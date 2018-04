Bezdrátový Interbell BP4020 - nejlevnější diamant

Hlavní část přístoje ma rozměry 95x160x55 mm a dodává se pouze v černé barvě. Skoro celá základna je vlastně prostor pro odložení a nabíjení sluchátka. Na pravé straně naleznete multifunkční kontrolku, která signalizuje tyto události:



Tlačítko CODE se používá pro přihlašování dalších sluchátek (celkem až čtyři), což je u telefonů CT0 opravdu neobvyklé. Na pravém boku naleznete teleskopickou anténu. Zadní prostor umožní zapojení telefonního a napájecího kabelu. Každý má jinou koncovku, takže nesprávné zapojení nehrozí. Kabely je možno zaklesnout za úchytku, která je umístěna na spodní straně základny. Na zadní straně také naleznete přepínač volby (tónová, pulzní). Ještě jedna poznámka: Nabíječka je poměrně malá, takže není problém zapojit do zásuvky nad sebe dva kabely.

Před prvním uvedením do provozu je nutné nabíjet sluchátko v základně dvacet čtyři hodin.

Sluchátko

Poměrně masivní přenosná část má rozměry 59x149x29 mm. V horní části je pevná (šroubovací) anténa dlouhá 8 cm. Celému sluchátku vévodí velký displej. Při stisku libovolné klávesy nebo při vyzvánění se displej i klávesnice zeleně podsvítí, ale za běžného světla je tento efekt neznatelný. Displej obsahuje tři řádky. Horní je vyhrazen symbolům, které ukazují, v jakém stavu se přístroj nachází. Střední zobrazuje aktuální datum a čas. Spodní je číselný a umožňuje zadat celkem dvanáct číslic. Celková délka čísla je třicet dva pozic.

Na sluchátku naleznete dva typy tlačítek. Bílá jsou průhledná, a tím pádem i podsvícená, a dále šedivá, nesvítící. Bílá tlačítka jsou číselná (0-9,*,#), ostatní jsou řídící. Tlačítka * a # se používají pro pohyb v telefonním nebo redial seznamu. Na levé straně je dvoupolohový přepínač, kterým zapnete či vypnete vyzvánění.

Tlačítko TALK umožní hovor přijmout a také ukončit. REDIAL zobrazuje seznam dvaceti posledně volaných čísel s délkou trvání hovoru. To je na low-endový model opravdu dobrá vlastnost. Další v pořadí je tlačítko FLASH, které se používá pro zpětný dotaz. Druhou funkcí, kterou tlačítko nabízí, je výmaz posledně zadané číslice. Bohužel odmazává pouze jeden znak. Při delším stisku, kdy bychom očekávali výmaz celého čísla, se nestane nic. V dolní části sluchátka naleznete tlačítko CH. Přístroj nabízí celkem dvanáct kanálů, které je možno tímto tlačítkem přepínat. U dražších bezdrátových telefonů se kanály přepínají automaticky, ale zde musí uživatel při nekvalitním poslechu změnit kanál ručně. Bohužel, při přepnutí je probíhající hovor na okamžik přerušen, takže můžete přijít o část konverzace. V takovém případě by se určitě vyplatilo používat známé "přepínám".

Tlačítko CODE se používá opět pro funkci, která není u CT0 běžná. Jedná se o blokování hovorů. Lze nastavit heslo, kterým je blokování zabezpečeno, a poté až deset předčíslí, která není možno volit.

HOLD, jak by se dalo očekávat, podrží probíhající hovor a volající slyší melodii. V tom okamžiku se slovo HOLD objeví na displeji a displej se rozbliká. V případě, že máme k základně připojeno více sluchátek, lze stisknout ještě klávesu 1 až 4 a hovor přesměrovat na jiné sluchátko.

SET - Tímto tlačítkem lze nastavit datum a čas, který je v pohotovostním režimu zobrazen na displeji. Opět jedna vlastnost, která není běžná.

MEM - Umožní pracovat s telefonním seznamem, který pojme celkem deset pozic. V pohotovostním stavu klávesa umožní čísla do paměti zadávat, při vytáčení je možno čísla volit.

Při volbě čísla z paměti se číslo na displej nasune z pravé strany. Pěkný efekt, který však nelze přerušit. Musíte počkat, až číslo najede celé, a pak operaci stornovat.

Telefonování

Příchozí hovor lze přijmout zvednutím ze základny nebo stiskem libovolného tlačítka. V okamžiku vyzvánění sluchátko (displej a tlačítka) zeleně bliká. Odchozí hovor lze, jak už bývá zvykem, uskutečnit dvěma způsoby. Stisknete tlačítko TALK, vstoupíte na linku, a zadáváte číslo, které se okamžitě vytáčí. Druhý způsob (s přípravou) je praktičtější. Číslo nejdříve zadáte (můžete i opravit), a pak vytočíte celé stiskem tlačítka TALK. V průběhu hovoru se na displeji zobrazuje hovorový čas. V případě, že máte k základně připojeno více sluchátek, může být v daném okamžiku použito pouze jedno. Ostatním sluchátkům se nepodaří navázat spojení. Sluchátko se vrátí do pohotovostního stavu a zařadí se do fronty. Volnou linku poznáte podle zvláštního tónu. Pak už je možno telefonovat.

Akumulátory

Prvotní nabíjení sluchátka by mělo probíhat dvacet čtyři hodin. Akumulátory typu NiMH jsou uloženy pod krytem na zadní straně sluchátka. Není nutno je vkládat, jsou už zamontovány od výrobce. Pokud by byla nutná výměna, je třeba vzít do ruky křížový šroubovák a odmontovat kryt. V pohotovostním režimu vydrží sluchátko až šedesát hodin a hovořit můžete až osm hodin. Vybití akumulátorů je na displeji signalizováno symbolem baterie, která se ale objeví v okamžiku, kdy displej ztrácí kontrast, a sluchátko se vypne. V takovém okamžiku je nutno znovu nastavit datum a čas.

Dosah

Ve volném terénu výrobce udává dosah 200 metrů. V zastavěné oblasti výkon není uváděn. Měřením jsme zjistili následující - v místnosti, kde je umístěna základna, je příjem bezproblémový. Ale už za jednou nebo několika zdmi kvalita hovoru klesá. Myslel jsem si, že tlačítko CH (změna přenosového kanálu) celý problém vyřeší. Ale je to tak trochu sázka do loterie. Změnou kanálu lze sice docílit kvalitnější příjem, ale může to také dopadnout úplně opačně. V nejhorším případě zvolený kanál celý hovor ukončí. A to ještě není všechno. V okamžiku, kdy je takto hovor ukončen, protože není kontakt se základnou, není možno už měnit kanál. Pak už zbývá pouze to, abychom se vydali k základně, kde je signál silnější.

Manuál

Dvacetistránkový manuál obsahuje vše potřebné pro správné používání přístroje. Na začátku je telefon vyobrazen a popsány jednotlivé ovládací prvky. V další části jsou vysvětleny všechny důležité ovládací úkony a v závěru naleznete tabulku běžných závad a doporučení, jak se s nimi vyrovnat.

Tabulka parametrů

Standard CT0-CZ Kmitočtové pásmo 31/40 MHz Počet kanálů 12 Maximální vysílací výkon 10 mW Dosah ve volném terénu až 200 m Druh volby tónová/pulzní Flash 100 ms Napájení základny 12V,200 mA Napájení sluchátka NiMH akumulátor, 3.6V, 280 mAh pohotovostní režim 60 hodin hovorový režim 8 hodin rozměry základny 95x160x55 mm rozměry sluchátka 59x149x29 mm

Závěr

V roce 1999 jsme testovali předchůdce tohoto dnešního modelu, BP4010.Čtyřicet-dvacítka má několik zajímavých novinek. Umožní používat až čtyři sluchátka, mezi kterými lze předávat hovory. Dále je zde funkce blokování odchozích hovorů a také datum a čas. Velice dobře hodnotím i zobrazení délky odchozích hovorů v seznamu REDIAL.

Jedná se o jednoduchý přístroj standardu CT0, který překvapí cenou pouhých 1990 Kč s DPH a výše zmíněnými funkcemi. Dodává se pouze v černé barvě. Dále můžete dokoupit samostatné sluchátko s nabíječkou v ceně 1590 Kč s DPH. Telefon se hodí pro začínající bezdrátové uživatele a do domácností.