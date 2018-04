Benq definitivně pohltil Siemens, co se změní?

Od 1. října se skutečností stalo to, co bylo upečeno v červnu letošního roku. Ztrátovou divizi mobilních telefonů Siemens koupila tchajwanská společnost Benq. O této akvizici roku jsme vás mnohokrát podrobně informovali, nyní je ale čas podívat se, co nás čeká a nemine. Od ohlášení akvizice proběhlo tiskem množství spekulací, počínaje vizí konce značky Siemens ještě letos až po setrvání této značky na poli mobilů na věky. Nyní samotný Benq uvedl jak to bude, i když některé nejasnosti nadále přetrvávají.

V každém případě do konce letošního roku se vůbec nic nezmění. Na trhu jsou a budou všechny modely Siemensu a to jak ty, které se již prodávají, tak ty které výrobce představil od oznámení sloučení obou společností. Tyto modely se budou prodávat pod značkou Siemens a to pravděpodobně až do konce příštího roku. Podle našich informací ale ještě letos všechny nově vyrobené mobily dostanou i logo Benq. Nebude se ale zatím jednat o spojený název obou společností.

Ten ponesou až nové mobily vzešlé ze spolupráce obou společností. První novinky Benq Mobile představí na jaře příštího roku. Jako vhodný termín odhadujeme buď 3GSM World Congress, nebo následující veletrh CeBIT. Novinek se tak dočkáme buď v únoru nebo březnu příštího roku. Jak bude vypadat nový spojený název obou společností zatím nevíme. Napovědět ale může logo uvedené na plakátu, který zveřejnil tchajwanský server Eprice.



Bude takhle vypadat společné logo Benq Siemens? Zdroj: Eprice.com.tw.

Vedle mobilů Siemensu, které jsou u nás dobře známé, budou na trhu i přístroje Benq. V případě modelu SFG75 je jasné, že taktéž ponese logo Siemensu a pravděpodobně se bude pod značkou Siemens prodávat i chytrý mobil P50. Benq bude chtít na evropském trhu uplatnit i další své aktuální modely. Které to ale budou zatím nevíme a stejně tak nevíme, jestli se budou prodávat pod značkou Siemens, nebo pod značkou Benq. Je možné, že rozhodujícím faktorem bude konkrétní trh, kde se telefony budou prodávat. Je to ale jen dočasné řešení. Jak již bylo uvedeno, přijde společná značka, kterou bude výrobce používat po dobu pěti let a to počínaje touto sobotou. Po této době značka Siemens z mobilů definitivně zmizí. Je však možné, že to bude ještě dříve.



Web nové společnosti Benq Mobile s rozcestníkem na produkty obou značek.

Z praktického hlediska došlo od soboty i k dalším změnám. Změny se týkají především internetových stránek. Původní web Siemens-mobile.com stále existuje, ale následně bude zájemce automaticky přesměrován na doménu Benqmobile.com. Vizuálně ale k žádné změně zatím nedošlo, ač na nové doméně, vypadají stránky stále stejně. To platí i o českých stránkách mobilů Siemens. Vstup je na ně možný z adresy Siemens-mobile.cz, následně se ale doména automaticky přesměruje na Benqmobile.com. Fanoušci značky by si měli zapamatovat právě tuto adresu. Najdou na ní základní informace o nové společnosti a také rozcestník na katalog produktů obou značek. Ty původně od Siemensu jsou ale umístěny na starém grafickém rozhraní. Česká varianta domény zatím nefunguje, to je ale jen otázka času.

Benq Mobile je podle údajů z poloviny letošního roku šestý největší výrobce mobilů na světě. Patří mu přibližně 5,2% trhu. Společnost zaměstnává zhruba 7 000 lidí a centrála zůstala v Německu, v Mnichově. Zapamatovat si můžeme i dvě důležitá jména. Ředitelem společnosti je Clemens J. Joos a prezidentem Benq Mobile je Jerry Wang.



Původní web Siemensu, ale již na doméně Benqmobile.com.

Následující měsíce a roky ukáží, nakolik bude spolupráce divize mobilů Siemensu a tchajwanské společnosti Benq úspěšná. Vzít si příklad, nebo se poučit, může třeba z podobného partnerství Sony Ericssonu, bližší srovnání ale najde spíš v převzetí Alcatelu čínskou společností TCL. A právě toto manželství příliš nefunguje, když se Alcatel z evropských trhů podstatně stáhl.