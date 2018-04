BenQ M560G - orchestr v mobilním telefonu

Mobilní telefony značky BenQ, dřívější Acer, se letos výrazně prosazují nejen v Asii, ale také na některých evropských trzích. Na úspěch svých nedávných véčkových modelů S630i a S620i chce taiwanský výrobce navázat svým novým low-endovým mobilem s označení M560G. Nový telefon je určen pro nejmladší populaci uživatelů mobilů, v malém a lehkém kabátku jim nabízí především velké množství polyfonních melodií včetně audio nahrávek, atraktivní hry a další pokrokové funkce.

Na jaře letošního roku BenQ představil hned tři véčkové telefony – 830C s barevným displejem, MMS a javovými aplikacemi a siamská dvojčata S620i a S630i. Všechny tři typy si vydobyly poměrně dobrou pozici na trhu, ale nový model se orientuje na úplně jiného zákazníka. M560G je malý chytrý mobilní telefon, který sice nepřináší nikterak světoborný design, ale díky svému funkčnímu potenciálu by se brzy mohl stát oblíbeným přístrojem vyznavačů levnějších low-endových mobilů. Prodávat se začne ještě na konci tohoto měsíce v Asii, snad ještě koncem roku by mohl zavítat i k nám do Evropy. Informace o přechodu značky Acer na BenQ a o starších modelech tohoto výrobce najdete v tomto článku.

Nejzajímavější na tomto telefonu je určitě nabídka vyzváněcích melodií, kterých se do interní paměti vejde na tři stovky. Hudební knihovna M560G má velké množství přednastavených 16ti tónových polyfonních skladeb, jednoduché instrumentální melodie a dokonce omezený prostor pro audio nahrávky. Velký potenciál zvonění si navíc majitel tohoto telefonu může doplňovat v polyfonním skladateli melodií, nebo si další skladby nahrát s pomocí wapu či datového kabelu. Velkou předností nového BenQu jsou také jeho rozměry (99x42x19 mm) a váha pouhých 79 gramů. Design telefonu v sobě nezapře asijského výrobce, bez povšimnutí jistě nemůže zůstat ovládací kříž známý z dražších manažerských telefonů, klávesnice s velkými tlačítky dostatečně od sebe vzdálenými, nebo displej s volitelnou barvou podsvícení. Do výčtu kladů M560G jistě patří také wap (verze 1.2.1) s podporou GPRS (Class 10); rychlá data stejně jako java nebo MMS chybí, to by se ale mělo příjemně podepsat na ceně mobilu. Multimediální funkce možná budou některým namlsaným obdivovatelům scházet, jako malou náhražku můžete vzít zavděk zprávami EMS, ve kterých je možné spolu s textem posílat obrázky, jednoduché aplikace nebo melodie. Na posílání melodií mezi jednotlivými uživateli výrobce hodně sází. Telefon je duální a funguje v evropských a asijských sítích GSM na frekvencích 900 a 1800 MHz.

Majitelé nového BenQ mobilu si užijí také povedených her, v základní výbavě jsou dvě – taneční Dance Dance a vesmírná střílečka Air Hawk Space Shooting, další hry výrobce chystá pro nahrání ve spolupráci s nejmenovanou korejskou softwarovou firmou. Jaká bude cena M560G zatím není známo, můžeme ale přepokládat, ve srovnání s podobnými telefony, že by se nemusela přehoupnout v přepočtu přes pět tisíc korun.