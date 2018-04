BeyondContacts - DataViz jde do PIM

Firma DataViz pokračuje ve své spanilé jízdě po PalmOS softwarovém trhu. Po kanceláři, databázi , správci hesel a emaileru zabrousila nyní i do PIM aplikací. Její Beyond Contacts vám přináší opravdový Outlook do vašeho handheldu!