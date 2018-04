BenQ žije a chlubí se oceněním za design smartphonu Royal

Přestože tchajwanský BenQ, známý nepovedeným převzetím značky Siemens, ohlašoval konec produkce mobilních telefonů, dostal prestižní ocenění iF Product Design Award 2009 za design smartphonu. To tedy znamená, že to BenQ s ukončením produkce mobilních telefonů nemyslí tak úplně vážně.

Oceněným výrobkem je smartphone s označením Royal. Ohledně technické specifikace není prozatím nic známo, tedy ani jaký operační systém oceněný mobil používá. Z fotografie je jasné, že je vybaven 3,2 megapixelovým fotoaparátem s automatickým ostřením.

Unikátní funkcí oceněného smartphone Royal od BenQu je dotyková ploška umístěná pod displejem. Pomocí dotykové plošky je možné ve vybraných položkách listovat jako v knize. Tuto funkci lze využívat při čtení elektronických knih, při prohlížení fotografií nebo při listování v seznamu hudebních skladeb.