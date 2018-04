Benq-Siemens změnil tvář - novinky na vlastní oči

Benq dokazuje, že to s mobily pod novou značkou Benq-Siemens myslí vážně. První tři novinky představil v lednu, další trojice čekala na premiéru na kongres 3GSM v Barceloně a to ještě není vše. Další novinky Benq-Siemens představí za tři týdny na veletrhu Cebit.

Počet představených novinek je jedna věc, druhá a podstatně důležitější, je jejich kvalita - design, inovace, konkurenceschopnost. A právě v těchto parametrech zatím všechny novinky Benq-Siemensu představují velmi příjemné překvapení. Začít můžeme u vzhledu. Nová značka skončila s poněkud fádním designem předchozích modelů Siemensu. Ne každá novinka je sice v tomto směru dokonalá, ale míra invence je mnohem větší, než u samotného Siemensu za poslední čtyři roky.



Novinky Benq-Siemens: EF91, EF51, S81 a tenké véčko EF81

Ještě v lepším světle se jeví technické parametry novinek. Výrobce vsadil na to nejlepší co lze dnes v mobilech očekávat a důkazem je právě jedna z představených novinek v Barceloně. Jak právě tento model EF91, tak zbylé dvě barcelonské novinky mají i solidní papírovou konkurenceschopnost. Tu ale musí dokázat na pultech prodejen a na to si budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat. Ale ne déle, než do poloviny roku. Výrobce hodlá uvádět novinky na trh velmi rychle.

Nenápadný titán

Benq-Siemens EF91 je na první pohled nepříliš nápadné véčko. A asi jako o jediné novince značky zde neplatí výše vyřčené o zajímavém designu. O to více je ale tato novinka zajímavá po stránce výbavy. Ta je opravdu výborná a zahrnuje funkce, kterými se zatím mnoho mobilů na trhu pochlubit nemůže.

Tahákem je 3,2 megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a sedminásobným zoomem. Mohli jsme vyzkoušet jen obraz z fotoaparátu na displeji a tam vše vypadalo perfektně. Displej je velmi jemný, má výborný jas i kontrast a i velké rozlišení QVGA.

Rychlá data technologií HSDPA v sítích třetí generace jsme vyzkoušet nemohli, ale v každém případě bude tento Benq-Siemens jedním z prvních mobilů na trhu podporující tuto technologii.

Přes nepříliš zajímavý design, který naznačuje že za ním stojí tchajwanská část značky, musíme pochválit výbornou ergonomii práce s telefonem. Klávesnice je velká a tlačítka mají optimální zdvih. Asijský původ telefonu potvrzuje i menu přístroje. Grafika je však povedená a s ovládáním jsme neměli žádné problémy.

Kompletní přehled výbavy Benq-Siemensu EF91 najdete v našem katalogu mobilů, další informace pak v tomto článku.

MP3 borec

Další barcelonskou novinkou značky Benq-Siemens je hudební mobil s označením EF51. Asi největší zajímavostí je v tomto případě flip, který jsme u obyčejného mobilu už pěkných pár let neviděli. Ale v tomto případě je to zajímavé konstrukční řešení, které by se zákazníkům mohlo líbit.

Je zajímavé i po technické stránce. Tlačítka na flipu promačkávají klávesy na klávesnici. Funguje to však velmi dobře. Na vrchu flipu jsou tlačítka pro ovládání MP3 přehrávače, lze s nimi ale i přijmout a ukončit hovor, případně vstoupit do menu přístroje. To je opět jiné než u modelů značky Siemens, tento model pochází z vývojových dílen Benqu a nebo výrobce definitivně změnil menu svých přístrojů.

Displej na první pohled zaujme sytými barvami, ale jeho malé rozlišení je na dnešní dobu trochu archaickou vlastností. Díky němu pak nejsou ikony hladké a grafika je trochu kostrbatá.

Benq-Siemens EF51 má zajímavý tvar - telefon je téměř stejně široký jako vysoký. Alfanumerická klávesnice je sice malá, ale docela dobrá. Klávesy mají přesný stisk, jen jsou hodně malé. Flip při psaní nepřekáží, odklápí se téměř pod telefon. Po mechanické stránce nemáme připomínek, i flip by měl vydržet běžný provoz bez problémů.

Výbava této novinky je velmi bohatá a nechybí v ní nic podstatného. Přehled výbavy najdete v našem kastalogu mobilů, další informace o této novince pak v tomto článku.

Oceněný design

Poslední barcelonskou novinkou Benq-Siemensu je mobil pro sítě třetí generace S81. Tento mobil byl oceněný sdružením iF Design. Právě design je hlavním lákadlem této novinky, ač ani za výbavu se tato novinka rozhodně stydět nemusí. Benq-Siemens můžeme považovat za příbuzný model k nedávno představenému modelu S88, navíc právě s podporou sítí 3G.

Design se opravdu povedl, je jednoduchý a elegantní. Telefon se zařadí mezi nejtenčí 3G mobily, je i relativně malý a lehký. Část krytu telefonu je kovová, což mu spolu s precizním zpracováním dodává punc luxusu.

Pochvalu opět zaslouží displej, která má slušné rozlišení, je velký a má i dobrý jas i kontrast. Hlavní menu se opět liší od menu starších modelů Siemensu. Graficky se nám zdálo lepší a i se v něm dobře orientuje. Výhrady máme jen k joysticku, který nám u testovaného vzorku nepřišel v nejlepší kondici. Byl hodně tuhý a nepřesný.

Výbava telefonu je velmi dobrá, ale nic zásadního z ní nevyčnívá. Obraz z fotoaparátu na displeji byl bezvchybný, výslednou fotografii se nám ale přes Bluetooth přenést nepodařilo. Kompletní přehled parametrů mobilu najdete v našem katalogu mobilů a další informace o Benq-Siemensu S81 si můžete přečíst zde.