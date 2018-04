Benq Siemens - v Německu definitivní konec

Dnes ráno zahájil mnichovský soud poslední fázi konkurzu německé divize taiwanské společnosti BenQ Mobile. Učinil tak po té, co konkurzní správce Martin Prager soudu oznámil, že se mu na německou divizi nepodařilo najít kupce.

Tím zřejmě definitivně končí všechny naděje na to, že by se mohly na trh vrátit mobily Siemens. Pro posledních tisíc zaměstnanců německých továren v Mnichově a Kamp-Lintfortu to navíc znamená, že zhasla i poslední naděje, která se skrývala v zájmu nejmenovaného investora, který chtěl převzít továrny a zaměstnance a začít vyrábět jiné high-tech produkty. Mluvčí mnichovského soudu ovšem podotkla, že je možné, že investor koupí část aktivit během konkurzu.

BenQ koupil ztrátovou divizi německého Siemensu v polovině roku 2005 a smlouva zaručovala fungování německé pobočky minimálně na dva roky. Nicméně ztráty německých továren byly tak vysoké, že se BenQ Mobile rozhodl ukončit veškeré německé aktivity.