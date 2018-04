Bezdrátové připojení Angel je už dostupné i v Praze

Bezdrátové ADSL s názvem Bluetone Angel dnes v Praze a okolí zprovoznily České radiokomunikace (ČRa). "Už dnes evidujeme v hlavním městě více než 200 zájemců o Angel," uvedl ředitel úseku telekomunikačních služeb ČRa Jaromír Charvát. Pražská základnová stanice Angel je umístěna na Žižkovském vysílači a pokrývá nejen velkou část Prahy, ale také například Kladno, Brandýs nad Labem nebo Říčany.

Poprvé byla služba Bluetone Angel zprovozněna v polovině července v Plzni, 16. října následovalo Brno a 23. října Ostrava. ČRa tuto službu zprovoznily zatím u více než 100 zákazníků a v těchto lokalitách evidují dalších 300 objednávek. "Chtěli bychom zapojit co nejvíce uživatelů, ale do konce roku jsme limitováni dodávkami zařízení. Výrobce systému Angel právě rozjíždí nové výrobní kapacity, takže v příštím roce předpokládáme instalaci 500 až tisíce terminálů měsíčně. Do konce roku 2004 bychom chtěli mít prostřednictvím Angela připojeno asi 10 tisíc zákazníků, což by podle odhadů mohlo být 17 až 20 procent trhu širokopásmového připojení," doplnil Charvát. ČRa mají v ČR vytipováno celkem 20 lokalit, kde lze systém Angel nasadit.

V rámci jednoho připojení Bluetone Angel lze využít až šesti analogových telefonních linek a přístup k internetu prostřednictvím bezdrátové technologie s rychlostí 512 až 1024 kb/s. Klient hradí paušální poplatek za připojení k internetu, ale nehradí paušály za jednotlivé telefonní linky. Měsíční platba se pohybuje podle počtu telefonních linek a zvolené rychlosti připojení k internetu od 1490 korun do necelých pěti tisíc (bez DPH). Agregace služby se pohybuje od 1:20, přes 1:10 až po 1:5.

Technologie Angel je založena na individuálním nastavení parametrů koncových stanic a dynamickém přidělování a koncentraci hlasových kanálů. Angel oproti technologiím používaným pro bezdrátové připojení v minulosti, umožňuje zvýšit počet zákazníků připojených na jednu základnovou stanici z 16 na 360 a rozšířit dosah stanice z 10 na 30 kilometrů.