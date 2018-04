BenQ-Siemens se vrací do Česka. S Evropou to myslí vážně

Kolem krachu německo-tchajwanského výrobce mobilních telefonů BenQ-Siemens toho bylo napsáno mnoho. Dnes se asi všichni pozorovatelé shodnou, že byl nevyhnutelný. Někteří se dokonce domnívají, že byl předem domluvený – Siemens nejprve svou ztrátovou mobilní divizi odprodal tchajwanskému BenQ a teprve ten přivedl značku k zániku. Samotný koncern Siemens tak měl čisté ruce a na Tchajwan k BenQ je daleko, takže celý proces měl eliminovat dopady krachu. O úspěšnosti tohoto tahu se však dá polemizovat, image Siemensu se stejně otřásla a na Tchajwanu pocítili krach své pobočky finančně.

Krach pocítili pochopitelně i zákazníci. Poměrně oblíbené mobilní telefony rázem zmizely z trhu, potíže a hlavně nejasnosti byly především ohledně servisu a záruky. BenQ-Siemens si tak samozřejmě mnoho uživatelů naštval. A při nynějším návratu na trh bude výrobce muset překonávat počáteční nedůvěru.

Tu se však snaží nabourávat už počáteční struktura společnosti. Evropské oficiální zastoupení vzniklo z původní společnosti BenQ Mobile CEE GmbH se sídlem ve Vídni. Zástupcům společnosti se podařilo sehnat investora a tak se rakouskou pobočku povedlo oddlužit a oddělit od mateřského koncernu. V soukromých rukách se firma přejmenovala na BelTel Mobile GmbH. Následně se společnost dohodla s původním koncernem, že bude značky mobilních telefonů BenQ a BenQ-Siemens zastupovat na trzích střední a východní Evropy.





V současnosti tak firma přebírá třeba i aktivity na ruském trhu a chystá se na vstup do České republiky. Zde bude nejpozději do začátku září založena společnost BelTel Czech Republic, která bude místním oficiálním zastoupením BenQ Mobile. V současné době však již tuto činnost vykonává firma VM Distribution, která se po vzniku českého zastoupení BelTelu změní v klasického distributora. BelTel tak bude jednat a prodávat přístroje jednotlivým distributorům a operátorům, VM Distribution se bude soustředit především na koncového zákazníka. Již dnes firma provozuje internetový obchod Benqshop.cz, kde si již můžete zakoupit již dříve prodávané mobilní telefony.





Prodejce však chystá také novinky. Ty budou mít jeden společný znak – půjde o přístroje z vývojových dílen tchajwanského BenQ, na cokoli z původních laboratoří německé části firmy můžeme rovnou zapomenout. Jako první novinka se na trh dostal již poměrně dávno představený komunikátor BenQ-Siemens P51. V září by měly přibýt modely C31 a E52, které se již začínají prodávat třeba v Polsku. Do konce roku by pak měly přibýt ještě tři další novinky.





Mnozí potenciální zákazníci se jistě ptají, jak to bude se servisem. Ten by měl být naprosto bezproblémový. Tchajwanská společnost BenQ si za svého autorizovaného servisního partnera pro Evropu zvolila firmu B2X Care Solutions, která dále může v různých zemích tuto činnost delegovat na místní servisní společnosti. V České Republice se tak autorizovaným servisním partnerem stala firma PPI-ETC, která bude zajišťovat záruční i pozáruční servis a veškeré procedury s ním spojené.

BenQ-Siemens by se tedy opravdu měl bez větších potíží vrátit na evropské trhy. S přicházejícími novinkami jistě zmizí logo Siemens a společnost bude muset překonávat počáteční nedůvěru zákazníků, ale své místo na trhu si jistě najde. A navíc můžeme prozradit, že společnost BelTel se nebude specializovat pouze na výrobky tohoto tchajwanského producenta, takže se na našem trhu setkáme i s dalšími novinkami.