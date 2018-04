Benq - nový vlastník Siemensu mobily umí

Velkého výrobce pohltil méně známý a v oboru nepoměrně méně významný konkurent. Další asijská firma spolkla tradičního evropského výrobce mobilů. Ano, je řeč o koupi mobilní divize Siemensu tchajwanskou společností Benq. Se Siemensem to šlo v poslední době z kopce, ztrácel tržní podíl a koncern se chtěl ztrátové divize zbavit stůj co stůj. Nejdřív ji v dubnu vyčlenil z celého koncernu, nyní našel kupce.

Siemens ještě pět let

V této chvíli je otázkou, co se bude v příštích měsících a letech dít. Benq převezme celou mobilní divizi Siemensu a na pět let získá právo používat ochranou známku Siemens a také množství patentů souvisejících s výrobou mobilních telefonů. Samotný Benq se vyjádřil, že změnu značky na svou vlastní plánuje dříve, než v limitu pěti let.

Nejen logo

Lze tedy předpokládat, že postupem doby se nezmění jen logo na mobilech ze Siemensu na Benq, ale tchajwanský výrobce také bude chtít dát telefonům vlastní rysy. Hned to určitě nebude, minimálně současné modely Siemensu se doprodají a pravděpodobně na trh přijde kompletní chystaná řada 75. Dál asi v této chvíli nevidí ani u Siemensu, tak i u Benqu. A co je tedy ten "neznámý" Benq zač?

Nelze počítat, že se do portfolia Siemensu dostanou současné modely Benqu, ale jistě stojí za pozornost jeho současné portfolio modelů. Minimálně napoví, jaké má výrobce ambice a jak je technologicky na výši.

Benq, dříve Acer

BenQ se transformoval z dřívější společnosti Acer, konkrétně se jedná o bývalou divizi Acer CM. Vyráběl ODM modely předních světových výrobců mobilních telefonů, zejména pro Motorolu. I dnes Benq vyrábí ODM modely, například véčko 3128 pro Nokii. To se však prodává pouze v Asii.



BenQ S670C.

Benq prodává už i v Evropě

Pryč jsou doby kdy BenQ (čti ben kjů) vyráběl pouze ODM modely. Nyní je aktivní i na evropském trhu. Telefony Benq nabízí operátoři TIM, Bouygues Telecom a O2. U operátora O2 prodává Benq své telefony pod značkou operátora. BenQ na evropském trhu nabízí i telefony pro sítě třetí generace UMTS (BenQ S80 alias O2 X4). V Asii BenQ prodává i telefony pro sítě CDMA.



BenQ A520.

Chytré telefony

V portfoliu tchajwanského výrobce se nacházejí i komunikátory P30, P31 a P50. První dva jmenované komunikátory používají operační systém Symbian UIQ, model P50 pak Microsoft Windows Mobile 2003 SE for Pocket PC. Nutno poznamenat, že z vyjmenovaných komunikátorů se zatím prodává pouze model P30 a to jen na vybraných asijských trzích. Do Evropy tento model asi s určitostí nezavítá. Uvedení modelu P50 je naproti tomu stále odkládáno. Tento model by se měl objevit i na vyspělých trzích USA a Evropy.



BenQ P30, P31 a P50.

Styl nehraje druhé housle

Benq se vždy u svých telefonů snažil dbát důraz na design. Design mobilních telefonů Benq je moderní a oproti ostatním tchajwanským a čínským výrobcům přijatelný i pro evropského zákazníka. Důkazem důrazu na styl je nový netradičně pojatý model Z2 označovaný také jako Qube. Telefon má čtvercový profil a klávesnici umístěnou vertikálně napravo od displeje. Výbava telefonu je bohatá a zahrnuje 1,3 megapixelový fotoaparát, MP3 přehrávač, FM rádio a podporu paměťových karet.



BenQ Z2 Qube a U700.

Vysouvací mobil a hlavně véčka

Benq také představil první vysouvací model U700, který má integrovaný 2 megapixelový fotoaparát. Výbava tohoto modelu zahrnuje MP3 přehrávač a podporu paměťových karet. Doménou Benqu jsou však prozatím modely nižší třídy M220, M300, M305 a M315. Model M305 zaujme ve své třídě prozatím málo vídanou podporou Bluetooth, model M220 má integrované FM rádio. Na asijských trzích jsou populární zejména véčka a Benq jich nabízí celou řadu: S660C, S670C, S680C, S700 , A500, A520 (s web kamerou) a nově M350.



BenQ M300, S700 a S80.

Benq: neznámý ale zajímavý

Z přehledu je patrné, že výrobky Benqu jsou zajímavé a převyšují běžnou asijskou (myšleno čínskou a tchajwanskou) produkci. Umí chytré telefony, nezapomíná na design a jako jeden z mála asijských výrobců má ve svém portfoliu slušné modely klasické koncepce, nejen véčka. Pokud Benq pod značkou Siemensu některé modely uvede na trh, rozhodně by s nimi nemusel hrát druhou ligu. Jestli se tak stane, se ale dozvíme až v příštích měsících.