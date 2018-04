Benq M770GT - titán z Taiwanu (preview)

Značka Benq není více než rok stará, přesto tradice firmy ve výrobě mobilních telefonů sahá daleko více do minulosti. Benq je totiž nová obchodní značka pro některé produkty společnosti Acer, která je i u nás velmi dobře známá například svými notebooky. Benq (a dříve i Acer) nevyrábí mobilní telefony jen pod vlastní značkou, ale patří i mezi největší výrobce mobilů pro jiné značky. Pravděpodobně nejznámějším partnerem Benqu je americká Motorola, která s tímto výrobcem spolupracuje již pěknou řádku let. O této spolupráci se mohli a stále mohou přesvědčit zákazníci i u nás, a to v případě populárním modelů Motorola T205 a T191 (T190). Tyto telefony Benq (Acer) nejenom vyrábí, ale sám je i navrhnul, a kdo se s nimi setkal podrobněji, jistě ví, že tyto přístroje mají i odlišné menu než všechny ostatní Motoroly.

Již tradiční výrobce

Benq je však aktivní i v případě vlastních modelů. Většinu prodejů však realizuje jen v teritoriu Asie, do Evropy se dostanou jen výjimečně a většinou jen v rámci neoficiálního dovozu. V aktuální nabídce výrobce dnes najdeme dvě véčka - modely S620i a S630i, které ale na první pohled ničím výjimečným nezaujmou. Jako atraktivnější se jeví dva modely klasicky koncipovaného tvaru, jako je model M760G a dnešní novinka M770GT. Oba modely si jsou velmi podobné, novinka má ale titanový kryt a sám výrobce ji řadí do kategorie stylových telefonů, v tomto případě určený převážně pánské klientele. Stylové přístroje designované speciálně pro jedno pohlaví jsou dnes v Asii velmi populární. Dámám vyhoví hned několik modelů od Samsungu, a aby to pánům nebylo líto, další výrobci se snaží vyjít vstříc právě jim. Vedle Benqu M770GT je „čistě pánským telefonem“ ještě například Amoisonic A6 Dragon, který jsme vám představili v tomto článku.

Tvary jako šité pro Evropu

Vzhled nového Benqu je vcelku konzervativní a s ohledem na oblíbenost véčkových telefonů v Asii překvapí, že se výrobce rozhodnul právě pro tradiční tvar telefonu. Benq (Acer) však nabízel „klasické“ mobily vždy a zřejmě mu tato taktika na divokém asijském trhu vychází. M770Gt je příjemně malý přístroj, který si svými rozměry (99 x 42 x 15 mm) a hmotností (90 gramů) ostudu určitě neudělá. Kryt telefonu je kovový s výjimkou horní zadní části telefonu, kde se pod plastem ukrývá integrovaná anténa. Displej podporuje čtyři odstíny šedi, jeho rozlišení však neznáme. Hlavním ovládacím prvkem je čtyřsměrný kurzor s možností potvrzení vybrané položky. Dvě kontextové klávesy jsou pak elegantně ukryty pod displejem.

Výbava není vůbec špatná

Výbava nového Benqu není vůbec špatná. Telefon disponuje podporou GPRS v konfiguraci 4+2 timesloty, čehož lze využít jak pro WAP (prohlížeč ve verzi 1.2.1), tak pro datové přenosy. Vnitřní paměť telefonu pojme 500 záznamů, které mohou být i vícepoložkové. Zábavu obstarají jak šestnáctihlasé polyfonní melodie, tak i tři hry, které přístroj nabízí. Při psaní SMS zpráv lze samozřejmě použít i prediktivní slovník T9 (zatím jen v anglické a čínské verzi) a telefonu nedělají problémy ani EMS zprávy. Některé detaily výbavy této novinky by měly odpovídat výbavě modelu M560G, který jsme vám již před časem detailně představili. Specialitou modelu M770GT by měla být funkce golfového zpravodajství, která bude ale aktivní jen na Tchajwanu.

CeBIT napoví

Nový Benq M770GT se začal na domácím (taiwanském) trhu prodávat na konci loňského roku za cenu v přepočtu těsně nad 10 000 Kč. Výrobce předpokládá, že jej nabídne i zákazníkům v dalších asijských zemích, ale o prodeji v Evropě zatím nepadlo konečné rozhodnutí. Napovědět by mohl jarní veletrh CeBIT, kde Benq a i Acer pravidelně vystavují. Model M770GT byl představen poprvé právě na loňském CeBITu, kde se výrobce pochlubil i top modelem M830, který se ale začne prodávat nejdříve za měsíc. Benq věří v úspěch svých novinek, které by mu měly pomoci udržet pozici největšího výrobce mobilů na Taiwanu.