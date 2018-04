Benefon Twin+ (recenze)

Od 1.dubna roku 2000 můžete v České Republice konečně koupit dlouho očekávané "Dvojče" od společnosti Benefon, která se na našem trhu již jednou úspěšně prezentovala telefony pro NMT. Pojďme se podívat, jaké má šance své předchozí úspěchy zopakovat.

Balíček, za který zaplatíte téměř 16.000 korun českých s DPH (pokud nechcete verzi dual-SIM, vystačíte si s méně) obsahuje samotný přístroj, elegantně uložený na zeleném sametu, 140ti stránkový manuál formátu A5, záruční list, baterii a nabíječku.

Telefon se základní 650mAh Lithium ion (120h) baterií váží 105g při rozměrech 112 x 49 x 27 mm.(obr. 2) Rozměry se nemění ani pokud použijete jiné baterie, na výběr máte navíc 1100mAh Litium ion (200h) nebo 750mAh NiMH (125h). *V závorkách jsou výrobcem uvedené hodnoty čistého stand-by.

S dvousimovým Twin+ můžete použít stejně jen základní baterii. Při běžném používání se 40ti SMS zprávami a hodinou telefonování denně vydrží telefon zhruba 40 hodin. Třetí den už nemáte jistotu, že budete stále k dostižení. Díky použité Li-ion baterii ale můžete telefon nabíjet kdy se Vám naskytne příležitost, bez ohledu na její aktuální nabití.

Telefon je duální a je tedy schopen provozu v obou u nás využívaných pásmech 900MHz i 1800MHz. Přístroj dále nabízí uložení dvou SIM karet současně - najednou ale smíte používat jen jednu. Nečekejte ovšem žádný zázrak. Telefon zkrátka obsahuje dva šuplíčky na simky a při zapnutí vám nabídne, kterou že to má zrovna aktivovat. Pro častého "střídače" dvou různých SIM karet tak odpadá otevírání telefonu a vyměňování karet.

Displej

Benefon Twin se mimo jiné chlubí plně grafickým displejem s rozlišením 100 x 48 bodů při celkových rozměrech displeje 33 x 17 mm. Displej má elektro-luminescenční podsvícení, které bylo dosud vidět pouze u několika typů náramkových hodinek. Na rozdíl od nich, je zde ale barva spíše zelená, nikoliv modrá. K celkově výborné čitelnosti přispívá i možnost nastavení kontrastu displeje v rozmezí čtrnácti kroků. Telefon zobrazuje až 5 řádek textu, tedy nikoliv 6, jak je nesprávně uvedeno v reklamních prospektech!

SMS zprávy

Dále umí odesílat a přijímat až 640 znaků dlouhé SMS zprávy á-la Nokia. U nás síť žádného operátora tuto možnost nepodporuje, takže dlouhé SMSky jsou při odesílání automaticky rozděleny na více zpráv o délce 152 znaků. Další vymožeností krátkých textových zpráv je volba "Send with location". Taková SMS pak dorazí na místo určení s údajem o poloze odesilatele. Případné využití je kupříkladu v nalezení nejbližší otevřené restaurace. Rozepsanou zprávu můžete i uložit jako "postponed". Dle manuálu telefon dokáže uložit do paměti až tři rozepsané zprávy, to ovšem u dubnového firmware neplatí a zprávu si můžete uložit do telefonu pouze jednu.

Telefon má vestavěný hardwarový modem 14.4, takže pro připojení k počítači potřebujete pouze kabel a sériový port - infraport bohužel chybí.

Ovládání telefonu

Klávesnice je příjemně tvrdá s velice malým zdvihem tlačítek. Pro základní ovládání slouží spojená klávesa šipek a dvě "soft-menu" tlačítka. V základním stavu umožňuje první přístup do telefonního seznamu, organizéru a budíku.

Druhým tlačítkem se dostáváte k SMS zprávám, přijatým a nepřijatým hovorům, nastavení, zamykání telefonu a SIM, volbám sítě a k příslušenství.

Červené tlačítko pro ukončení hovoru slouží v každém menu jako ESC do standby módu. Stiskem šipek lze uzamknout klávesnici či rychle změnit zvukový profil.

Pro seznam volaných čísel stačí tradičně stisknout zelené tlačítko pro uskutečnění hovoru. Telefon obsahuje seznam 5ti posledně volaných, přijatých a zmeškaných hovorů včetně času. Časové razítko se u přijatých a zmeškaných hovorů neztrácí ani při změně SIM karty.

Telefon umožňuje automaticky či ručně uzamknout klávesnici, při psaní SMSek využívat technologii T9 pro predikci slov (opět chybí český slovník). Umí se i sám v nastavenou dobu vypnout a dokonce i zapnout. Pokud nemáte aktivní ochranu karty pomocí PIN, telefon se i přihlásí do sítě. Divně to funguje u Twin+, ten totiž tupě čeká, až si vyberete, kterou kartu vlastně chcete aktivovat.

Profily a personalizace

U Benefonů si opravdu vyhráli s profily. Kromě 4 základních a docela rozumně přednastavených, máte k dispozici i místo na tři kompletně vlastní profily včetně pojmenování. A ty základní můžete navíc libovolně upravovat.

V telefonu je 40 různých pípání a melodií a kteroukoliv můžete přiřadit příchozímu hovoru, budíku, upozornění kalendáře či SMSkám, další melodie si můžete komponovat i sami, ovšem potřebujete k tomu datový kabel a speciální software.

Dále můžete v profilech volit hlasitost potvrzovacích zvuků telefonu, hlasitost stisku tlačítek, zapnutí či vypnutí podsvícení a změnit jméno profilu. V rámci úspory si tak můžete třeba vytvořit denní profil, s vypnutým osvětlením telefonu. Nutno dodat, že po měsíčním experimentování jsem rozdíl ve výdrži telefonu se svícením a bez nezpozoroval.

Organizer

Stejně nápaditě je proveden kalendář s připomínkovačem. Vložená událost může nastat pouze jednou, denně, pouze v pracovní dni a dokonce ve zvolených dnech! Můžete události přiřadit zvukové upozornění přímo v nastavený čas události nebo v 15ti minutových intervalech před.

Bohužel opět díky nedotaženému firmware se těchto událostí vejde do paměti telefonu pouze 6. Toto by se mělo zlepšit v nové verzi fw, kdy u Benefonu slíbili 10 pozic - v manuálu ostatně 10 pozic uvádějí. Stejně nápaditě je udělaný i budík, který dokáže vzbudit i při vypnutém telefonu a navíc je vybaven "snooze" funkcí. Když jste lenoch jako já a stává se vám, že vřeštící telefon umlčíte a klidně spíte dál, přijde Vám tato funkce jistě vhod.

Telefonní seznam

Telefon umí 9 jednotlačítkových voleb. Delším podržením klávesy automaticky zavoláte na telefonní číslo uložené na pozici SIM s číslem stisknutého tlačítka; ovšem kromě "1", ta slouží pro rychlé psaní SMS zpráv.

Přímé propojení čísla a paměťové pozice je mírně nepraktické při použití telefonu s vaší starou SIM kartou. Potom musíte totiž přeházet záznamy na kartě tak, aby odpovídali vaší představě. Telefon je vám mírně nápomocen, když při ukládání sám nabízí volná čísla paměťových pozic.

Jednosimové "Dvojče" zvládne až 255 pozic na simce, Twin+ má navíc ještě v paměti místo na dalších 50 telefonních čísel. Při listování seznamem pak nabízí současně čísla jak z karty tak i z vlastní paměti. V seznamu se na okraji displeje zobrazuje progresivní "scrollbar", což usnadňuje orientaci. Přímo při listování je možno vyhledávat pouze dle prvního písmene, ovšem před vstupem do seznamu máte možnost část jména přímo zadat a hledání tak urychlit.

Přístroj je již standardně vybaven EFR kodekem a díky celému provedení je zvuk při dobrém signálu krásně čistý a zbavený jakýchkoliv rušivých šumů. I hlasitost a možnost její regulace jsou dostatečné. Telefon podporuje přidržení hovoru, konferenční hovor, vypnutí mikrofonu a další funkce, které jsou dostupné ze speciálního "call menu", které je aktivní pouze při probíhajícím hovoru. Při hovoru můžete používat také všechny ostatní funkce, včetně psaní SMS zpráv, kalendáře, kalkulačky i her.

Hry

Hry máte k dispozici tři. Oblíbenou verzi hry Arkanoid nazvanou "Wall breaker", dále "Galactic gunner", kde je cílem zabránit přistávajícím ufonům přistát a jakési bludiště, kde prostě jen bloudíte na čas. Díky prvně jmenované hře se ke svému telefonu po večerech dostanu minimálně, za což vděčím své drahé polovičce...

Co se vám na telefonu nebude možná líbit

Bohužel na firmware je hodně vidět, že i u Benefonů měli problémy stihnout slibovaný termín uvedení na trh. Při příchozím hovoru by měla existovat možnost vypnout prvním "soft menu" tlačítkem zvonění. V současně dostupném firmware tato možnost zcela chybí, zato máte možnost vypnout zvonění při události připomínkovače. Tedy zjevně chybně programově navázaná funkce.

Další velkou chybou software je občasné zmizení obsahu psané SMS zprávy. Po krátkém problesknutí standby obrazovky telefonu se veškerý doposavad napsaný text zprávy ztratí a pouze ukazatel zbývajících znaků naznačuje, že se stala nějaká chyba. Stejně tak při delší zprávě se odezva telefonu lineárně prodlužuje. Čím více znaků zpráva již obsahuje, tím déle musíte čekat, než telefon právě stisknuté tlačítko zobrazí. A běda vám, pokud píšete rychle a po paměti. To software naštvete natolik, že po zaplnění bufferu rovnou vypne celý telefon.

Jiným problémem je skutečnost, že telefon během probíhajícího hovoru nijak nesnižuje hlasitost ostatních událostí. Pokud tedy máte zvolen nějaký hlasitější profil a obdržíte SMSku nebo Vám začne zvonit budík, máte na dlouhou dobu místo ucha jeden velký zvon. Tímhle je Twin téměř nebezpečný zdraví. Před uskutečněním hovoru toto lze omezit zvolením tiššího profilu, ale když někdo volá vám...

Také podpora AoC a vůbec účtování je mizerná. Pokud nabíjíte Vaši Go-kartu, musíte po obdržení zprávy o úspěšném nabití vypnout a znovu zapnout celý telefon, aby se kredit aktualizoval. Stejně tak zbývající kredit lze zjistit jen hluboko v menu a navíc si ho musíte sami vypočítat rozdílem Maximum cost - Total calls.

Přístroj také špatně zobrazuje neukládající se SMS zprávy (například informaci o ceně uskutečněného hovoru u Oskarty). Z takovéto zprávy je zobrazena pouze část, která se vejde na displej. Ke zbytku se už nedá nijak dostat.

Dle reklamních prospektů si Twin dokáže vyžádat potvrzení o doručení SMS zprávy a dále s ním pracovat. Bohužel to opět není pravda a Twin si dnes potvrzení nedokáže ani vynutit.

Další nepříjemnou záležitostí je neschopnost telefonu vytáčet čísla začínající hvězdičkou - například *608 důležité pro Oskara nebo *11 či *77 u EuroTelu si s Twinem nezavoláte.

Firmware obsahuje i další drobné chybičky v překvapivě velkém množství, takže nezbývá jen doufat, že se firma Benefon chytne za nos a něco s tím udělá - otázka zní, jak bude v Čechách možno upgradovat firmware na novější verzi.

Telefon se cenově pasuje spíše k horní hranici telefonů střední třídy a zde bychom očekávali standardně vibrační vyzvánění, infraport či alespoň hlasité handsfree. Do stejné cenové kategorie totiž patří mimo jiné i Nokia 7110 nebo Siemens S25 ale také triband Motorola Timeport 7089 neřkuli Ericsson T18. Všechny tyto telefony mají vyzrálejší firmware a většinou nabízejí i širší sadu funkcí, zpravidla pak vibrační vyzvánění a infraport.

Pokud něco z toho nutně potřebujete, není Twin tím pravým pro vás. Pokud se přesto pro jedno z Dvojčat rozhodnete, ověřte si stav firmware. Jestli uvidíte některou z výše zmíněných chyb, telefonu se raději velkým obloukem vyhněte, v opačném případě je Twin tou správnou volbou.

Dle vyjádření zástupce oficiálního dovozce Cellular Staru byl v recenzi použit přístroj s FW, který se na český trh dostal nedopatřením a v současné době prodávané přístroje výše popisované závady již nemají. Toto tvzení ověřujeme, ovšem telefon s tímto fw je stále možne v Praze koupit běžnou cestou v obchodě.

