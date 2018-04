Bez komentáře: srovnání mobilního internetu v Česku, Polsku a na Slovensku

Pro porovnání jsme vybrali vždy takové tarify, které operátoři na svých stránkách prezentují jako Internet v mobilu. V přehledu tak nejsou tarify, které operátoři doporučují pro jiná zařízení, ač je lze využívat i v mobilu. Neuvádíme ani speciální nabídky, studentské tarify a podobně. Záměrně jsme vynechali rakouský a německý trh a porovnali tři středoevropské země, kde je podobná kupní síla obyvatel. T-Mobile působí na všech třech trzích, O2 na dvou.

Vybírali jsme jen běžně nabízené tarify za běžné ceny. V mnoha případech lze získat další slevy za úvazek na dobu určitou či za jiných podmínek. To platí pro všechny zkoumané trhy. U některých operátorů jsou uvedeny tarify pro předplacené karty, případně tarify na krátká období. Jinak je většina tarifů s měsíční periodicitou, po kterou platí i limit na přenesená data. Pokud není uvedeno jinak, jako v případě českého O2.

Kolik za kolik: cena vs. volný objem dat 40 Kč 50 kč 100 Kč 150 Kč 200 Kč 250 kč 300 Kč 400 kč 500 Kč Česko nic nic nic 150 MB - 300 MB 600 MB - 2 GB Slovensko nic nic 100 MB 500 MB 1 GB 2 GB - 5 GB - Polsko 100 MB 200 MB 600 MB 1,2 GB 1,5 GB 2 GB - 5 GB 7 GB

První tabulka ukazuje, jak velký objem dat dostanete za uvedené sumy. Za každou zemi je uvedena nejlepší nabídka. Porovnávané jsou jen měsíční tarify a ceny jsou zaokrouhlené. Pokud je v tabulce pomlčka, znamená to, že v této ceně operátoři nabízí stejný objem dat jako v předchozí cenové skupině.

Čeští a polští operátoři po překročení limitu na přenesená data mohou snížit přenosovou rychlost. Alespoň tak to mají v podmínkách, neplatí to ale vždy. Praxi v Polsku jsme nemohli vyzkoušet, v České republice to někdy platí, někdy ne. Naopak na Slovensku, především u nižších tarifů, je po vyčerpání limitu nutné další data přikupovat. U nejnižších tarifů je to dost drahé. O podobný způsob účtování se tento týden pokusil český Vodafone, ale po kritice veřejnosti od plánu ustoupil.

Většina operátorů neomezuje základní přenosovou rychlost, běžně jsou k dispozici nejrychlejší varianty 3G sítí až do HSPA+ 42. Slovenské O2 ale má celkem nízké limity přenosových rychlostí. Polský operátor Heyah patří pod T-Mobile, ale prezentuje se jako samostatná značka předplacených služeb (lze ho tedy považovat za virtuálního operátora). T-Mobile má v Polsku předplacené karty Tak-Tak.

V následujících tabulkách jsou uvedeny všechny tarify Internet v mobilu v jednotlivých zemích.

Česká republika

Datové tarify "Internet v mobilu" českých operátorů Operátor Jméno Doba FUP Cena Poznámka T-Mobile Internet v mobilu na den 24h 25 MB 24 Kč T-Mobile Twist internet v mobilu 7 dnů 25 MB 39 Kč V akci 50 MB T-Mobile Internet v mobilu Standard měsíc 100 MB 139 Kč V akci 200 MB T-Mobile Internet v mobilu Klasik měsíc 300 MB 239 Kč V akci 600 MB T-Mobile Internet v mobilu Premium měsíc 2 GB 499 Kč O2 Internet v mobilu Start měsíc 150 MB 150 Kč FUP je počítáno týdně O2 Internet v mobilu Start pro O2 kartu 7 dnů 37,5 MB 40 Kč O2 Internet v mobilu měsíc 500 MB 300 Kč FUP je počítáno týdně O2 Internet v mobilu pro O2 kartu 7 dnů 125 MB 75 Kč O2 Internet v mobilu na den 24 hodin 30 MB 30 Kč Vodafone Připojení na den 24 hodin 25 MB 25 Kč Vodafone Připojení na týden 7 dnů 60 MB 49 Kč Vodafone Standard měsíc 150 MB 177 Kč Vodafone Super měsíc 300 MB 249 Kč Vodafone Premium měsíc 600 MB 315 Kč Vodafone Premium + měsíc 1,2 GB 449 Kč

Slovensko

Datové tarify "Internet v mobilu" slovenských operátorů Operátor Tarif Doba FUP Cena Poznámka O2 SK Internet do mobilu měsíc 500 MB 150 Kč Max. rychlost 512 kb/s, po překročení FUP 16 kb/s O2 SK Internet do mobilu Extra měsíc 1 GB 200 Kč Max. rychlost 1024 kb/s, po překročení FUP 16 kb/s Orange SK Internet v mobilu 1000 MB+ měsíc 1 GB 174 Kč Po překročení FUP 5 Kč za 1 MB Orange SK Internet v mobilu 2000 MB+ měsíc 2 GB 249 Kč Po překročení FUP 0,75 Kč za 1 MB Orange SK Internet v mobilu 5000 MB+ měsíc 5 GB 397 Kč Po překročení FUP rychlost 64 kb/s T-Mobile SK Internet v mobilu 100 měsíc 100 MB 100 Kč Po překročení FUP 2,50 Kč za 1 MB T-Mobile SK Internet v mobilu 500 měsíc 500 MB 150 Kč Po překročení FUP 2,50 Kč za 1 MB T-Mobile SK Neomezený tarif měsíc 2 GB 250 Kč Po překročení FUP rychlost 64 kb/s T-Mobile SK Internet v mobilu 25 7 dnů 25 MB 25 Kč Po překročení FUP 2,50 Kč za 1 MB

Polsko