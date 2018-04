Bez bezdrátu ani ránu

Bluetooth je technologie pro bezdrátový přenos dat a hlasu. Vznikla v roce 1998 a hlavním iniciátorem byla firma Ericsson, brzy se připojily další. Cíl jejich snažení je vidět na pojmenování, které výrobci vybrali: Blåtand, „modrozub“, byl dánský král, který v 10. století nenásilně sjednotil zemi.

Obdobně má jednotný standard Bluetooth zajišťovat spolupráci nejrůznějších elektronických zařízení. Bluetooth přenáší data rychlostí až 720 kb/s a existuje ve dvou výkonových specifikacích, v nižší má dosah 10 metrů, ve vyšší pak 100 metrů. V masovém měřítku se technologie Bluetooth (zkratka BT) uplatnila v mobilech. Telefony, které mají BT, patří obvykle do střední a vyšší cenové kategorie. Nejčastěji se Bluetooth v telefonu používá ke spojení s Bluetooth sluchátkem a k propojení počítače a telefonu při přístupu na internet přes síť mobilních telefonů.

Co je to párování? Abyste mohli mobil a BT sluchátko používat, musíte přístroje nejprve spárovat – umožnit, aby se navzájem seznámily. Sluchátka mívají jen hlavní ovládací prvek, kterým se zapínají i vypínají. Delší přidržení tohoto ovládacího prvku obvykle iniciuje tzv. párovací režim, který nastaví přístroj do stavu, v němž ho může vyhledat jiný přístroj vybavený Bluetooth, v našem případě mobilní telefon. Na svém mobilu poté zapnete vyhledávání bluetooth zařízení. Je nalezeno sluchátko s patřičným modelovým označením. Nato jste vyzváni k zadání párovacího kódu – ve sluchátkách bývá uložen univerzální kód 0000 (nebo 1234), u některých je možné ho změnit. Kód vložíte do telefonu, mobil pozná, že je potřeba, aby se spároval s konkrétním sluchátkem, které je v tuto chvíli připraveno k párování. Sluchátko se poté zařadí na známých bluetooth zařízeních, v něm jich může být několik. Bluetooth zařízení je pak možné (a pro denní používání nutné) označit jako ověřené – při jeho připojování se už telefon nebude ptát, zda je může připojit. Většina sluchátek Bluetake má vylepšené řízení spotřeby – nedivte se proto, že jakmile zařízení spárujete, objeví se na displeji „Odpojuje se“. Zařízení totiž čeká na hovor, až při něm se obnoví spojení mobil – sluchátko, a vy můžete stiskem ovládacího tlačítka hovor bezdrátově přijmout. Nokia 3650 se poslušně spárovala se všemi testovanými sluchátky.

Jak funguje spojení bluetooth sluchátka a mobilu?

Bluetooth Technologie bezdrátového spojení přístrojů na krátké vzdálenosti (cca do 10 m). Pracuje na bázi rádiových vln a lze ji použít nejen pro spojení mobilních přístrojů (mobil – PDA), ale též pro kancelářské aplikace (počítač – tiskárna).

Bezdrátové sluchátko je přístroj, který se nasazuje na ucho. Je to bezdrátová „bondovka“, lehká handsfree sada. Hovor přijmete stiskem tlačítka na sluchátku, stejným způsobem jej ukončíte, přístupné jsou i funkce vytočení posledního čísla či ztlumení mikrofonu. Je důležité, aby sluchátko umělo v mobilu aktivovat hlasové vytáčení: číslo žádané osoby vyvoláte pouhým hlasovým příkazem. Než si sluchátko pořídíte, položte si otázku, zda takový přístroj potřebujete. Vyřizujete denně desítky hovorů? Pokud ano, sluchátko vám uvolní ruce a při telefonování budete moci například psát na počítači.

Bondovka Typ handsfree. Ke všem mobilům můžete připojit sluchátko na drátě, v jehož poslední čtvrtině je umístěno umělohmotné pouzdérko s mikrofonem a ovládacím tlačítkem (příjem hovorů).

Telefonujete často při řízení auta? Sluchátko bude také užitečné: už nikdy nebudete muset kupovat novou handsfree autosadu, postačí vám telefon s Bluetooth. Navíc při telefonování zmizí problémy s nekvalitním zvukem, mikrofon totiž máte stále u úst, nikoliv u zrcátka. Pokud jste si na obě otázky odpověděli „ne“, bluetooth sluchátko nepotřebujete. Samozřejmě si ho můžete pořídit jako hračku, kterou budete ohromovat přátele, ale opravdu ho využijete pouze několikrát za rok.

Jak spolupracuje bluetooth sluchátko s počítačem?

Handsfree autosada Pevně zabudované zařízení v autě. Mobil je propojen s reproduktory autorádia, nad přední sklo je vyveden mikrofon. Autosada mívá ovládací prvek pro příjem hovorů a hlasitost. Často se užívá také zkratka HF.

S bluetooth sluchátkem může spolupracovat i počítač. Bude do něj přenášet veškeré zvuky přehrávané zvukovou kartu a především telefonní hovory. Jak na to? Abyste bezdrátové spojení počítače a mobilu mohli využívat, musíte si pořídit bluetooth adaptér (též dongle), který se zapojuje do USB slotu počítače. Koupíte ho již od tisícikoruny, můžeme doporučit levný a spolehlivý dongle od MSI. K němu dostanete CD se softwarem pro práci s BT, spolehlivým prostředím je program od firmy Widcomm. Do traye (systémové lišty v hlavním panelu) přibude ikona pro bluetooth zařízení. Pokud po kliknutí pravým tlačítkem zvolíte službu „Audio Gateway“ (hlasová brána) a připojíte sluchátko, bude počítač do sluchátka přenášet všechny přehrávané zvuky (v Ovládacích panelech v záložce Zvuky a zvuková zařízení musíte vybrat jako výchozí zařízení Bluetooth Audio). Ve Windows pak najdete aplikaci dialer.exe, která je určena právě pro telefonování z počítače. Z ní pak budete moci uskutečňovat hovory, jež se budou přenášet přímo do bluetooth sluchátka. Můžete volně pochodovat po kanceláři či po bytě a vyřizovat hovory, aniž byste byli omezeni délkou kabelu sluchátka pevné telefonní linky.

Hi-fi Angl. „High Fidelity“. Souhrnně jsou touto zkratkou pojmenována zařízení s vysokou úrovní reprodukce. Nejčastěji se s ní setkáme u audiozařízení.

Podle čeho si mám vybrat vhodné sluchátko?

Vzhled

Při výběru přístroje dbejte především na ergonomii, sluchátko budete mít na uchu i několik hodin. Nesmí vás nikde tlačit, nesmí z ucha padat. Musí se snadno nasazovat. Přístroje drží na uchu buď pomocí záušního můstku (klipsu), nebo pomocí jakýchsi kleštiček. Nelze říci, že jedno z uvedených řešení je lepší. Každému uživateli vyhovuje jiný přístroj. BT sluchátko by měl být slušivý, pokud možno nenápadný doplněk. Setkáte se samozřejmě s uživateli, kteří upřednostňují high-tech design, rádi se chlubí novou hračkou. Praktické jsou však především modely, které velmi dobře sedí na uchu a jsou malé. Také dioda, jež indikuje stav sluchátka, by neměla příliš zářit.

Mobile Bluetooth headset je starší model, ale stále patří k nejpohodlnějším na trhu. Ucho svírají pružná ramínka, tyčinka mikrofonu je dostatečně blízko úst. Pouzdro chrání sluchátko a zároveň je nabíjecí kolébkou.

Tlačítka sluchátka by měla být dobře hmatatelná poslepu. Na hlavním ovládacím prvku by se měly nacházet výstupky pro snadné nahmatání a tlačítka pro ovládání hlasitosti (často dvoupolohová kolébková klávesa) by měla mít také zřetelné výstupky.

USB Angl. „Universal Serial Bus“. Rozhraní pro připojení přídavných zařízení. Existuje ve formách 1.1 a 2.0, lišících se přenosovou rychlostí. Hlavní výhodou je možnost připojení k počítači za chodu bez nutnosti restartu a také schopnost řetězového propojení více zařízení. USB využívají například digitální fotoaparáty, tiskárny apod.

Funkce

Sluchátko by mělo umět přijmout a odmítnout hovor, zvuk při maximální hlasitosti by měl být nejen dostatečně hlasitý, ale také srozumitelný. Některé modely dokážou odfiltrovat šumy z okolí (především nárazy větru). Pokud jsou touto funkcí vybaveny, mělo by být zlepšení zvuku výrazné. K důležitým funkcím patří vytočení posledního volaného čísla a iniciace hlasového vytáčení. Posledně jmenovaná funkce vám skutečně uvolňuje ruce. Pokud máte ke kontaktům vytvořeny hlasové příkazy, nemusíte vůbec brát mobil do ruky. Neměla by chybět ani funkce pro ztlumení mikrofonu. Dosah sluchátek nebývá velký. Kvalitní příjem zaručují výrobci obvykle do pěti metrů, maximální dosah bývá deset metrů. Bluetooth si poradí se zavřenými dveřmi, tenkou zdí, ale v tu chvíli už kvalita příjmu výrazně klesá. Mobil ale obvykle míváte v kapse, u pasu či na stole, Bluetooth je ostatně technologie, která má pokrývat pouze nejbližší okolí uživatele.

Hlavní panel Označení lišty umístěné zcela ve spodní části obrazovky. Ta je doplněna o oznamovací oblast (systémovou lištu neboli tray lištu). Je to místo, kde se nacházejí informace o datu, hodinách a dalších důležitých aplikacích, jež běží na pozadí operačního systému. Hlasové vytáčení Funkce mobilu. K určitému počtu kontaktů v seznamu si můžete nahrát hlasový příkaz (zpravidla nahrajete jméno), jehož zvuk mobil navzorkuje a uloží do paměti. Po aktivaci hlasového vytáčení a vyslovení jména začne mobil automaticky vytáčet číslo dotyčného.

