Bezdrátové telefony aneb mobily pro pevnou linku

Jsou bezšňůrové telefony mobily nebo nejsou? Člověk sice není "uvázán" drátem na jedno místo, ale úplně nezávislý také není. Ať už je odpověď na tuto otázku podle Vás jakákoli, dneškem počínaje zakotvili na stránkách "Mobil serveru".

První bezšňůrové analogové systémy byly uváděny na trh v první polovině osmdesátých let ve Spojených státech. Za "Velkou louží" se jim také dostalo první poměrně vystihující přezdívky "zahradní telefony". Evropa (tehdy ovšem pouze západní) se nenechala zahanbit a už v roce 1985 byly veřejnosti ve Francii a Velké Británii nabídnuty první přístroje fungující ve standardu CT0 (Cordless Telephone 0). Brzy jej následoval i standard CT1 (zbytek Evropské unie). Na přelomu let osmdesátých a devadesátých se v Evropě začalo se zaváděním digitálního standardu CT2. Roztříštěnost jednotlivých standardů vedla euroúředníky k ustanovení jednotného evropského standardu DECT (Digital European Cordless Telephone). Jeho definitivní podoba spatřila světlo světa v roce 1992 a zhruba od poloviny této dekády se tento standard běžně používá. Mezitím už ovšem stihl expandovat za hranice našeho kontinentu, takže se dnes zkratka DECT vykládá spíše jako Digital Enhanced (pokročilý) Cordless Telephone. To ovšem neznamená, že DECT je jediným používáným standardem. V současné době je situace obdobná jako u "klasických" mobilů, když vedle sebe koexistují analogové i digitální standardy. Do budoucna se však dá předpokládat, že DECT vytlačí veškeré ostatní standardy.

O technologii používané při bezšňůrové telefonii si povíme někdy v budoucnu. Nyní se zaměříme na český trh. Na rozdíl od nabídky GSM, ale i NMT přístrojů je paleta výrobků poměrně omezená. Mírnou převahu si drží analogové telefony nad DECTy, což je unikát, tak tomu ve světě již není.

Většina firem zastoupených na našem trhu má jeden či dva přístroje. Kdo se namlsal na množství příslušenství a housingu u mobilů bude asi zklamán. Na předvánoční trh se ovšem chystá novinka, jenž asi běžnou představou "zahradního" utrženého sluchátka pořádně zamává. Ale nepředbíhejme...

Přehled přístrojů dostupných na českém trhu

V tomto přehledu scházejí přístroje prodávané na tržnicích - ty příliš nedoporučujeme kupovat pro rozporuplnou kvalitu, servis, záruku atd. Stanice CT0 a CT1+ by již neměly být prodávány, tak stanovuje ČTÚ, ale stále jsou v nabídce. Také zde nejsou zastoupeny přístroje Philips - firma nebyla schopna dodat informace o zde prodávaných přístrojích.

V závorce je cena BEZ DPH, velkým písmem je cena včetně 22 procent DPH. Uvedené ceny jsou pouze informativní, dle sdělení dovozce/prodejce.

Přístroj Ascom Xenia plus Daewoo DCP - 1000 Standard CT1 CT1+ Obrázek Orientační cena (11/98) (8.300 Kč) 10.126 Kč (5.490 Kč) 6.698 Kč

Přístroj Telson TCP-980 Telson TCP-999 Standard CT1 CT1 Obrázek Orientační cena (11/98) (4.254 Kč) 5.190 (4.754 Kč) 5.800 Kč

Přístroj Samsung SP-R 5050 Panasonic KX-T4026 Standard DECT CT 0 Obrázek Orientační cena (11/98) (5.790 Kč) 7.064 Kč (2.861 Kč) 3.490 Kč

Přístroj Panasonic KX-T4046CZ Panasonic KX-TCM416 Standard CT0 CT0 Obrázek není, ale bude! Orientační cena (11/98) (3.990 Kč) 4.868 Kč (2.861 Kč) 3.490 Kč

Přístroj Panasonic KX-T9300CZ Panasonic KX-T9310 Standard CT1 CT1 Obrázek není, ale bude! Orientační cena (11/98) (4.910 Kč) 5.990 Kč (5.975 Kč) 7.289 Kč

