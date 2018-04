Benq-Siemens šílí: Prohlédněte si šest nových mobilů

Benq-Siemens chrlí po novém roce jednu novinku za druhou. První trojici novinek představil v polovině ledna, druhou pak před několika dny na kongresu 3GSM v Barceloně. Jenže to jen předehra pro půltucet novinek, které si Benq-Siemens schoval pro Cebit.

Nová značka chce co nejrychleji kompletně obnovit portfolio modelů Siemensu a mít na trhu již jen své nové produkty. Zatím míří do střední třídy a mezi high-endové modely. Na nové low-endy se dostane pravděpodobně později, naopak Benq-Siemens představil nový chytrý mobil. Ten v portfoliu bývalého Siemensu chyběl hodně dlouho.

Benq-Siemens P51 – nadupaná mašinka

A právě novým chytrým mobilem začneme. Model P51 vychází z modelu P50, který nabízí výhradně pod svou značkou Benq, ale jen na vybraných trzích. Novinka představuje další přírůstek do poměrně nové ale stále populárnější kategorie přístrojů s QWERTY klávesnicí a klasickou konstrukcí. Tyto „placky“ dnes nabízí téměř každý alespoň trochu důležitý výrobce mobilů. Konkurence je tedy veliká a uvidíme, jak se v ní bude novince Benq-Siemensu dařit.

Předpoklady tento nový komunikátor má. Vedle QWERTY klávesnice totiž disponuje i QVGA dotykovým displejem s hodně velkou úhlopříčkou přes 7 centimetrů. Design není nikterak převratný, všechny přístroje této kategorie si jsou totiž velmi podobné. Benq-Siemens P51 tak bude muset zákazníky nalákat na svou výbavu a ta je velmi bohatá. Najdeme v ní WiFi a integrované GPS. Možná jediným nedostatkem je přenos dat pouze pomocí GPRS. Telefon nemá EDGE a nepodporuje sítě 3G.

Samozřejmostí je multimediální přehrávač pro audio a video soubory. Telefon disponuje 1,3 megapixelovým fotoaparátem. Paměť má hodnotu 128 MB SDRAM + 128 MB Flash paměti, rozšiřitelná je pomocí SDIO slotu. Díky WiFi bude možné přístroj používat i na internetovou telefonii. Dodejme, že Benq-Siemens používá operační systém Windows Mobile 5.0.

Benq-Siemens E61 – další hudební mobil

Další novinkou je zajímavý hudební mobil E61. Zde prosíme o pozornost! Benq-Siemens používá nové značení a není radno se v něm orientovat jen podle čísel. Hned za chvíli vám představíme další model s číslicí 61, tentokrát ale řady CF61. A na řadu přijde i další dvojice se stejným dvojčíslím ale jiným označením řady.

Benq-Siemens E61 není žádný špičkový multimediální mobil, spíš naopak. Je to mobil střední třídy určený všem zájemcům o poslech hudby. Součástí výbavy totiž je přehrávač MP3, který využívá paměťových karet miniSD. Samotná paměť telefonu totiž má pouhý 1 MB. Zajímavostí jsou speciální tlačítka pro ovládání přehrávače, které výrobce umístil velmi netradičně na horní hranu telefonu.

Další výbava je spíš průměrná. Telefon má jen VGA fotoaparát, průměrný displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a další běžné funkce. Zajímavý je design telefonu. Horní část je širší než spodní a celkově se jedná o poměrně malý a lehký mobil. Výhodou by měla být příznivá cena.

Benq-Siemens CF61 – multimediální stylovka

Přesně jak jsme vás u předchozí novinky varovali, tak i následující model nese v označení číslici 61, tentokrát ale v řadě CF. Tu by měl výrobce vyhradit stylovým modelům a takovým i nové véčko je. Jeho design asi nikoho do vytržení neuvrhne, v záplavě tuctových plochých a hranatých mobilů jej ale ani nikdo nepřehlédne. Přední kryty telefonu si majitel bude moci měnit dle libosti.

Nové véčko má dva barevné displeje. Vnější zobrazí jen 4 096 barev, hlavní již snese přísnější měřítka: Dokáže zobrazit 262 000 barev a má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Ve výbavě najdeme 1,3 megapixelový fotoaparát, který nabídne až devítinásobné sekvenční snímání a možnost přidání hlasové poznámky ke každému snímku. Komu víc než fotky voní hudba, bude taktéž spokojen. Hudební přehrávač zvládne většinu formátů.

Stejně jako u předchozího telefonu překvapuje miniaturní vnitřní paměť s kapacitou 1,5 MB. Naštěstí bude možné použít paměťové karty microSD (T-Flash). Další výbava zahrnuje všechny běžné funkce včetně GPRS třídy 10 nebo Bluetooth.

Benq-Siemens C81 – low-end to rozhodně není

Dřív, ještě pod značkou Siemens patřilo písmeno C lepším low-endovým modelům. Dnes používá toto písmeno i nová značka Benq-Siemens, ale v případě modelu C81 o žádném vyloženém low-endu mluvit nemůžeme. Benq-Siemens C81 je totiž slušný multimediální mobil, který má oproti jiným modelům výrobce i EDGE. A to se mnoha tuzemským zákazníkům bude rozhodně líbit.

Novinka klasické konstrukce nevypadá na fotografiích výrobce obzvlášť zajímavě. Je to takový průměrný mobil, nenápadný a decentní. Ani velký, ani extrémně malý nebo tenký. Zaoblené tvary se dnes již moc nenosí, ale někomu se jistě budou líbit. Černý mobil s minimem ozdobných prvků se ale jistě mnoha zákazníkům bude líbit.

Výbava novinky není vůbec špatná. Najdeme v ní 1,3 megapixelový fotoaparát s pětinásobným přiblížením. Hudební přehrávač zvládne všechny běžné formáty. Paměť má v tomto případě poměrně slušnou hodnotu 23 MB a navíc ji bude možné rozšířit pomocí karet RS MMC (mezi dnes představenými novinkami je to již třetí formát paměťových karet!). Vedle EDGE třídy 10 umí novinka ve stejné třídě i GPRS. Nechybí Bluetooth, podpora 3D her a další běžné funkce.

Benq-Siemens CL71 – vysouvací stylovka

Předposlední novinkou Benq-Siemensu je vysouvací model CL71. Je to jeden z oceněných modelů Benq-Siemensu organizací iF Design a informace o něm unikly díky tomu předčasně. Jestli si design této novinky ocenění zasloužil, musíte posoudit sami. Doporučujeme ovšem počkat na fotografie funkčního přístroje. Nás zaujaly boky telefonu a to především nezvyklé rozdělení vroubkované lišty při vysunutí telefonu. Výrobce se chlubí tenkou konstrukcí. Jenže 17 milimetrů již dnes není nic převratného.

Tento model pravděpodobně vychází z vývojových dílen společnosti Benq. Tomu odpovídá poněkud odlišné menu oproti modelům od Siemensu. Výbava ale nikterak výrazně nevybočuje z kontextu ostatních novinek. Nechybí v ní 1,3 megapixelový fotoaparát, MP3 přehrávač, Bluetooth, GPRS třídy 10 a další běžné funkce. Dostatek paměti zajistí paměťové karty microSD, samotný mobil má paměť 24 MB.

Benq-Siemens CL71 by měl být na trhu ještě v prvním čtvrtletí letošního roku. Pokud to výrobce myslí vážně, najdeme ho na pultech prodejen ještě v březnu. Budeme tak mít výbornou příležitost pořádně vyzkoušet menu telefonů Benq.

Benq-Siemens EL71 – luxusní a bohatě vybavený vysouvák

Poslední novinkou je model EL71 a opět připomínáme: Neplést si jej s předchozím modelem CL71. Spojuje je jen vysouvací konstrukce, jinak se jedná o mobily zcela rozdílné třídy. Poslední novinka EL71 míří mezi nejvyšší třídu mobilů. Výbavou by na to dnes již asi neměla, ale díky zpracování si toto zařazení zaslouží. Telefon je totiž vyroben z leštěného hliníku a magnesia. Díky tomu by měl telefon nejen dobře vypadat, ale i něco vydržet.

Luxusní novinka se také může pochlubit tenkou konstrukcí. Něco málo přes 16 milimetrů sice dnes již rekordní hodnota rozhodně není, ale o žádného cvalíka se rozhodně jednat nebude. Pozornost zaslouží QVGA displej s úhlopříčkou přes pět centimetrů. Displej dokáže zobrazit 262 000 barev a je samozřejmě aktivní.

Ve výbavě Benq-Siemensu EL71 najdeme EDGE a GPRS třídy 10, 1,3 megapixelový fotoaparát, multimediální přehrávač, Bluetooth a další funkce. Paměť má kapacitu 16 MB a lze jí rozšířit pomocí paměťových karet microSD. Luxusní model EL71 bude dostupný v druhém čtvrtletí letošního roku.

Všechny novinky Benq-Siemensu vám představíme podrobně. Již zítra se můžete těšit na fotografie všech telefonů z prezentace výrobce na veletrhu Cebit. Následně vám všechny novinky představíme detailně.