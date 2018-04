Benefon Twin Dual SIM (preview)

Mnozí uživatelé mobilních služeb v České republice jistě již delší dobu uvažují o druhé SIM kartě, ať je to již předplacená karta ke klasickému paušálu a nebo karta druhého operátora. Někteří toto již znají.

Důvody, které vedou uživatele k tomuto uvažování jsou různé, ale nejčastěji to bávají tyto:



Redukce cen tím, že uživatel bude používat na volání do jedné sítě kartu této sítě a do druhé sítě se bude volat přes jinou. Tento případ je méně častý, ale je reálný.

Další důvod je ten, že lidé, kteří často cestují, mohou narazit na místa, kde je signál jen jednoho operátora a ten druhý vypadává, nebo v horším případě vůbec není. Pak se zde hodí dvě SIM karty.

Pokud zaměstnanec dostane v podniku firemní kartu a již jednu vlastní, tak je občas vyměňuje, jelikož ne všechny podniky hradí zaměstnancům mobil v plné výši.

Problém vyměňování SIM karet, které je někdy poměrně zdlouhavé řeší mobilní telefon Benefon Twin Dual SIM. Jeho řešení není sice tak dokonalé, že byste mohli používat obě karty najednou, ale musíte přebootovat SIM kartu a v daném okamžiku lze tudíž používat jen jednu kartu.

Benefon Twin DUAL SIM přináší všechny funkce, které má jeho jednoSIMové dvojče Benefon Twin, jehož recenzi najdete zde.

Přínos DUAL SIMu tkví v tom, že do tohoto telefonu můžete vložit dvě SIM karty najednou a při jeho zapnutí si jednu z karet zvolíte pro aktuální použití.

Jediná nevýhoda, kterou bych zde spatřoval by byla, kdyby tento telefon začal dotovat některý operátor, tak bude telefon pravděpodobně blokován na jeho síť, takže druhá karta bude z téže sítě. Ovšem to je pouze utopická představa, že by byl DUAL SIM u nás dotován, jelikož samotná myšlenka DUAL SIMu je v rozporu s blokováním telefonu na jednoho operátora.

Zde tedy nastává šance pro podnikavce, kteří by tento telefon dovezli. Zcela určitě by se tohoto modelu prodaly stovky kusů.