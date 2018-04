Bezdrátové viry - Palmy m130/515 už v pondělí - a další aktuality

PalmReader je QVGA

Dobrá zpráva pro majitele počítačů HandEra330 - nejnovější Palm reader podporuje QVGA rozlišení 240x320 pixelů. Starší free verzi lze stáhnout zde.

"Přichází čas bezdrátových virů"

tvrdí v CNN. Nové typy virů budou poškozovat naše data i samotné přístroje - PDA či mobilní telefony. Jen si to představte - dostanete SMS zprávu a po otevření se z ní vyklube virus, který se rozešle na všechna telefonní čísla, která nalezne ve vašem adresáři.

Hrozná představa? Ale ani zdaleka ne nepředstavitelná ve věku "always-on" přístrojů napojených na mobilní sítě. Dalším problémem může být únik citlivých dat, pro leckoho možná nebezpečnější než samotná ztráta dat. Samotná PDA se ale mohou stát i nebezpečným nástrojem v rukou lidí, kteří mohou třeba iPAQem snímat důvěrná data z firemních sítí apod. Inu - hromada problémů, se kterými si bude třeba poradit.



Singapurská policie bude testovat Jornady 928

Pozor - až se budete kradenou Oktávkou prohánět nebezpečnou rychlostí po širokých Singapurských ulicích, uvědomte si, jak jsme vás na Palmare varovali. Singapurská policie totiž nasadí do terénu 150 handheldů-telefonů Jornada 928.

V Jornadách budou databáze kriminálních živlů i kradených vozidel. Policisté využijí i přídavnou kameru. Informaci přinesl The Straits Times.

Palm a 3com vyzvány k vystavení úpisu na 50 mil. USD

Dlužní úpis v hodnotě $50 milionů budou muset vystavit Palm Inc. a 3com firmě Xerox jako další krok v soudní při mezi Xeroxem a Palm Inc. ve věci náhrady za neoprávěné využívání Graffiti, které Xerox považuje za svůj patent. Soud zároveň ale zamítl požadavek Xeroxu, aby do doby dořešení případu musel Palm Inc. úplně zastavit prodej svých modelů. Tato částka ale ještě není vyčíslením škody, kterou Xerox údajně utrpěl, ale je stanovena jen jako pojistka krytí případných škod. V případě, že Palm Inc. a 3com spor vyhraje, vrátí se jim úpis zpět.

Palm m130 a m515 - už v pondělí!

"Velmi důvěryhodné zdroje" PalmInfocenteru hlásí - nové handheldy Palmu Inc. se začnou prodávat už příští týden v pondělí. Palm m515 bude mít opravdu mnohem jasnější displej, než jeho předchůdce - je to prý něco mezi Jornadou a iPaqem - kontrast se bude ovládat tlačítkem v graffiti plošce - namísto táhla zde budou ale jen tři stupně - Hi, Low a Off (Low je ale prý i tak jasnější než m505). Vliv vylepšeného displeje na výdrž baterií ale ještě není znám.

Palm m130 bude mít rovněž barevný displej, ale jiného typu než m515. Bude trošku menší (jak je obvyklé na stovkové řadě) a s jiným podsvětlením. Podle tajemného zdroje je ale pořád "lepší" než u modelu m505.