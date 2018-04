BenQ-Siemens žije a má nové véčko A53. Bude i u nás?

Včera jsme vás informovali, že bankrot mobilní divize tchajwanského výrobce BenQ může mít fatální vliv na celý koncern. Přesto výrobce zcela bez mediální pozornosti začal na čínském trhu prodávat úplně nový model mobilního telefonu. Jedná se o první novinku od BenQu od krachu značky BenQ-Siemens. Novinka A53 má na sobě překvapivě ještě společné jméno tchajwanského a německého výrobce, i když zprávy z Tchajwanu hovořily, že tato značka je již minulostí.

Novinka A53 je opravdu úplnou novinkou a ne starším modelem, který výrobce nestačil před krachem představit. BenQ se totiž snaží být v oblasti mobilních telefonů opět aktivní. Nedávno znovu představil již jednou představený model E81 a vydal tiskovou zprávu, ve které informuje o začátku prodeje svého komunikátoru P51. Oba dva tyto telefony také stále používají značku BenQ-Siemens.

Zjistit relevantní informace ze společnosti, která se vzpamatovává z jednoho krachu a další ji podle některých informací hrozí, je těžké. Již dříve však prosákly zprávy, že by BenQ měl v letošním roce představit 14 nových mobilních telefonů. Podle slov bývalého ředitele společnosti BenQ-Siemens Jerryho Wanga by měla být většina nich vybavena Wi-Fi. Portfolio by mělo pokrývat škálu od low-endů až po zařízení UMPC.

Nový BenQ-Siemens A53 nenabízí slibované Wi-Fi, jedná se o véčko střední třídy. V jeho výbavě najdeme fotoaparát s rozlišením jeden megapixel, hudební přehrávač a paměť lze rozšířit pomocí paměťových karet formátu microSD. Z fotografií je patrné, že uživatelské prostředí vyvinuté ještě Siemensem je minulostí. Telefon má menu od tchajwanské společnosti.

Hlavní displej telefonu má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a úhlopříčku 50,8 milimetru. Vnější rozměrný displej nabízí poměrně vysoké rozlišení 102 x 160 obrazových bodů. Úhlopříčka vnějšího displeje je 33 milimetrů. Oba dva displeje jsou barevné, ale o jaký typ se jedná, ani kolik barev zobrazí, prozatím není známo.

Hudební soubory se do telefonu přetahují přes mini USB konektor. USB je ve specifikaci pouze 1.1, Bluetooth véčko nemá. Tenký telefon s rozměry 80 x 42 x 14,8 milimetru pracuje v sítích GSM a podporuje datové přenosy GPRS třídy 12.

BenQ-Siemens A53 váží s baterií typu Li-Ion s kapacitou 600 mAh pouze 67,5 gramu. Výdrž v pohotovostním stavu by měla dosahovat až 200 hodin. Podle dostupných informací by měl telefon vydržet nepřetržitě telefonovat až 200 minut.

Prozatím nejsou žádné informace, že by se měl nový BenQ-Siemens A53 prodávat i na jiných trzích než asijských. Mimo Čínu by se měla novinka prodávat i v Singapuru a na domácím tchajwanském trhu. V Číně nový BenQ-Siemens stojí v přepočtu 4 000 Kč. Telefon se prodává nejen v dámském květinovém provedení, ale i v černé a moderně vyhlížejícím modro-zelené variantě.