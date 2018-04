Bez práce nejsou koláče aneb jak správně vybrat pracovní mobil

Svátek práce je doslova za dveřmi a i když pro nás znamená spíše den volna než myšlenky na každodenní pracovní shon, nikdy není na škodu poradit s vhodným výběrem pracovního nástroje. Trh je na takové mobilní telefony bohatý a jednoduchý návod jistě přijde vhod.

Nutno ale podotknout, že v poslední době se rozdíly mezi běžnými telefony a telefony se zaměřením na práci dosti stírají. Pryč jsou doby, kdy kalendář či možnost synchronizace s počítačem nabízely jen manažerské modely. Tyto funkce dnes nejdeme i v nejnižší kategorii.

Jak vybrat a na co se zaměřit?

V první řadě si je nutné uvědomit, co od svého budoucího profesionála do kapsy očekáváme. Pokud nám jde jen o základní časovou agendu, stačí se porozhlédnout v cenové relaci do deseti tisíc korun. Očekáváme-li od mobilu i schopnost práce s kancelářskými dokumenty či snadný přístup k mailu a internetu, kapsu opustí o značných pár tisícovek více.

Obecně lze možnosti výběru zúžit na tři typické skupiny - běžné telefony, chytré telefony a komunikátory. Mezi nimi pak najdeme i nejrůznější křížence, které se již zaměřují na specifickou činnost jako je například snadná práce s emaily (poslední dobou velmi často označovány jako Messengery) či plně profesionální nástroje blížící se k funkčnosti přenosných počítačů - notebooků.

Ve všech případech však od pracovního telefonu očekáváme dostatečnou časovou správu, snadnou synchronizaci s počítačem, velkou vnitřní paměť či alespoň možnost jejího rozšíření, dlouhou výdrž na baterie a v neposlední řadě elegantní a ničím neprovokující design. V reálu však takový ideál nikdy nenajdeme a je třeba si pečlivě vybrat.

Případ první: běžné telefony určené pro práci

Typickými zástupci odpovídající prvnímu případu jsou přístroje z šestkové řady finské Nokie či nejvyšší modely z řady K od Sony Ericssonu. Podobnou výbavou najdete i v nabídce BenQ-Siemensu a jde-li vám také o styl, zaměřte se na vrcholné modely Samsungu. Zapomenout nesmíme ani na telefony od Motoroly, v jejímž portfoliu ale nenajdeme ryze pracovní nástroje jako u konkurence.

Typičtí zástupci:

Nokia 6300 je alternativou k modelu 6233, s níž sdílí stejnou výbavu. Do poměrně nudných tvarů své kolegyně dokázala přinést do manažerské třídy i trochu toho nenuceného stylu. U zákazníků je prý velmi oblíbená.Sony Ericsson K800i není ryze pracovním telefonem, díky tradici vybudované předchozími modely je ale v této sféře velmi oblíbený. Funkcemi navíc plně odpovídá požadavkům méně náročného manažera.Samsung D900 sice není typickým zástupcem manažerské třídy, svou výbavou ji ale plně vyhovuje. Reklamní kampaň výrobce navíc tento model do obchodní sféry jasně zařadila.Benq-Siemens S88 je multimediální mobil klasické koncepce, který svou výbavou šlape na paty manažerským etalonům. Bohužel kvůli zkrachovalé značce jeho nákup nedoporučujeme, ač jde o výbornou alternativu. Z portfolia americké Motoroly jsme vybrali telefon klasické konstrukce s SLVR L9. Tento výrobce se na pracovní nástroje v nejnižším segmentu příliš nesoustředí, jde mu zejména o styl. Jinak je tomu ale ve vyšší třídě.



Případ druhý: chytré telefony pro práci

Do druhé skupiny spadají tzv. chytré telefony. Jejich výhoda spočívá v otevřeném operačním systému, díky němuž lze do telefonů dohrávat různé specifické aplikace a dotvořit si tak funkčnost přístroje k obrazu svému. Na trhu se v tomto případě setkáme s telefony se systémem Symbian a Windows Mobile, každý z nich má svá pro i proti.

Obecně však proti chytrým telefonům hraje menší výdrž na jedno nabití a i jejich velikost a váha, což jsou ale parametry, které se poslední dobou daří snižovat na minimum. V této části trhu se již hraje i na doslova profesionální firemní řešení typu BlackBerry, Visto a podobné aplikace pro vzdálenou synchronizaci telefonu s kanceláří. Podporu těchto technologií lze do přístrojů jednoduše implementovat pomocí externích aplikací.

Typickými zástupci v této třídě je řada E od Nokie, Sony Ericsson se zde neangažuje (ač M600i by již s trochou nadsázky šlo považovat spíše za chytrý telefon než komunikátor), Samsung nabízí pár modelů s Windows Mobile a pár zástupců najdeme i u ostatních značek. Většinou ale jejich cesta končí před našimi hranicemi.

Typičtí zástupci:

Nokia E50 je určená především pro pracovní využití. Má jednoduchý a elegantní design a jde o jeden z mála telefonů, který je nabízen i bez integrovaného fotoaparátu. Ten může být totiž na obtíž.Samsung i300 je první mobilní telefon pro standard GSM, který je vybaven pevným diskem pro uložení dat. Mimo to je vybaven operačním systémem Windows Mobile a stává se tak ideálním pracovním náčiním.Archaická vzpomínka na Siemens. Model SX1 je prozatím posledním chytrým telefonem výrobce a ač byl prezentován spíše jako multimediální nástroj, lze jej pro práci použít. Seženete jej ale už jen v bazaru.Motorola RIZR Z8 je horkou novinkou, která přichází s operačním systémem Symbian UIQ. Inovativní uživatelské prostředí a velmi dobrá funkční výbava ji právem řadí mezi opravdové pracanty.Qtek 8310 je jedním z nejlépe vybavených chytrých telefonů s Windows Mobile, přičemž svou funkční výbavu dokázal zabalit do velice pohledného a hlavně malého kabátku. První alternativa k tradičním výrobcům.



Intermezzo: kříženci zvaní messengeři

Pokud hledáte telefon, ne němž chcete v terénu vyřizovat zejména emaily, nahlédněte do skupiny zvané Messengeři. Jde o ideální kompromis mezi profesionálními nástroji s plnohodnotnou klávesnicí a chytrými telefony. Jsou tak dostatečně malí, aby vás během nošení nijak zvlášt netížili, a přitom dostatečně velcí pro pohodlně psaní dlouhých textů.

Tato třída mobilních telefonů získává na oblibě zejména díky rozšiřujícím se aplikacím pro vzdálenou synchronizaci kanceláře, tzv. Push technologie. Představují i jakýsi mezikrok mezi komunikátory a chytrými telefony, jelikož někteří z nich používají již ovládání známé spíše z kapesních počítačů nežli mobilních telefonů. Rozšiřuje se tím i portfolio výběru a použitých OS, my si však ukážeme jen pár příkladů.

Typičtí zástupci:

Nokia E61i je již druhou generací této typické "placky" od Nokie. Díky kvalitnímu marketingu výrobce se stal během chvíle tento model velmi oblíbeným u cílové společnosti, tedy korporátní.Sony Ericsson M600i je komunikátor s operačním systémem Symbian. Telefon nemá fotoaparát, zato se může pochlubit atypickou QWERTY klávesnicí a podporou UMTS. Nabízí i notnou dávku stylu.Samsung i600 s operačním systémem Microsoft Windows Mobile nabízí v tenkém těle bohatou výbavu. Nechybí bezdrátové připojení na internet Wi-Fi, Bluetooth 2.0, Push e-mail. A samozřejmě styl.HP iPAQ hw6910 je velmi dobře vybavené zařízení, které k integrovanému GPS modulu přidává i zabudovaný Wi-fi přijímač. Tento model lze tak označit jako “all in one device“, až na podporu sítí 3G totiž nabízí vše.Palm Treo 750v se jakožto původní zakladatel kategorie komunikátorů s QWERTY klávesničkou pod displejem se pouští do souboje s nejvybavenějšími zařízeními této třídy. Poprvé použil OS Windows Mobile.



Případ třetí: vrchol nabídky neboli komunikátory

Tato třída "telefonů" se rekrutovala z mobilních zařízení zvaných PDA (Pocket Digital Assistant). Jde o logickou evoluci kapesních počítačů, kdy začaly přebírat telefonní funkce a jejich vzhled se postupně přizpůsoboval potřebám pro pohodlné telefonování. Nabídnou nejbohatší výbavu i nejrozšířenější možnosti pro práci, svými schopnostmi se blíží notebookům - občas ale i svými rozměry. Jde o nástroj hodný profesionála.

Jméno tomuto segmentu pracovních nástrojů přitom dala paradoxně finská Nokia, která s PDA neměla nikdy nic společného. Nazvala tak své přístroje, které se dodnes svou koncepcí odlišují. Ty se naopak vyvinuli z dnes mrtvé platformy hanhaldů, zejména ze starých známých Psionů - a to včetně operačního systému, jelikož dnes velmi známý Symbian nemá kořeny nikde jinde než v Epocu. Komunikátory Nokie jsou dnes na trhu exoty.

Vládu totiž přebírají zejména technologicky vyspělé přístroje od velmi úspěšného výrobce HTC. Najdeme tu ale i všechny tradiční výrobce klasických PDA, tedy přesně ty, které jsme výše ještě ani nepotkali. Ať už jde například o Fujitsu-Siemens, Dell, Toshibu, Asus či podobné, spíše počítačově gramotným známé, společnosti. Výběr je tu opravdu velký a převládá zde operační systém Windows Mobile.

Typičtí zástupci:

Nokia E90 je nový komunikátor. Zaměřil se zejména na data, podporuje sítě GPRS/EDGE, 3G i s rozšířením HSDPA a samozřejmě i Wi-Fi. Netypická pro tento segment je nepřítomnost dotykového displeje.Sony Ericsson P990i je následovníkem velmi úspěšného modelu P910i. Jde o špičkově vybavený mobil s otevřeným operačním systémem. Novinkou je dvoumegapixelový fotoaparát a podpora Wi-Fi.HTC P3300 Artemis je právoplatným nástupcem miniaturních komunikátorů s přívlastkem Compact. Zaujme vestavěný GPS modul a operační systém Microsoft Windows Mobile. Pro časté psaní ale dělaný není.MiTAC Mio A701 je malý komunikátor s integrovanou navigací. Co mu ale nepromineme je chybějící EDGE i Wi-Fi a velké vrásky nám Mio způsobilo i chybějícími kontextovými klávesami.E-Ten M700 je špičkový komunikátor s podporou Wi-Fi, GPS a plnohodnotnou QWERTY klávesnicí. Je typickým příkladem toho, jak se komunikátory snaží přiblížit k typickým mobilním telefonům.Budeme-li na MDA IV hledět jako na PDA, není mu skutečně co vytknout. Z pohledu telefonu pak toto MDA ztrácí na kráse především díky svým rozměrům, které jsou pro běžné použití nepraktické. Opak předchozího případu - komunikátor blízký notebooku.

