Pohrobek Siemensu se vrací, zkusí to se dvěma smartphony

Tchajwanský BenQ proslul v roce 2005 "slavným" odkoupením mobilní divize německého Siemensu (více zde). Celá transakce skončila pro BenQ katastrofálně, když nedlouho po převzetí a pokusu proniknout na světové trhy pod značkou BenQ-Siemens (více zde) s výrobou mobilních telefonů v roce 2008 zcela skončil. BenQ se poté zaměřil na své jiné aktivity, jako je výroba monitorů, televizí nebo projektorů.

Nyní to vypadá na návrat BenQ do mobilního byznysu. Podle serveru Digitimes se o to firma pokusí se dvěma smartphony se zatím neurčeným operačním systémem. Dá se předpokládat, že BenQ použije osvědčený android. Model A3 má patřit mezi levné přístroje, druhá připravovaná novinka F3 potom do střední třídy. Alespoň podle Digitimes.

Přestože se model A3 označuje jako jednoduchý, bude vybaven čtyřjádrovým procesorem Qualcomm a 4,5palcovým displejem s rozlišením qHD. Fotoaparát bude osmimegapixelový. Druhý model bude mít stejný displej a používat bude čtyřjádrový procesor Mediatek MT6589 s taktem 1,2 GHz. Fotoaparát druhého připravovaného BenQ bude 12megapixelový.

Nové smartphony nebude vyrábět přímo BenQ. Jejich výrobu tchajwanský výrobce svěří firmě Qisda. BenQ prozatím plánuje své smartphony prodávat pouze na svém domácím (tchajwanském) trhu.