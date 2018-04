Berdár stáhnul návrh na jmenování Valeskiho

Svůj návrh na jmenování šéfa Eurotelu Terence Valeskiho do představenstva Českého Telecomu stáhnul z úterního jednání dozorčí rady ředitel mateřské společnosti mobilního operátora Gabriel Berdár. ČIA to potvrdil mluvčí Telecomu Vladan Crha.



Post v představenstvu nabídl Berdár Valeskimu v únoru letošního roku. "Důvodem stažení návrhu je snaha vedení vyřešit nejdříve základní principy spolupráce obou společností," řekl dnes ČIA mluvčí Telecomu. Dokdy budou tyto základní otázky vyřešeny nechtěl odhadovat.



V představenstvu Českého Telecomu v současné době kromě Gabriela Berdára zasedá Juraj Šedivý, Petr Slováček, Roman Stupka a Michal Heřman.



Největší česká telekomunikační společnost Český Telecom zaznamenala v loňském roce konsolidovanou ztrátu 1,8 miliardy korun, způsobenou jednorázovým odpisem investic ve výši 9,9 miliardy korun. Stát prostřednictvím Fondu národního majetku vlastní 51 procent akcií Telecomu, které chce do začátku roku 2005 zprivatizovat. Zbytek akcií je rozptýlen mezi finanční investory a drobné akcionáře. Eurotel poskytuje služby od roku 1991. Jeho stoprocentním vlastníkem se loni stal Český Telecom poté, co za 1,05 miliardy dolarů od Atlantic West odkoupil podíl 49 procent akcií. V roce 2003 dosáhl Eurotel čistého zisku 7,25 miliardy korun.