Benefon Q - uvnitř je zcela nový svět. Tak zní reklamní slogan, který připravuje prostor pro nový mobilní telefon Benefon Q. V čem je tento softwarový svět nový, jsme se mohli přesvědčit na Invexu a nyní vám přinášíme informace o tom, jak taková inovace vypadá.

Rozměry 100 x 46 x 18 mm a váha 89g z něj dělá nejmenší a nejlehčí telefon v jeho kategorii. Povrch je z hliníkové slitiny a na pohled působí příjemně, navíc je tu vědomí, že se nejedná jen o dobře zabarvenou umělou hmotu. Hliníkový povrch z něj dělá telefon, se kterým se nebojíte, že se rozpadne nebo jinak poškodí při běžném užívání. Klávesnice ze stejného materiálu je snadno ovladatelná a celkem vkusně řešená a můžete ji zablokovat ručně nebo nastavit automatický zámek.

Displej je plně grafický, silně podsvícený (modře) a k dispozici dává šest řádků plus jeden informační (ikony).

Nabíjení baterie výrobce uvádí tři a půl hodiny, což by mělo vystačit na pohotovostní dobu 85 hodin. Není třeba zdůrazňovat, že tento údaj platí pro telefon, který je v úplném klidu. Tenká, nenápadná baterie je ve standartu dodávána Lithium polymerová (650 mAh) a tady narazíme na první plus nového Benefonu. Pokud jste s telefonem mimo oblast pokrytí sítě, automaticky šetří napájení a telefon baterii "nevysává". Benefon ale proslul svou citlivostí na signál a qéčko není výjimkou, takže do střetu s takovou situací se dostanete minimálně.

Seznam v telefonu obsahuje padesát míst. Seznam přijatých, uskutečněných a zmeškaných hovorů disponuje ke každému záznamu údaj o datu, čase a účastníkovi, který hovor uskutečnil, stejně jako archiv krátkých textových zpráv. Uložení čísla odesílatele SMS do seznamu a přístup k telefonnímu seznamu při jejich odesílání dnes již patří ke standardu. Zajímavostí je možnost vytáčení tísňového volání bez přítomnosti SIM karty.

V menu najdeme kromě nejstandardnějších položek také Konvertor měn, tři hry, budík, diář, profily, 40 vyzváněcích tónů i vlastního skladatele.

Prediktivní psaní SMS - T9 je v poslední době dodáváno do většiny mobilních telefonů, k lítosti českého obyvatele pouze v angličtině. Benefon Q by se měl vypořádat s tímto problémem a T9 by měla být v češtině. Pokud se tak stane a telefon se objeví do konce října, jak je plánováno, získá Benefon v této oblasti absolutní prvenství. Co se týče krátkých textových zpráv zaznamenáme další neobvyklý fakt. Textové pole neobsahuje místo pro 160 znaků, ale pro 640.

Co je na Benefonu Q nejpřevratnější, je jeho další prvenství a to spočívá v možnosti prohlížet nejen WAPové stránky, ale i webové. Browsení po internetu pomocí mobilního telefonu tedy již není snem a možnost prohlédnout si jakoukoliv internetovou stránku, kdykoliv a kdekoliv, přivítá zřejmě nejeden potenciální zákazník. V telefonu je implementován Microsoft Mobile Explorer. Telefon podporuje WAP prohlížeč a e-mail klienta - POP3 a IMAP4.

Benefony, které se dosud držely stranou, ukazují novou tvář. Benefon Q by se měl na pultech prodejen objevit do konce října a cena by se měla pohybovat kolem 20 000 korun. Že si najde své příznivce, je věc zřejmá, ale s daleko větším ohlasem se zřejmě setká ještě novější model ESC s implementovaným GPS.