BeoCom 9800 (recenze)

Musím přiznat, že ne všechny značky mobilních telefonů dostupných u nás na trhu jsou všeobecně známy a mnohdy je vyrábí i firmy, které prosluly spíše svými výrobky z jiné oblasti. Takovou firmou je určitě i Bang&Olufsen, jejíž Hi-End elektronika svou propracovaností, netradičním pojetím a multifunkčností oslovuje především naprosté fajnšmejkry.Zvědavost mi nedala, abych nevyzkoušel jejich mobilní telefon BeoCom 9800 (BeO). Ten nám zapůjčila společnost Stenzl & Partner spol. s r.o. Děkujeme.

Překvapí nízkou hmotností

Možná, že začnu netradičně, ale první co na mne nechalo naprosto jedinečný dojem byla nízká hmotnost tohoto telefonu vzhledem k jeho velikosti. Když jsem jej vzal do ruky, měl jsem dojem, že držím pouze prázdnou krabičku z umělé hmoty. Technický popis uvádí hmotnost 100g se standardní baterií, ale ve skutečnosti působí, že je mnohem lehčí. Momentálně používám Ericsson 688 a v porovnání s BeO je to teda supertěžká váha. Na nízké hmotnosti mají určitě svůj podíl také baterie, ale o těch bude řeč později.

Překvapí intuitivním ovládáním

Zde musím smeknout. BeO je prvním z telefonů, které jsem měl možnost vyzkoušet a o kterém mohu říci, že z hlediska ovládání může bez problémů konkurovat N6110. Ovládání je intuitivní, veškerý pohyb v menu se provádí postranními klávesami a multifunkčními tlačítky, kterými jenom potvrzujete vybranou funkci. Kdykoliv jsem prováděl nějakou operaci, následně se mi automaticky nabídly přesně ty možnosti, které jsem potřeboval. Komu by to nevyhovovalo, může použít číselné zkratky (menu je číslováno) podobně jako u N6110. Jestliže Ericsson T28 umí animovat zobrazení okna z příchozí zprávou, tak BeO zase dokáže animovat rozvinování menu a plynulé rolování obrazovky, pokud se na ní nachází delší menu nebo textová zpráva. Zajímavý efekt, který se dá samozřejmě vypnout.

Programování "Hot Keys"

byla další z vlastností, která mne překvapila. Podobně jako si u ostatních telefonů můžete pod klávesy 1-9 přiřadit libovolná čísla, která se po přidržení klávesy automaticky vytočí, můžete si u BeO přiřadit některou z 12 funkcí (vytočení 112, aktivaci hlasového vytáčení, vytočení lib. čísla, vybrání záznamové schránky, přesměrování došlé zprávy nebo hovoru, poslání zprávy, automatické přečtení, blokování hovorů, zjištění zůstatku na kartě, spuštění Diáře nebo Úkolů). Velmi rychle jsem si na tuto funkci zvyknul.

Organizer

Jak jsem se výše zmínil, BeO umožňuje plánování schůzek (Diary). Na tom by nebylo nic zajímavého, to má N6110. Jen přístup a komfort se liší. U BeO lze zadat datum schůzky (nabídne se dnešní den nebo můžete listovat po dnech), čas počátku schůzky, čas konce schůzky a popis schůzky. Jakmile máte tyto údaje zadány, mžete nastavit, zda se má schůzka opakovat (Ne, Denně a Týdně) a zda chcete přiřadit zvukový signál.

Po zadání schůzek si je můžete kdykoliv měnit nebo prohlížet v denním režimu. Moc se mi líbila funkce Week, která umožňuje zobrazit plán schůzek na celý týden s možností prohlížení celých týdnů. Telefon pak zobrazí zda v určitém dni v týdnu máte nějakou schůzku. Úkoly (ToDo) jsou jednodušší variantou Diáře. Nezadáváte konec schůzky a opakování.

Bohužel telefon nemá budík. Pro buzení však můžete použít diář, kde si nastavíte např. na 7.00 úkol s popisem "Vstávej". Nesmíte ale zapomenout na to, že Diář ani Úkoly nejsou aktivní, pokud je telefon vypnutý! Já, rozmazlen budíkem u Ericssonu, jsem si nastavil "budík" v BeoO, telefon vypnul a vklidu jsem zaspal.

Displej

Teprve nyní se dostávám spíše ke standardním skupinám. Další dojem na mne nechal plně grafický grafický displej. Jeho rozlišovací schopnost je vysoká, a tak tento telefon může používat různou tloušťku písma. Obrázek není tak přesvědčivý, protože je to foceno pomocí Makro režimu. Dobré čitelnosti také napomáhá funkce pro nastavení 5 úrovní kontrastu. Horní řádek na displeji je vyčleněn pro základní ikonky (stav baterie, příchozí zprávy, indikace roamingu, záznamová schránka, přesměrování, přítomnost signálu a jeho úroveň a pod.).

Pod tímto řádkem je řádek, na kterém se standardně zobrazuje datum a čas. Kvalitní displej umožňuje, že jednotlivé znaky datumu a času mohou být poskládány pouze z jedné řady bodů a tak vás tyto údaje neruší. Další tři řádky jsou určeny pro běžnou manipulaci s telefonem, obsluhou menu a pro psaní SMS zpráv. Poslední řádek obsahuje pomocné informace a variabilní popis multifunkčních tlačítek. Podsvětlení displeje je dobré, pod celou jeho plochou, takže je možno telefonovat i v naprosté tmě. Doba podsvětlení displeje se dá nastavit na "-vypnuto-, -10-,-15-,-30-,-60-" sekund.

Tlačítka telefonu

Pod displejem se nachází základní číselná klávesnice, nad kterou jsou dvě multifunkční tlačítka, tlačítko "C" pro mazání údajů a speciální tlačítko ">>", které umožňuje velmi přehledně obsluhovat seznam odchozích(10) a příchozích a zmeškaných (10) hovorů. Podsvětlení kláves je stejně jako displej bez problémů. Popisky jsou umístěny přímo na klávesách, což i při naprosté tmě umožňuje bezproblémové vytáčení. Na levé boční hraně jsou dvě tlačítka, sloužící pro pohyb v menu nebo pro listování v seznamech a nad nimi je tlačítko pro vypínání a zapínání mobilu. Zablokování klávesnice je možné podobně jako u N6110 pomocí "Menu hvězdička"

Zvonění

Telefon podporuje 12 typů melodií a tři úrovně hlasitosti včetně možnosti vypnutí. Maximální hlasitost je dostatečně intenzivní, malý otvor vedle antény účinek zvonění ještě zvyšuje a telefon jde slyšet i v prostředí s velkým hlukem.

Telefonní seznam a hlasové vytáčení

Zde musím smeknout. Zadávání telefonních čísel včetně jména a typu telefonního čísla je intuitivní, s možností pohodlné dodatečné změny. Každému telefonnímu číslu můžete přiřadit typ. Telefon podporuje telefonní, datové a faxové číslo, přičemž telefon zvolenému typu přiřadí automaticky obrázek. Takže pokud máte k jedné osobě dvě čísla, už pouze obrázkem můžete rozlišit typ čísla. Telefon také podporuje hlasové vytáčení. Stejně jako Ericsson T18 lze k 10 číslům zaznamenat hlasový povel pro vytočení čísla. Na obrázku můžete vidět (spíše nevidět) označení telefonního čísla s hlasovým povelem. Stisknutím postranního tlačítka (Up-Nahoru) se tato funkce aktivuje a pouhým vyslovením povelu můžete vytočit potřebné číslo. Přiřazení hlasového povelu u čísla je také identifikováno ikonkou.

Signál a vytahovací anténa

Další klad tohoto telefonu. Telefon má vysouvací anténu, která se dnes už moc nenosí, zato zajišťuje dobrý příjem. Tam, kde jsem si s Ericssonem ani neškrtnul, N6110 kulhala, měl BeO s vytaženou anténou čistý signál při dvou čárkách ze čtyř. Externí anténu lze také připojit přes zadní konektor (podobně jako u N6110)

Mikrofon a sluchátko

Tady už je to horší. Mikrofon je umístěn na spodní hraně telefonu, což mu moc neprospívá. Několik lidí, se kterými jsem vedl rozhovor si stěžovalo, na méně kvalitní zvuk. Kvalitu sluchátka bych zařadil do kategorie průměrných.

Baterie

Standardní baterie je nevibrační Li-Ion 550mAh . Vibrační lze dokoupit. Technické údaje říkají, že by telefon měl vydržet se standardní baterií 100h ve standby nebo 90 minut hovoru. Zkoušel jsem telefon používat stejně, jako svůj Ericsson. Baterie při cca 45minutách hovoru denně vydržela 1,5 dne (i přes noc). Není to příliš mnoho, v porovnáním s jinými telefony. Výrobci asi počítali s možností denního dobíjení Li-Ion baterií, které nemají paměťový efekt nebo s nižší intenzitou hovoru. Potřebujete-li výdrž delší, můžete si dokoupit vysokokapacitní baterii 1100mAh.

Příslušenství

K telefonu lze dokoupit obě HF sady, lehká i těžká, nabíječka do auta, stolní nabíječka, datovou PCMCIA kartu včetně kabelu a jak už jsem se zmínil vibrační a vysokokapacitní baterie.

Co postrádá

Nemá IrDA port, podporu SIM Toolkitu, nemá budík a postupné zvyšování hlasitosti zvonění. Rovněž není vybaven HW Faxmodemem. Model, který jsem měl k dispozici měl anglické menu a byl určen pouze pro GSM900. Model GeO 9800 ale existuje také ve variantě DUAL 900/1800 včetně českého menu.

Záruka a cena

Na tento telefon je poskytována záruka 2 roky. Cena BeO 9800 je 15.390,- Kč, cena BeO 9800 DUAL CZ je 18110,- Kč. Obě ceny jsou včetně DPH.