Bezdrátová síť wOzNet pohlídá děti, zvířátka a předměty

Firma s jinotajným názvem Wheels of Zeus brzy uvede na trh zařízení pro obousměrnou komunikaci mezi základnovou stanicí a drobnými moduly o rozměru několika centimetrů. Předpokládaná cena se bude pohybovat kolem 25 dolarů za kus obsahující navigační příjímač GPS. Základnová stanice tak bude moci sledovat osoby, zvířata a předměty na vzdálenost několika kilometrů a vyměňovat si s nimi informace. Více základnových stanic může komunikovat navzájem a vytvořit tak komunitní síť. Komunitní síť by měla být schopna sledovat území o rozloze až desítek kilometrů čtverečních a tak hledat zatoulané pejsky či zabránit záškoláctví dětí.

Spoluzakladatel společnosti Apple Computer Steve "Woz" Wozniak se v minulosti dlouhá léta věnoval charitě a výuce matematiky na základní škole. Zřejmě se mu však zalíbily bezdrátové technologie, a tak se podílel na vývoji a financování různých zajímavých projektů. Jak jsme již informovali, Wozniakův start-up Danger vyvinul chytrý mobil s e-mailovým klientem, webovým prohlížečem a alfanumerickou klávesnicí nazvaný Hiptop, který zahrnul do své nabídky americký T-Mobile jako T-Mobile Sidekick. Později založil další firmu s podivným názvem Wheels of Zeus (Diova Kola, smysl má ve skutečnosti zkratka WOZ, která je Wozniakovou přezdívkou). Wozniak dlouho mlžil, co hodlá firma vyvíjet, nyní se však konečně objevily na veřejnosti použitelné informace.

V posledních letech nás začaly obklopovat bezdrátové technologie komunikující na vzdálenosti stovek či tisíců kilometrů (mobilní telefony) a na velmi krátké vzdálenosti jednotek či desítek metrů (IrDA, Bluetooth, Wi-Fi hotspoty, bezkontaktní identifikační čipy RFID). Wozniakovi se zdálo, že na trhu chybí produkt, který by dokázal komunikovat na vzdálenost několika kilometrů, sledovat polohu osob či předmětů, komunikovat s nimi a informovat o jejich pohybu e-mailem.

Řešení nazvané wOzNet se skládá z několika částí:

- Základnová stanice komunikuje s moduly, sleduje a vyhodnocuje jejich polohu, posílá zprávy e-mailem a komunikuje se stanicemi ve svém okolí v rámci komunitní sítě.

- Bezdrátový modul obousměrně komunikuje se základovou stanicí v pásmu 900 MHz (ve Spojených státech je toto pásmo použitelné bez speciální licence podobně jako pásmo 2,4 GHz). Obsahuje také přjímač GPS.

- Komunikační protokol umožňuje základovým stanicím komunikovat mezi sebou, spekuluje se o využití sítě typu mesh.

- Šifrování brání neautorizovaným uživatelům monitorovat a narušovat komunikaci mezi základnovou stanicí a bezdrátovými moduly. Komunikace mezi uzly komunitní sítě je samozřejmě možná.

O technologii wOzNet již projevily zájem velké firmy, licenci zakoupila Motorola. Je tedy pravděpodobné, že se produkty založené na wOzNetu objeví v dohledné době na trhu.