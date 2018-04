Bezdrátové nabíječky Ikea fungují výborně, ale nezničte si montáží stůl

Ikea zařadila do své nabídky poměrně široký sortiment bezdrátových nabíječek. Je to první velká světová firma mimo výrobců mobilů a příslušenství, která se do tohoto sortimentu pustila. Nabíječky odpovídají standardu Qi, který podporuje většina smartphonů s bezdrátovým nabíjením.

V nabídce nábytkářského obchodu jsou stolní nabíječky pro jeden až tři přístroje, nabíječky integrované do lamp a dva noční stolky s instalovanými nabíječkami. V prodeji jsou i dva moduly pro zabudování.

Vyzkoušeli jsme stolní lampu Varv a podložku Nordmarke pro jeden přístroj. Smontování lampy je otázka pár minut, pak již stačí ji zapojit do elektrické sítě a nabíječka je ihned připravená k použití. U podložky je to stejné, tam ani není co montovat. V obou případech je do nabíječky integrovaný ještě USB port pro připojení dalšího přístroje pomocí kabelu.

Všeobecně pro všechny podložky platí, že kříž na položení mobilu je gumový, takže po podložce neklouže, dokonce drží i při mírném naklonění, ač to je spíš jen teoretická varianta. Není problém nabíjet mobil vložený do krytu. Zkoušeli jsme Samsung Galaxy S6 edge v originálním krytu a nabíjení probíhalo stejně jako bez krytu. Doba nabíjení je o něco delší než u klasické nabíječky dodávané s telefony, ale nikterak zásadně. U podložky a modulů je poměrně velký adaptér.

U některých mobilů, které nemají integrované bezdrátové nabíjení nebo nemají jen zabudovanou cívku, nabízí Ikea kryty. Pro Samsungy to jsou jen plastová záda, pro iPhony pak celé kryty s integrovaným bezdrátovým nabíjením. Jeden z nich jsme vyzkoušeli. Opět to funguje bez problémů, ale kryt opravdu není elegantní a ačkoliv jej lze mít na telefonu trvale (má otvor pro objektiv), tak se spíš vyplatí ho mít jen připravený na stole pro nabíjení.

Pro zabudování má Ikea dva moduly. Větší se jmenuje Jyssen a menší má označení Morik (oba včetně skrytého USB portu). Ten druhý z nějakých důvodů Ikea vůbec nepropaguje, ale v obchodech ho najdete a je o 100 korun levnější než Jyssen, který stojí 799 korun. Modul Morik pak Ikea použila i pro dva stolky Nordli a Selje, které prodává s již předvrtaným otvorem. Montáž nabíječky je pak otázkou pár minut, stačí šroubovák. Modul Jyssen s větším průměrem pak pasuje do průchodek v některých stolech Ikea.

Ovšem jiná situace nastává, pokud si nabíječku budete chtít namontovat do jiného stolu, nočního stolku nebo jiného kusu nábytku. Je to možné a Ikea to přímo uvádí jako přednost modulů. Pro vyvrtání otvoru Ikea připravila sadu ozubených vyvrtávacích věnců, která se jmenuje Fixa a stojí 129 korun. Jenže do 29.4. ji neměla na skladě.

My jsme zkusili montáž modulu Morik. Průměr těla nabíječky je 56 mm a výška modulu je pevně daná, takže pro silnější desky stolu je nepoužitelný a u tenčích budete muset použít podložky.

První pokus s levnými vyvrtávacími věnci za 55 korun dopadl strašně. Vznikl kónický otvor, z kterého budeme muset vytvořit průchodku pro kabely. Druhý pokus dopadl lépe, ale i zde jsme museli otvor "doladit" rašplí, čímž jsme lehce poškodili laminát na povrchu stolu. Je potřeba použít zcela přesnou vyvrtávací korunku s průměrem 57 mm.

Průměr 56 mm je hodnota, kterou mají vyvrtávací věnce v mnoha levných sadách. My jsme nejprve zkusili bezejmennou sadu za 55 korun a pořádně jsme se spálili. Otvor se sice podařilo vyvrtat, ale měkký věnec nedržel tvar a vyvrtal kónický otvor. Výsledek byl strašný a otvor budeme muset zvětšit a předělat na kabelovou průchodku.

Pro druhý pokus jsme zvolili sadu vyvrtávacích věnců Wolfcraft za zhruba 190 korun a jako podložku jsme použili starou polici do skříně. I zde byl věnec s průměrem 56 mm, s kterým se již podařilo vytvořit čistý a přesný otvor. Jenže malý, v praxi je potřeba otvor o milimetr větší. Při následném zvětšení rašplí je ale velké riziko, že poškodíte dýhu nebo laminátový povrch na desce stolu.

Ideální je tedy ozubený věnec nebo děrovka s průměrem 57 mm, což je rozměr, který není v levných sadách věnců obvyklý. Nabízí ho Bosch, ale sada pak stojí skoro jako samotná nabíječka, nebo lze koupit samotnou děrovku s tímto průměrem, ale i její cena se pohybuje od 250 korun výše. Navíc ji seženete jen ve specializovaných prodejnách.

Doporučujeme tedy počkat na soupravu Fixa, která stojí 129 korun, nebo montovat větší modul Jyssen. Ten má okolo otvoru kroužek, který zakryje nepřesnosti při vyvrtávání otvoru. A rozhodně nedoporučujeme neznačkové laciné vyvrtávací věnce. Desku stolu s nimi můžete nenávratně poškodit.