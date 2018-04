Benefon Track - osobní strážce (preview)

Benefon Track kráčí ve stejných šlépějích jako předchozí model Benefon Esc!. Až na určité změny v designu a nepatrný váhový rozdíl jsou tyto dva telefony téměř stejné. Model Track disponuje stejnou škálou funkcí jako Benefon Esc!, včetně navigačního systému GPS (Global Positioning System). Benefon Track se však od svého, jen o málo mladšího předchůdce, liší svými "telematickými" funkcemi, neboli možností neustálé "sledovanosti" (Tracking). Tím se také značně stabilizuje zákaznická skupina, na níž je tento typ telefonu zaměřen.

Benefon Track

Stejně jako "escéčko", tak i Benefon Track patří do skupiny "outdoorových" telefonů. Jeho obal je taktéž vyroben z velmi odolného materiálu, který chrání telefon proti nárazům i vodě. Na trh by se Track měl dostat nejprve v barvě černé. Zda-li bude k dispozici také modrý a žlutý (viz, obrázek), se nám prozatím nepodařilo zjistit. Rozměry a váha telefonu jsou 129 x 49 x 23 mm a 158 g. Velikost je tedy úplně stejná jako u Benefonu Esc!, hmotnost je však ještě o 8 g vyšší. Displej je plně grafický, pětiřádkový s rozlišením 100 x 48 bodů.

Standardně dodávaná baterie je lithium-iontová, o kapacitě 650 mAh. Výdrž na jedno nabití výrobce udává až 85 hodin v pohotovosti nebo 150 - 360 minut hovoru. V případě používání GPS navigátoru by vám baterie údajně měla posloužit alespoň 270 minut. Doba nabíjení baterie je 90 minut. Pokud byste si přáli ještě větší výkon, lze dokoupit vysokovýkonnou Li-Ion baterii o kapacitě 1050 mAh, která sice zvýší hmotnost telefonu o dalších 20 g, zato ovšem vydrží až týden neustálého provozu.

Funkce

Telefon je dualband. Můžete ho používat v pásmech GSM 900/1800 MHz. Podporuje SIM toolkit i funkci EFR (Enhanced full rate). Umožňuje přenášet faxové i datové soubory (rychlostí 14,4 kbps). Benefon Track má také implementován hardwarový modem. Bohužel opět chybí (stejně jako u Benefonu Esc!) IrDA port a WAP (Wireless Application Protocol) prohlížeč. Dalšími užitečnými funkcemi se to jen hemží. Jen namátkou: kalendář, hodiny, budík, kalkulačka, jednotlačítková volba, konferenční hovory, CLIP / CLIR, automatické nastavení vypnutí / zapnutí telefonu, software T9, vibrace, hry, 40 druhů vyzvánění a také možnost vytvořit si a následně uložit vlastní melodii.

Benefon Track opět postrádá interní paměť v telefonu. Co se týče posledních hovorů, Track vám umožní vyvolat posledních 15 / 10 / 10 (volaných / přijatých / zmeškaných) hovorů. Do editoru zpráv v telefonu lze napsat SMS o velikosti až 640 znaků. Také si můžete zjistit čas a datum doručených zpráv, nastavit si automatickou odpověď při doručení zprávy, nebo z došlé SMS vyjmout číslo či jméno odesílatele a uložit jej do seznamu.

A opět je tu GPS

GPS je navigační systém, jenž dokáže během okamžiku určit vaši momentální pozici s přesností na metry. "Global Positioning System" je tvořen skupinou 24 satelitů neustále obíhajících kolem Země ve výši 20 000 km. Tyto satelity monitorují vlastní pozici i pozici okolních satelitů a tyto údaje spolu s přesným časem posílají na Zemi. Přijímače GPS přijímají tyto signály a ze získaných údajů vyhodnocují svou přesnou pozici spolu s rychlostí a směrem posunu. Přesnost lokalizace jednotlivých GPS přijímačů je řádově 50 - 100 metrů. Více informací o systému GPS naleznete zde.

Vybavení Benefonu Track v oblasti GPS je naprosto shodné s předchozím modelem - Benefonem Esc!. Zde je tedy malé shrnutí. Telefon má vestavěný dvanáctikanálový paralelní přijímač a podporu externího NMEA 0183 interface. Součástí GPS navigátoru je také mapa a kompas. Budete-li mít zájem o mapu jakékoliv oblasti či města na světě, můžete si ji stáhnout z internetu a "vložit" do přístroje. Potom se již nemusíte obávat, že byste se mohli ztratit. A je přitom úplně lhostejné, pohybujete-li se ve městě, na poušti nebo v lese. Neustále máte k dispozici vaše souřadnice, rychlost (okamžitou, průměrnou a maximální), váš směr i cíl. A ještě něco - GPS funguje na zemi, ve vzduchu i na vodě.

Funkce "Tracking"

Je vlastně tím hlavním rozdílem mezi oběma výše zmiňovanými modely. Jak již sám název telefonu napovídá, výhoda (nebo nevýhoda?) tohoto modelu spočívá v možnosti neustálé sledovatelnosti (tracking) jeho souřadnic a trasy pohybu. Benefon Track je kombinací GSM mobilu, GPS navigátoru a "štěnice", která "nikdy nespí". Tím je vlastně téměř zodpovězena otázka, pro koho je tento mobil určen. Obyčejným telefonistům sotva. Byl navržen spíše pro policii, armádu, bezpečnostní agentury a podobné instituce. Zkrátka pro podniky, které potřebují mít neustálý přehled o každém článku svého řetězce. A jak to bude vypadat v praxi? K těmto telefonům bude dodávána také ústředna, která se pevně umístí na základně. Všechny Benefony a jejich uživatelé budou na tuto ústřednu napojeni a vytvoří tak jakýsi uzavřený "bezpečnostní okruh". Ústředna bude schopna neustále monitorovat pohyb a souřadnice všech telefonů. Dojde-li k nouzové situaci, například loupeži, přepadení a podobně, Benefon Track umožní diskrétně a hlavně okamžitě vyslat nouzový signál pomocí tlačítka na vrchu telefonu a ústředna okamžitě ví, kde přesně se dotyčný nachází, a může dát ihned podnět k potřebným bezpečnostním opatřením.

Společnost Benefon je v České republice zastoupována prostřednictvím firmy Cellular Star. Tento model se na náš trh dostane zřejmě začátkem roku 2001. Za kolik si jej budete moci pořídit zatím není známo. Podle vyjádření firmy Cellular Star se však tento model telefonu do prodejní sítě pro maloobchodní odběratele vůbec nedostane.

Vzorek, který jsme měli k dispozici na Invexu, byl pouze v beta verzi. Některé údaje (týkající se softwarové části telefonu) v tomto preview se proto mohou od finální verze lišit.