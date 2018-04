Benq Qube: mobil, fotoaparát a MP3 v kostce

Nový Benq Qube Z2 má netradiční tvar, který mobil příliš nepřipomíná. Ale mobilní telefon to je a navíc výborně vybavený. Sám výrobce jej prezentuje jako multimediální přístroj, ne jen jako obyčejný mobil. Ve výbavě nechybí MP3 přehrávač, 1,3 megapixelový fotoaparát, videokamera a další funkce.

Stejně široký i vysoký

Telefon je stejně vysoký a široký. Něco vzdáleně podobného vytvořila před nedávnem Nokia v podobě modelu 7600. Benq je ale elegantnější a má trochu jinak řešenou klávesnici. Funkční klávesy jsou stejně jako u Nokie pod displejem, alfanumerická klávesnice ale není ve dvou řadách po bocích displeje, ale jen na jedné straně. Telefon se tak asi nestane miláčkem náruživých příznivců SMS.

Barva na přání

Rozměry telefonu jsou 66 x 66 x 20 milimetrů a jeho hmotnost je 106 gramů. Telefon se dodává v několika barevných variantách, ale je vcelku jedno, kterou si vyberete. Telefon totiž disponuje výměnnými kryty, takže barvu můžete mít každý den jinou. K telefonu přidává výrobce i širokou paletu doplňků: dvě různé šňůrky – na ruku a na krk, USB kabel pro připojení přístroje k počítači a také stereofonní sluchátka s dálkovým ovládáním přehrávače na kabelu.

Pro milovníky hudby

Benq Qube Z2 má MP3 přehrávač, který hraje do sluchátek stereofonně, nahlas je pak reprodukce jen monofonní. K dispozici je několik přednastavených křivek ekvalizéru (Normal / POP / Classical / Jazz / Rock / Bass Boost) a také prostorový efekt. Samozřejmostí je opakování, včetně opakování vybraných úseků. Telefon disponuje i stereofonním FM přijímačem, u kterého lze do paměti přístroje uložit až 20 stanic a následně je pojmenovat. Z celkové paměti přístroje 58 MB lze pro multimediální obsah použít 52 MB, zbylá paměť je určená pro Javu a MMS. Telefon ale podporuje paměťové karty typu miniSD, takže písniček se do telefonu vejde slušné množství.

Fotografie nebo videa

Dalším lákadlem přístroje je 1,3 megapixelový fotoaparát. Ten má CMOS snímač, fixní ohnisko a vedle statických fotografií s ním lze pořizovat i zvukové videonahrávky. Ty mají maximální rozlišení QCIF a jejich délka je omezena volnou pamětí. Fotoaparát disponuje i pomocným diodovým světlem, několika efekty, rámečky a několika snímacími režimy.

Displej má malé rozlišení

Displej telefonu je aktivní, umí zobrazit 262 000 barev, ale má rozlišení jen 128 x 128 obrazových bodů. Nový Benqje třípásmový, disponuje GPRS třídy 10, má WAP 2.0, Javu MIDP 2.0, pravděpodobně jen některá verze přístroje bude mít i Bluetooth, všechny pak dále mají paměť na 500 vícepoložkových kontaktů, 500 SMS a 200 záznamů v kalendáři. Samozřejmostí je podpora MMS, nechybí ani polyfonní melodie včetně skladatele, podpora MP3 vyzvánění, hlasitý odposlech, hlasový zápisník a další běžné funkce. Standardní baterie je typu Li-Ion a má kapacitu 950 mAh. Telefon s ní na příjmu vydrží až 6 dnů.

Dostane se do Evropy?

Benq Qube Z2 se prodává zatím na asijských trzích, kde stojí v přepočtu asi 8 000 Kč, což je velmi slušná cena. Benq plánuje i prodej v Evropě, zatím ale neuvedl, na kterých trzích bude tento mobil dostupný. Podle zákulisních informací by to mělo být nejdříve v Itálii a Španělsku.

Tchajwanská společnost Benq je tradiční výrobce mobilů. U nás sice téměř neznámý, ale především v Asii populární. Telefony Benq prodává pod svou značkou i operátor O2 a možná máte mobil od této firmy i doma, protože Benq patří mezi významné výrobce mobilů na zakázku pro velké značky. Například pro Motorolu, nebo aktuálně i pro Nokii a další značky. Benq je bývalá divize CM koncernu Acer.

Další fotografie:

Všechny fotografie funkčního přístroje pocházejí ze serveru www.mobile01.com.