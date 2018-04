BenQ-Siemens připravuje nový top model SF71. Dočkáme se?

Po úplně novém modelu A53, který se začal před nedávnem prodávat na čínském trhu, připravuje BenQ další model. Ten opět ponese jméno zkrachovalé značky BenQ-Siemens. Oproti poměrně jednoduchému BenQ-Siemensu A53 se bude jednat o dobře vybavený model s podporou sítí třetí generace.

BenQ-Siemens SF71 není úplná novinka. První informace o něm se objevily již v minulém roce před všeobecně známými problémy výrobce. Výrobce to s ním však míní vážně, což dokazuje nová reklamní kampaň BenQu, ve které novinka figuruje.

Nový model SF71 zaujme elegantním designem. Chytře je vymyšlena krytka dvoumegapixelového fotoaparátu. Ta tvoří i sklíčko vnějšího displeje a jejím zasunutím na čočku fotoaparátu se zpřístupní tři tlačítka pro ovládání hudebního přehrávače.

Oficiální informace o výbavě novinky SF71 prozatím nejsou k dispozici. Podle informací, které se objevily již minulý rok, lze však usuzovat, že se bude jednat o jeden z nejvybavenějších modelů výrobce.

Telefon by měl využívat uživatelské prostředí postavené na platformě BREW, které nabízel již model EF81. Jedná se tedy o uživatelské prostředí vyvinuté ještě Siemensem. Hlavní aktivní (TFT) displej by měl mít rozlišení QVGA a měl by dokázat zobrazit 262 000 barev.

Vnější displej typu OLED má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev. Dvoumegapixelový fotoaparát pravděpodobně nabídne automatické ostření a desetinásobné digitální přiblížení. Videonahrávku bude možné pořizovat v maximálním rozlišení 352 x 288 obrazových bodů.

Jelikož nový BenQ-Siemens podporuje sítě třetí generace UMTS, nechybí druhý VGA fotoaparát pro videohovory. Mimo sítí třetí generace bude telefon umět pracovat ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz), ve kterých by měl nabídnout datové přenosy EDGE.

Výbava zahrnuje hudební přehrávač, který bude možné poslouchat přes stereofonní Bluetooth sluchátka. Chybět by nemělo FM rádio. Vestavěnou paměť 64 MB bude možné rozšířit pomocí paměťových karet formátu microSD.

Připojit telefon k počítači lze přes Bluetooth 1.1 nebo pomocí USB 2.0. Vyzvánění může být ve formátu MP3 nebo ve formátu MIDI díky šedesátičtyřhlasé polyfonnii. Samozřejmě nechybí Java MIDP 2.0. Podle neoficiálních informací jsou rozměry telefonu 95 x 47 x 19 milimetrů.

Podle slov bývalého generálního ředitele BenQ-Siemensu, Jerryho Wanga, by měl BenQ v letošním roce představit 14 novinek. Jak jsme již psali, budou mezi nimi také telefony s podporou Wi-Fi. Chybět by neměly ani smartphony a dokonce dojde i na zařízení UMPC.

Tři nové mobily od Benqu jsou již známé. Vedle modelu A53 a véčku SF71, o kterém píšeme dnes, je známá i podoba chytrého telefonu E72. Ten využívá operační systém Microsoft Windows Mobile 6 Standard a má ve výbavě zmiňované Wi-Fi. Více o tomto modelu zde.

Prozatím nemáme žádné informace, že by se měl některý z nových BenQ-Siemensů objevit i na našem trhu. Výrobce se prozatím pravděpodobně soustředí na domácí a čínský trh. Přeci jenom vybudovat znovu pošramocenou pověst na náročném evropském trhu bude asi chvíli trvat.