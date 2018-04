Benefon se tlačí na náš trh

Značka mobilních telefonů Benefon je na trhu mobilních telefonů v České republice známa především díky svému modelu Benefon iO. Od doby kdy se začal tento telefon prodávat uplynula poměrně dlouhá doba a po nových mobilech od Benefonu jako by se zem slehla.

Posledních několik měsíců se ale hodně mluví o mobilech Benefon Twin Dual SIM, jenž dokáží ve svých útrobách třímat dvě SIM karty a snadnou manipulací (vypnutím a zapnutím telefonu) mezi nimi přepínat. Telefon je podle zástupců firmy Benefon řazen do střední třídy. Funkcemi tomu opravdu tak je, ale cena 12 tisíc bez DPH se mi zdá opravdu přehnaná. Vždyť podobná cena je nasazena nyní u Nokia 7110, která má navíc IrDA port a řadí se do vyšší třídy, mezi manažerské telefony.

Obdobná situace nastává i u modelu pro jednu SIM kartu, u Benefon Twin dual. Funkcemi shodný s Twin dual SIM, leč ochuzen o jeden slot pro další SIM kartu, je 105 gramů lehký a rozměry připomíná velikost Siemensu S25. Jako je předchůdce postrádá IrDA, ale dovede rovněž komunikovat na 14.4 kbps. Bohužel pro připojení k počítači je nutné vždy použít kabel. Jeho cena je pouze o 2 tisíce nižší, než u dual SIMu, takže vás Twin přijde na 10 tisíc bez DPH.

Oba modely by měly být k prodeji mimo jiné i u společnosti CellularStar, kde budou údajně od poloviny dubna. Ovšem vzhledem k tomu, že se informace o těchto mobilech dostávaly do naší redakce již před půl rokem a k prodeji se dostávají až nyní, obáváme se, že nafouknutá bublina a uživatelé plné očekávání vyvolají stejný efekt jako při příchodu Nokia 7110. Po jejím příchodu se ukázalo, že to s ní zase tak horké není a vše, co jsme od ní očekávali jsme již znali. Nic nového nám tedy "nepřinesla". Postihne Benefony stejný osud? Mimoto jsou dle mého soudu ceny za oba modely velmi vysoké. Jsou to přeci telefony middle-class. Proč tedy stojí pomalu stejné peníze jako high-end mobily?

Dalším mobilem, který očekáváme se sbíhajícími se slinami je Benefon Q. Ten by se měl na pultech prodejen objevit na konci léta za cenu nám již nepředstavenou. Tento telefon má kromě podpory WAP vestavěný Microsoft Mobile Explorer s jehož pomocí lze procházet i klasické HTML stránky.

Na podzim roku nám Benefon přinese jeho zázračný Benefon ESC!, který má vestavěnou GPS stanici. Bohužel mu chybí WAP, což je velká škoda, jelikož kvalita jeho displeje je neskutečná. Díky možnosti zobrazovat mapy v GPS režimu musí ESC! disponovat opravdu kvalitním displejem. Ten se opravdu nedá srovnat dokonce ani s některými PDA současnosti. Bohužel se nám nepodařilo zjistit, jakou daň za to zaplatila životnost baterie. Pravděpodobně vysokou. Nicméně cenou přibližně 36.000 korun bez DPH nás Benefon ohromil daleko více, než funkcemi ESC!. Za tuto cenu si totiž můžeme pořídit mobilní telefon, GPS stanici a dejme tomu ještě Psiona Revo. A funkci Find Friend nasimulujeme jednoduše funkcí Send SMS with Coordinates and Find it on the GPS.