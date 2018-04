BenQ P30 - další rytíř řádu Symbian (první informace)

Chytré telefony postavenými na softwarové platformě sdružení Symbian se objevují doslova jako houby po dešti. U mnohých výrobců nás dokáže překvapit nejen technické provedení těchto přístrojů, ale především rychlost implementace operačního systému Symbian do zbrusu nového zařízení. Podobné to bylo také u společnosti BenQ, která teprve před měsícem zakoupila licenci na operační systém a již minulý týden představil svůj chytrý mobilní telefon.

BenQ P30 je zařízení, které je svým vzhledem poměrně konzervativní a podobá se spíše běžnému mobilnímu telefonu než divokým designerským kouskům jiných světových výrobců mobilních telefonů. V přístroji společnost BenQ však najdeme kompletní UIQ, a proto bude vzhled systému a aplikací stejný jako u známého komunikátoru Sony Ericsson P800, se kterým bude i softwarově kompatibilní.

Telefon je triální a pochopitelně je určen pro sítě GSM. Přestože pod velkým aktivním barevným displejem (ten nabízí rozlišení 208 x 320 obrazových bodů) najdeme běžnou telefonní klávesnici, lze přístroj ovládat také malým stylusem - displej BenQu P30 je totiž dotykový. Toto řešení ještě není příliš obvyklý, protože mnozí výrobci z finančních důvodů neradi dávají dotykové displeje do přístrojů, které budou vybaveny hardwarovou klávesnicí.

V dnešní době je již naprostou samozřejmostí podpora mobilních multimédií. Abyste mohli náležitě využít výhod technologie multimediálních zpráv MMS, disponuje BenQ vestavěným digitálním fotoaparátem. Tento fotopřístroj dokáže snímat fotografie až do rozlišení 640 x 480 obrazových bodů nebo krátké videosekvence v poněkud titěrném rozlišení 160 x 120 bodů. Přímo v telefonu si můžete fotografie nejen prohlížet, ale také třídit do alb a také s nimi provádět základní úpravy, jako je otočení či potlačení efektu červených očí. Protože však tento telefon neobsahuje blesk, lze považovat tuto funkci za poměrně zbytečnou. Vedle čočky fotoaparátu najdete také malinké zrcátko - nic vám tedy nebrání vrhnout se po hlavě do pořizování jistě skvělých autoportrétů.







Další nabízené funkce či vlastnosti také určitě nejsou k zahození. Pro komunikaci s okolním světem stolních či přenosných počítačů můžete kromě nepraktického kabelového USB propojení také využít bezdrátové infračervené paprsky či moderní rádiovou Bluetooth technologii. O rozptýlení na dlouhých cestách s mobilním telefonem se vám postará přehrávač multimediálních souborů, kterému nevadí nejen rozšířený formát MP3 (podporu moderního OggVobis zde však nehledejte), ale dokáže přehrát i videosekvence uložené ve formátu MPEG4.

Chytré mobilní telefony se bezesporu připravují na svou spanilou jízdu do našich kapes. Objevovat se jich začíná stále více, mají funkce, o kterých se nám před časem ani nesnilo, a jejich cena vytrvale klesá. Přestože běžné mobilní telefony hned tak z nabídek operátorů nevytlačí, ve vyšší kategorii nad deset tisíc korun zřejmě velmi brzy zatopí výrobcům běžných manažerských modelů klasické koncepce a schopností. A nově představený BenQ P30 bude jedním z nich.