístěna uvnitř místnosti.

Podle Českých radiokomunikací je nyní pokryto signálem Angelu již 15 měst a jejich okolí, v těchto oblastech žije 38 % obyvatel České republiky. Noví zákazníci přibývají každým dnem a my jsme měli příležitost se zúčastnit jejich připojování

Zastavení první: dům, kde se zastavil čas

Je deset hodin ráno, před 30 let starým panelovým domem na pražském sídlišti Prosek parkuje pick-up Českých radiokomunikací. Vystupuje z něj technik a setkává se se svým kolegou. Vstupují do bytu obývaného mladou rodinou, která by ráda ve svém bytě používala telefonní linku a internet. Navzdory stáří domu, husté zástavbě a telefonní ústředně za rohem Telecom dosud neuznal za vhodné do domu zavést telefonní vedení. V domě jsou nicméně rozvody kabelové televize společnosti UPC, zatím však nabízejí pouze množství televizních kanálů. Připojení na internet v této části sítě UPC zatím není možné. Pro telefonování lidé používají mobilní telefony, před jejich nástupem měli smůlu.

Technici vybalují v dětském pokoji jednotlivé části přijímače Angel a snaží se zachytit signál ze základnové stanici umístěné na žižkovském vysílači. Měřící soupravu doplňuje notebook pro konfiguraci přijímače a sledování parametrů signálu.

Technici používají emulaci znakového terminálu a Palmu, pro který Angel dodává speciální měřící software. Anténa v přijímači je schopna přijímat signál ve dvou na sebe kolmých polarizačních rovinách, které svírají úhel 45 stupňů s povrchem země, odpovídají tedy tvaru písmena X.

Žižkovský vysílač není vidět, úspěšný příjem odrazem od jiné budovy je však v zásadě možný. Přijímač odražený signál detekuje, odstup signálu od šumu však není dostatečný. Internet by v zásadě bylo možné v této lokalitě používat, České radiokomunikace však mají na kvalitu signálu poměrně přísné požadavky. Bluetone Angel přenáší i telefonní hovory a jakýkoli výpadek hlasového spojení by mohl mít i fatální následky.

V době naší návštěvy ještě nebyla spuštěna základnová stanice na Strahově, ten by měl měřenou lokalitu pokrýt bez problémů.

Zastavení druhé: U lesa v Dolních Počernicích

Další zájemce o bezdrátový telefona internet bydlí v rodinném domku na pražské periferii, ulice je z jedné strany obklopena poli, lesem a v dálce paneláky. Žižkovský vysílač je vidět, zakrývá jej však strom. Vcházíme na půdu a z ní šplháme i s kompletním měřícím vybavením po střeše až ke komínu.

Pokus o zachycení signálu dopadá úspěšně, obyvatelé budou brzy připojeni.

Zastavení třetí: Angel místo ISDN?

Po týdnu se vracíme opět na Prosek, tentokrát jen s jedním technikem. V dalším domě projevil zákazník zájem o připojení Angelem. Zákazník již používá linku ISDN od Českého Telecomu, jejím prostřednictvím však nemůže přistupovat na internet za paušál. Technici již signál v bytě proměřili a jeden z nich přijíždí s přijímací soupravou, kterou zákazníku definitivně namontuje. Práce mu jde rychle od ruky, brzy je schopen přenosu dat po internetu a uskutečňuje také zkušební telefonní hovory. Zákazník je spokojen. Možná že linku ISDN brzy odhlásí.

Bude mít úspěch Angelu dlouhé trvání?

Přesvědčili jsme se, že technologie Angel funguje. Zákazníci mají o službu zájem a Radiokomunikace si pomocí služby k sobě připoutají i telefonní hovory zákazníka. Službu Bluetone Angel Českých radiokomunikací by však paradoxně mohl ohrozit její obchodní úspěch, pokud by došlo frekvenční pámo, pokud by se na Angel přestěhovali notoričtí stahovači dat a pokud by významná čast zákazníků třeba i ilegálně prodávala. České radiokomunikace již proti uživatelům, kteří údajně přeprodávají kapacitu, zakročily a sloučily je do samostatných skupin. Tuto kauzu budeme i nadále sledovat, svoje postřehy můžete psá do dikuse pod článkem.