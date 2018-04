BenQ P30 konečně uveden na trh

Taiwanský výrobce BenQ oficiálně zahajil prodej dlouho očekávaného komunikátoru s operačním systémem Symbian UIQ. Nový komunikátor byl poprvé představen téměř před dvěma roky a za tu dobu stihnul posbírat řadu ocenění - mezi jinými iF Design Award 2004. Nyní by měl být k dostání na vybraných trzích. Přednost zřejmě dostane domácí a čínský trh. BenQ své telefony nabízí i v Evropě, například u operátora O2 pod jeho značkou. Komunikátor P30 by se měl prodávat i v jiných zemích Evropy, pravděpodobně pod označením BenQ.

BenQ P30 je konkurent Sony Ericssonu P910 se kterým sdílí stejný operační systém Symbian v7.0 UIQ 2.1. Komunikátor má dotykový displej s rozlišením 208 x 320 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 262 000 barev. Displej je aktivní (TFT). BenQ P30 je třípasmový a nabízí datové přenosy GPRS třídy 10. EDGE BenQ P30 nenabízí. Komunikátor má Bluetooth i infračervený port, VGA fotoaparát s možností pořízení videozáznamu, podporu paměťových karet SD/MMC, internetový prohlížeč Opera, MP3 a MPEG4 přehrávač, nebo čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění. Výbava zahrnuje i Picsel Document Viewer pro práci s dokumenty ve formátech Word, Excel, PowerPoint a Acrobat PDF, hlasové ovládání a hlasový zápisník, anglicko - čínský slovník, Sync ML, e-mailový klient, Wap 2.0, fotoeditor a Javu MIDP 2.0.

Tchajwanský komunikátor používá procesor TI OMAP 1510. Rozměry komunikátoru jsou 118 x 52 x 17 milimetrů a hmotnost je 150 gramů. Tvar telefonu narušuje anténa, která není integrována do těla přístroje.