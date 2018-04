Bez mobilu na hudební festivaly nejezděte. Poradí i pomůže ušetřit

Na Slovensku jsou o krok dál Opravdový luxus si se svým mobilním telefonem v rámci hudebních festivalů užívají naši východní sousedé. Mobilní operátor O2 jim například nabízí speciální službu SMS Reminder. Před odjezdem na akci si uživatelé jednoduše "naklikají", jaké koncerty by na festivalu chtěli vidět, a uvedou své telefonní číslo. Jakmile bude do daného vystoupení zbývat několik minut, budou textovou zprávou upozorněni, za jak dlouho a k jakému pódiu se mají dostavit. Slovenský operátor O2 ale nabízí ještě zajímavější výhody. V průběhu festivalu Bažant Pohoda mohou všichni jeho přítomní zákazníci odesílat SMS a MMS zprávy zcela zdarma. Stačí, že jejich mobil bude připojený na speciální festivalovou základnovou stanici (BTS). To poznají tak, že se na displeji zobrazí "SMS a MMS zdarma". Čeští operátoři tak mají zkrátka ještě co dohánět.