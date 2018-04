Benq útočí na Evropu - uspěl u tří operátorů

Benq je sice mladá značka, ale nikoliv neznámá. Jedná se o nový název dřívější divize CM společnosti Acer. Benq nabízí na evropském a i na našem trhu množství produktů. Mobilní telefony ale mezi nimi zatím nebyly. Přitom Benq se výrobou mobilů zabývá dlouhodobě a je třeba významným výrobcem pro Motorolu. Dlouhodobě nabízí i vlastní modely, ale ty jsou k dostání jen na asijských trzích. Od druhého čtvrtletí letošního roku to již ale nebude platit. Benq uzavřel smlouvy se třemi evropskými operátory na dodávku telefonů pod svojí značkou. Odběrateli budou britský O2, francouzský Bouygues Telecom a italský TIM. Každý z nich zvolil jiný model, italský a francouzský operátor dokonce hned dva.

Britský operátor O2 zvolil od Benqu model S700, který je z trojice modelů pro Evropu jasně nejlepší. Jedná se o véčko s dvěma barevnými displeji a především s integrovaným fotoaparátem, který má rozlišení 1,3 megapixelu. Fotoaparát je umístěm na přední části telefonu. Telefon má výbornou výbavu, která zahrnuje MP3 přehrávač, možnost nahrávání videa (MPEG4 - délka omezena jen volnou pamětí), podporu paměťových karet miniSD, nebo třeba šedesátičtyřhlasou polyfonií. BENQ S700 byl k vidění i na letošním CeBITu a u operátora O2 bude k dispozici ve třetím čtvrtletí letošního roku. Cenu telefonu neznáme, "lidová" ale asi nebude.

Fotografie modelu S700 pocházejí z serveru PhoneScoop.com

Francouzský Bouygues Telecom si u Benqu vybral model S670C, který je o poznání jednodušší, než model S700. Přesto se jedná o zajímavý multimediální telefon s integrovaným fotoaparátem. Opět je to véčko, tentokrát s fotoaparátem na zadní části. Telefon má dva barevné displeje: vnější OLED (96 x 40 obrazových bodů), vnitřní je pak typu TFT s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů a 65 000 barvami. Maximální rozlišení fotoaparátu je VGA. I další výbava jistě Benqu neudělá ostudu, zahrnuje Javu MIDP 2.0, GPRS třídy 10, samozřejmě podporu MMS a do telefonního seznamu se vejde 500 vícepoložkových záznamů. Výrobce slibuje zajímavé polyfonní melodie, různobarevnou informační diodu a holografický potisk předního panelu telefonu. Benq S670C se začně v Francii prodávat již ve druhém čtvrtletí letošního roku. Cena telefonu by se měla vejít v přepočtu pod 10 000 Kč za nedotovaný přístroj.

Bouygues Telecom si vybral i další model Benqu. Jedná se o Benq S660C. Ten vypadá na první pohled stejně, jako vyšší model S670C, ale nedisponuje integrovaným fotoaparátem. Další parametry a výbava telefonu jsou s předchozím modelem stejné. To platí i u rozměrů 80 x 44 x 21 mm a hmotnosti 80 gramů. Benq S660C bude levnější, než model S670C, předpokládaná cena by se měla pohybovat v přepočtu okolo 7 000 Kč za nedotovaný telefon.

Italský operátor TIM zatím oficiálně nezveřejnil, které modely Benqu si vybral. Neoficiálně se mluví o modelech S700 a S670C. Teoreticky se ale může jednat i o jiné modely, Benq jich chce představit letos minimálně 10. Podle všeho se ale nebude jednat o chytrý mobil P30 s operačním systémem Symbian. Ten se bude pravděpodobně prodávat jen v Asii.