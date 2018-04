Best Mobile Solution 2004 zná své vítěze

Tisková zpráva

Aplikace zprostředkovávající komunikaci prostřednictvím mobilní sítě mezi dvěma technickými zařízeními nebo člověkem a technickým zařízením se prosazují se stále větší intenzitou. Uplatnění nacházejí například při vzdáleném sběru dat, dálkovém ovládání strojů, ostraze majetku, lokalizaci a v řadě dalších oblastí. Pro všechny vývojáře těchto aplikací vyhlásil T-Mobile ve spolupráci se společností Siemens a internetovým serverem Mobil.cz na začátku roku soutěž Best Mobile Solution 2004.

Vítězem v kategorii aplikací pro firemní použití se stalo řešení SGS Vending od společnosti SGS. Tento systém umožňuje efektivně řídit sítě prodejních automatů. Okamžitě eviduje vhozené a vrácené peníze, automaticky sleduje stav surovin v přístrojích a upozorní na nutnost jejich doplnění. Jeho předností je také schopnost zaznamenávat nejrůznější události či alarmové stavy, jako například otevření dveří. Při alarmech a nutnosti servisu systém automaticky zašle požadavek na zvolené mobilní telefony techniků. Jeho součástí jsou rovněž grafické analýzy, přehledy, sestavy a kompletní dispečerský systém. Řešení SGS Vending poskytuje komplexní a okamžitý pohled na stav všech zařízení, a tudíž také umí identifikovat problémové automaty. Tato vítězná aplikace zásadní měrou zlepšuje logistiku a monitorování všech vendingových zařízení.

„Jsme potěšeni, že právě náš produkt získal toto prestižní ocenění. Bereme to jako potvrzení našeho vedoucího postavení na trhu technologií přenosu dat na sítích GSM,“ komentuje úspěch ing. Bronislav Smetana, výkonný ředitel SGS, a.s.

Společnost SGS, a.s. se zabývá vývojem, výrobou a prodejem telekomunikačních zařízení pro monitorování, regulaci a řízení průmyslových zařízení. Společnost dodává komplexní řešení pro snímání a přenos sledovaných fyzikálních veličin, jejich centrální sběr, systémy pro vzdálený dohled a řízení technologických procesů pomocí sítě mobilních operátorů GSM a služby GPRS

V oblasti domácího využití byla nejvýše oceněna aplikace Kde je mé dítě - systém REX společnosti DUEL SERVICE EUROPE a.s. Vzhledem k tomu, že se stále množí případy ztracených nebo unesených dětí, mnoho rodičů by rádo mělo kontrolu nad pohybem svých potomků. Řešení poskytované vítěznou firmou umožňuje kdykoliv mít přehled o tom, kde se dítě nachází. Stačí, aby bylo vybaveno mobilním telefonem. Aplikace využívá lokační služby T-Mobile Locator, kdy poloha dítěte je zobrazena do mapového podkladu na internetu, a to s rozlišením do úrovně ulic po celé České republice i v Evropě. Druhou možností lokalizace je technologie GPS. Ta umožňuje lokalizaci telefonů s integrovaným GPS s ještě větší přesností Dotaz na polohu dítěte je možné odeslat i z mobilního telefonu rodičů a odpověď získat v podobě SMS nebo MMS s výřezem mapy. Systém lze využít i v dalších praktických situacích, například pro osoby nemocné, osoby s částečným mentálním postižením nebo lidi přestárlé, u kterých je rovněž vhodné nebo užitečné mít v jakoukoliv denní či noční dobu přehled o místě, kde se právě nacházejí.

Za DUEL SERVICES EUROPE a.s. vyjádřil své potěšení ředitel společnosti ing. Petr Dudáček: „Jsem velmi rád, že jsme se mohli zúčastnit soutěže Best mobile solution 2004 a doufám, že ocenění naší služby ´Kde je moje dítě´ touto prestižní cenou přispěje k její propagaci, a tím i ke zvýšení bezpečnosti našich dětí a zejména ke klidu maminek, které se denně strachují, zda jejich ratolest již dorazila ze školy, nebo je opravdu tam, kde být má.”

Firma DUEL SERVICES EUROPE a.s. je předním poskytovatelem lokalizačních a střežících služeb pod obchodní značkou REX. V portfoliu produktů firmy jsou systémy pro střežení vozidel, kontrolu pracovníků v terénu, lokalizaci osob a další. Silné technické zázemí je pro DUEL samozřejmostí, ale zásadní důraz je kladen na kvalitu poskytované služby. Pro střežící služby je provozován nepřetržitý dispečink s návazností na výjezdové skupiny, hranice ČR a další podstatná místa. Zákazníci mají možnost přímé kontroly střežených objektů na serveru www.e-rex.cz.