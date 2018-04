Benefon Twin (preview)

Po uvedení nových mobilních telefonů na Telecom Interactiv je na tomto poli přeplněno a my vám přinášíme jakési testíky novinek, které se u nás dříve, či později objeví.

Jednou takovou novinkou je i dualbandový mobilní telefon Benefon Twin. Telefon je předurčen pro ty, kteří si rádi individualizují telefony. Pomocí různých barev výměnné masky displeje a pár barevných variací mobilního telefonu Benefon Twin lze úplně personalifikovat tento komunikační prostředek.

Tento telefonek má rozměry 112x49x27 mm a jeho hmotnost činí 105 gramů. Tím se dostává za hranici, která je pro dnešní telefony nezbytná a v případě Benefon Twin jsou parametry přímo vyhovující.

Displej je plně grafický s vysokým kontrastem. Jeho rizlišení je 100x48 bodů, což je dost vysoké na to, aby se na něm zobrazilo až 6 řádek textu. Velikost fontů se mění dynamicky nebo si ji lze navolit dle přání uživatele.

Telefon obsahuje hodiny a datum, což mu dává možnost obsáhnout i funkci organizéru, kterou Twin samozřejmě má. Dále telefon obsahuje budík, poznámkový blok, kalendář a dále plánování automatického zapnutí a vypnutí telefonu, jako má naříklad Siemens S25.

Telefon pracuje takté s technologií T9, která urychluje nejen psaní SMS zpráv, ale i poznámek v kalendáři, či poznámkovém bloku. Přístroj vám dokonce bude moci i převádět měnu a umožní vám hrát tři různé hry.

Benefon Twin poskytuje rovněž vlbu jednotlačítkového vytáčení, kterou již někteří lidé považují za nezbytnou. Funkce, jako je například předávání hovoru, konferenční hovory a čekání hovoru již snad není třeba představovat zvlášť. Tyto jsou standardním vybavením nových mobilních telefonů.

Telefon si pamatuje 15 posledně volaných čísel a u každého zaznamenává čas a datum, kdy bylo naposledy voláno. V paměti se uchovává dále i 10 přijatých čísel, rovněž s časovým označením.

Telefon podporuje SMS zprávy do velikosti 160 znaků, což je dnes již standard. Dále ale telefon umí odpověď na SMS, předání SMS dále, vyzvednout jméno nebo číslo z textu, potvrzení o doručení zprávy a cell broadcast.

Jako u jiných Benefonů podporuje i Twin informace, statistiky a notifikace ohledně stavu baterie a jejího nabíjení.

Přístroj podporuje 40 druhů vyzváněcích melodií, další melodie lze downloadovat a nebo složit přímo v telefonu.

Telefonu nechybí podpora SIM toolkitu, podpora předplacených karet a samozřejmě funkce network lock, proti které dnes spousta lidí bojuje a platí za odblokování telefonu vcelku dost peněz za tento úkon.

Co je na Benefon Twin pozoruhodné je ale to, že jsou podporovány datové přenosy o rychlosti 14.4kbps a v telefonu je za tímto účelem vestavěn HW modem s přímou podporou AT příkazů.

Dalším plusem pro Twin je i výdrž baterií, která se pohybuje s Li-Ion baterií 650mAh ve standby módu kolem 120 hodin a nebo 5 hodin a 20 minut hovoru. S 1100 mAh baterií není problém dosáhnout až 200 hodin standby a nebo 9 hodin pořád hovořit.

S tímto telefonem se zdá, udělal Benefon slušnou alternativu k stávajícím telefonům v předplacených sadách. Jak se zdá, bude toto nejspíš ideální pokračování řetězce, který končí u Nokie 3210.