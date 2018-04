Bezdrátová autosada pro každý mobil

Dosavadní vývoj na trhu s mobilními telefony ukazuje, že každé nové technologii trvá minimálně rok, než se dočká svého uznání i ze strany výrobců. Nemusíme chodit daleko, stačí si vzpomenout na GPRS, které bylo do mobilních sítí implementováno již v loňském roce, přičemž pestřejší nabídka vhodných terminálů je k dispozici až nyní. Obdobné problémy trápí v současnosti Bluetooth. Hodně se o něm mluví, ale přístroje aby člověk pohledal. Světlou výjimku však udělal francouzský Parrot s hands-free sadou do auta, nabízenou na západních trzích pod označením CK3000. Jako jediná totiž dokáže skutečně telefonovat bez použití rukou. O tomto trochu netradičním příslušenství jste se sice mohli dočíst již v tomto srovnání jeho pojetí s nedávno ohlášenou autosadou od Nokie, ale v našem testu ukázala, že je ve skutečnosti mnohem schopnější. Na první pohled fádní krabička s trojicí konektorů totiž skrývá skutečně pokrokovou techniku současnosti.

Instalace

Pokud jste alespoň trochu zruční, můžete si podle dodávaného manuálu autosadu do svého vozu nainstalovat sami, je to skutečně velmi jednoduché. V podstatě stačí připojit napájení, autorádio, mikrofon a reproduktory, což vám i při snaze o elegantní umístění nezabere více než půl hodiny. Budete-li dodržovat doporučení výrobce, především kvůli šetření autobaterie, musíte jeden vodič napájení připojit ke spínaným 12V, například tedy první poloze startéru. Hands-free sada se pak aktivuje jen při otočení klíčkem. Kvůli uživatelskému komfortu byste měli ovládací jednotku připojit ještě na vstup „mute“, kterým je vybavena většina současných autorádií. Při volání vám pak hands-free automaticky ztiší zvukovou reprodukci.

Díky použití technologie Bluetooth je to z fyzické instalace vše, co musíte pro zprovoznění Parrotu udělat. Po dotažení posledního šroubku už nezbývá, než autosadu s mobilem (v našem případě Ericsson T39m) seznámit. V příslušném menu najdete položku spárování zařízení a po chvilce hledání se na displeji objeví Parrot CK3000. Potvrdíte, zadáte bezpečností kód, přičemž během deseti vteřin už můžete hands-free plně používat.

Vlastnosti

Samotné bezdrátové spojení by bylo pro bezpečné telefonování málo. To nejdůležitější - hlasové ovládání - teprve musíte nastavit. Veškerou komunikaci s řídící jednotkou totiž obstarávají vaše hlasivky, popřípadě menu mobilního telefonu. Integrovaná paměť pro 500 čísel, k nimž přiřazujete povel k vytáčení, se však v prvních okamžicích instalace bez vaší asistence neobejde. Telefon totiž synchronizuje svůj telefonní seznam s pamětí hands-free sady a požádá vás o nahrání příslušných hlasových pokynů. Nemusíte pochopitelně zadávat přímé vytáčení všem uloženým. Listováním v nabídnutém menu si můžete vybrat jen několik kontaktů. Přeci jen, ono i samotné nahrávání několika desítek povelů je poměrně vyčerpávající. Sada totiž zcela pochopitelně nedokáže převzít hlasové záznamy již uložené v mobilu. Později se však k této činnosti můžete vrátit. Stačí jen směrem k mikrofonu vyslovit „main menu“ nebo méně komfortně v menu nalistovat položku příslušenství a v případě T39 vybrat HBH. V nabídnutých možnostech pak zvolíte telefonní seznam, v němž už můžete libovolně přidávat nové, popřípadě přemazávat již uložené hlasové záznamy.

Základní ovládací menu si vůbec zaslouží vaši pozornost ještě před tím, než s novým příslušenstvím skutečně vyjedete na silnici. Skrývá totiž v sobě několik velmi užitečných prvků. Kromě konvenčních nastavení, jako například automatické odpovědi na příchozích volání či nastavení výstupní hlasitosti, zde rovněž najdete automatické učení. Aktivujete-li ho, pak ve chvíli, kdy si do telefonního seznamu v mobilu během dne uložíte nový kontakt, vás při vstupu do auta a otočením startéru autosada samočinně požádá o nahrání povelu hlasového vytáčení. Pochopitelně, že tuto žádost můžete kdykoliv stornovat. Za pozornost ještě stojí přehrávání „ohlášky“ volajícího při příchozím volání. Pokud sada má dotyčného uloženého v seznamu, tak vám do reproduktorů pustí hlasový pokyn, který k němu máte přiřazen.

Pokud se ve vašem autě současně setká několik mobilů s nastavenou Bluetooth komunikací s danou hands-free sadou, v případě firemních vozidel například při společné cestě dvou řidičů, přijde vhod definice „hlavního“ uživatele. Parrot na displeji zobrazí dotaz, který z telefonů má přednostně používat.

Telefonování

Hands-free sada potěší velmi dobrým zvukovým projevem, daným plně duplexním přenosem a především použitím digitálního signálového procesoru. Ten totiž vcelku zdařile odfiltrovává nežádoucí okolní šumy, které se do hovoru dostanou i přes použití úzce směrového mikrofonu. V ohledu kvality zvukové části si tedy Parrot nezadá s „drátovou“ konkurencí, mnohou dokonce předčí.

Když chcete někomu zavolat, vyřknete povel pro telefonování, sada vám na znamení svého pochopení odpoví krátkým pípnutím, následně do mikrofonu oznámíte hlasový povel dotyčného a po opětovném potvrzení upřesníte, o jaké telefonní číslo máte zájem (mobil, práce nebo domů). Pak už jen čekáte na spojení. Při hovoru však nesmíte nahlas říci větu, v níž bude slovo identické s příkazem pro zavěšení. I hovor totiž končíte slovním povelem. Obdobně když naopak někdo volá vám, vyřknutím příkazu dotyčného přijmete popřípadě odmítnete.

Telefonní číslo můžete pochopitelně vytáčet i z klávesnice mobilu. V tu chvíli vám sada nabídne, zdali má být hovor uskutečněn přes ní. V podání českého firmwaru T39 je tento dotaz sice poněkud podivně formulovaný (obnovit hovor v telefonu), ovšem účel splní. Stiskem klávesy „Yes“ spojení předáte zpět na reproduktor mobilu.

Bluetooth?

Oproti konvenčním těžkým hands-free sadám má použití Bluetooth jedinou nevýhodu. Mobil totiž není standardně připojen k nabíječce ani externí anténě. Principiálně to totiž není možné, jedině že byste použili konvenční řešení v podobě CL adaptéru respektive redukce anténního konektoru. Na většině cest sice fakt, že mobil máte například v kufru auta, nepocítíte, ale pokud patříte mezi náruživé telefonisty, může vás při zaparkování uvítat charakteristické blikání indikátoru vybité baterie. Nejsilnější stránka Parrotu, ale i bezdrátových hands-free je při častém popojíždění v horizontu několika jednotek, popřípadě desítek minut. U klasické autosady likvidujete baterii mobilu krátkodobým nabíjením, které v danou chvíli zpravidla není potřeba, a navíc stále musíte aparát vyndavat z držáku. Takhle navíc máte mobil stále u sebe.

Parrot CK3000 je v současnosti nabízen pouze na západních trzích, jimž byly přizpůsobeny i jazykové mutace - angličtina, němčina, francouzština. Výhradní zastoupení této francouzské firmy v České republice, společnost Citroen Česká republika s.r.o., však plánuje uvést i českou verzi a prodávat ji i v našich končinách. Bohužel nám odpovědní pracovníci nedokázali s jistotou určit cenu, za kterou bude sada (na zdejším trhu pod označením VH3000) během příštího roku distribuována. Zatím také není jisté, zdali bude nabízena výhradně ve standardním příslušenství prodávaných aut značky Citroen či šířena i do dalších obchodních sítí. Pokud však bude k dostání za cenu do šesti, sedmi tisíc korun, vyplatí se o její koupi zauvažovat.